Costom Moving Averagest
- Göstergeler
- Wiktor Keller
- Sürüm: 1.0
Adaptiv Ma это индикатор средняя линия значение которой выставляется в меню и применяется на тейфрейме Н4.
В последствии она адаптируется к выбранному определенному таймфрейму.
В меню индикатора задаются следующие параметры
1. Период индикатора
2.Метод определения Ма.
3. Стиль Ма.
4.Толщина линии Ма.
5.Цвет линии Ма.
При переключении между таймфреймами автоматически переключается значение периода Ма для адаптации к новому
таймфрейму.
Пишите насколько вам была полезен такой индикатор.