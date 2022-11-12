Thunder Scalper Pr
- Göstergeler
- Mr Fares Mohammad Alabdali
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 23 Eylül 2023
- Etkinleştirmeler: 5
Alış ve Satış Hedefleri Göstergesi
Üç satırdan oluşur: ilk yeşil renk satın alma hedeflerini, ikinci kırmızı renk satış hedeflerini ve üçüncü mavi renk ortalama fiyatı belirtir.
Girmenin iki yolu vardır -
Yöntem 1: Ortalama fiyatın alttan uzun bir mumla kırıldığı ve yeşil bir mumla mavi çizginin üzerinde kaldığında giriş noktası satın alma olarak kabul edilir.
Ortalama fiyat kırmızı bir mumla tepeyi aştığında, satış olarak kabul edilir.
İkinci yöntem: Hedeflere ulaşarak, örneğin dijital ekranda yazılı hedeflere ulaşırken, eğer bir satış ise
Satışın sonu, satın alma hedeflerine ulaşmanın başlangıcı olarak kabul edilir
