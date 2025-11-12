Market Polarity Meter
- Göstergeler
- Tuomas Tirroniemi
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Market Polarity Meter, boğalar ve ayılar arasındaki gerçek güç dengesini görselleştirmek için tasarlanmış analitik bir araçtır.
Para birimi güç dinamiklerini , Boğa/Ayı Güç analizini ve gerçek zamanlı duygu durumunu tek, okunması kolay bir göstergede akıllıca birleştirir.
Temel Özellikler
Çift Katmanlı Analiz: Herhangi bir Forex çiftindeki gerçek kutupluluğu ortaya çıkarmak için hem Baz hem de Karşıt para birimi momentumunu ölçer.
Akıllı Boğalar/Ayılar Ölçeklemesi: Dinamik olarak normalleştirilmiş histogram, tüm zaman dilimlerinde tutarlı görünürlük sağlar.
Uyarlanabilir Sıfır Çizgisi Mantığı: Mutlak fiyat modu ile zaman dilimi tabanlı mod arasında geçiş yapılmasına olanak tanır.
Güç Etiketleri: Otomatik yüzde etiketleri, canlı Boğa/Ayı oranlarını ve genel piyasa duyarlılığını gösterir.
Çoklu Mum Ortalaması: Daha güvenilir bir duygu için seçilen sayıda mum üzerinde hesaplamaları yumuşatır.
Otomatik Güncellenen Görseller: Fiyat kutuplaşması değiştiğinde etiketler anında ayarlanır; her zaman baskın piyasa tarafını gösterir.
Kullanım Örnekleri
Fiyat hareketlerinin ardındaki gerçek yön eğilimini tespit edin.
Boğa/ayı dengesizliği gücünü kullanarak girişleri onaylayın.
Temel ve teklif para birimleri arasındaki değişen duyguyu izleyin.
Görselleştirme
Piyasa Polarite Ölçeri grafikleri:
İki fiyat kutupluluk çizgisi (Temel ve Teklif para birimleri).
Boğalar (yeşil) ve Ayılar (kırmızı) için çift histogram .
Üç canlı yüzde etiketi :
Üst → şu anki baskın Bulls gücü.
Alt → rakip Ayıların gücü.
Orta → genel piyasa dengesi (% Uzun/Kısa).
