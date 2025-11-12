Market Polarity Meter MT5

Market Polarity Meter, boğalar ve ayılar arasındaki gerçek güç dengesini görselleştirmek için tasarlanmış analitik bir araçtır.
Para birimi güç dinamiklerini , Boğa/Ayı Güç analizini ve gerçek zamanlı duygu durumunu tek, okunması kolay bir göstergede akıllıca birleştirir.


Temel Özellikler

  • Çift Katmanlı Analiz: Herhangi bir Forex çiftindeki gerçek kutupluluğu ortaya çıkarmak için hem Baz hem de Karşıt para birimi momentumunu ölçer.

  • Akıllı Boğalar/Ayılar Ölçeklemesi: Dinamik olarak normalleştirilmiş histogram, tüm zaman dilimlerinde tutarlı görünürlük sağlar.

  • Uyarlanabilir Sıfır Çizgisi Mantığı: Mutlak fiyat modu ile zaman dilimi tabanlı mod arasında geçiş yapılmasına olanak tanır.

  • Güç Etiketleri: Otomatik yüzde etiketleri, canlı Boğa/Ayı oranlarını ve genel piyasa duyarlılığını gösterir.

  • Çoklu Mum Ortalaması: Daha güvenilir bir duygu için seçilen sayıda mum üzerinde hesaplamaları yumuşatır.

  • Otomatik Güncellenen Görseller: Fiyat kutuplaşması değiştiğinde etiketler anında ayarlanır; her zaman baskın piyasa tarafını gösterir.


Kullanım Örnekleri

  • Fiyat hareketlerinin ardındaki gerçek yön eğilimini tespit edin.

  • Boğa/ayı dengesizliği gücünü kullanarak girişleri onaylayın.

  • Temel ve teklif para birimleri arasındaki değişen duyguyu izleyin.


Görselleştirme

Piyasa Polarite Ölçeri grafikleri:

  • İki fiyat kutupluluk çizgisi (Temel ve Teklif para birimleri).

  • Boğalar (yeşil) ve Ayılar (kırmızı) için çift histogram .

  • Üç canlı yüzde etiketi :

    • Üst → şu anki baskın Bulls gücü.

    • Alt → rakip Ayıların gücü.

    • Orta → genel piyasa dengesi (% Uzun/Kısa).


Yazarın diğer ürünleri
Anchored VWAP MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Dinamik Risk Asistanı ile Anchored VWAP,   grafikte kullanıcı tarafından seçilen bir noktadan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (VWAP) hesaplayan güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların hesaplamayı herhangi bir önemli piyasa olayına (örneğin bir çıkış, yüksek veya düşük salınım, kazanç açıklaması veya önemli haber etkisi) bağlamasına ve fiyat ve hacim davranışını hassas bir şekilde analiz etmesine olanak tanır. Dahili Dinamik Risk Asistanı Gösterge, yatırımcının seçtiği lot büyüklüğü
Lotsize Assistance
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Çok Boyutlu Yardım       MetaTrader 4 ve 5 için kullanıcı dostu bir göstergedir ve işlem iş akışınıza basitlik ve hassasiyet katmak için tasarlanmıştır. Sezgisel bir özellik ekler       SATIN ALMAK       Ve       SATMAK       düğmeler, bir       arsa büyüklüğü       Giriş alanını doğrudan grafiğe ekleyerek, işleminizin Oranını (RR Oranı) hızlı bir şekilde hesaplamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır. Tıkladığınızda       Satın almak       veya       Satmak       düğmesine basıldığında göste
Anchored VWAP MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Dinamik Risk Asistanı ile Anchored VWAP,   grafikte kullanıcı tarafından seçilen bir noktadan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (VWAP) hesaplayan güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların hesaplamayı herhangi bir önemli piyasa olayına (örneğin bir çıkış, yüksek veya düşük salınım, kazanç açıklaması veya önemli haber etkisi) bağlamasına ve fiyat ve hacim davranışını hassas bir şekilde analiz etmesine olanak tanır. Dahili Dinamik Risk Asistanı Gösterge, yatırımcının seçtiği lot büyüklüğü
ABMA Anchored MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
ABMA Sabit Göstergesi (Açılı Uyarlanabilir Bollinger Hareketli Ortalaması) Yatırımcıların analizlerini fiyat hareketindeki herhangi bir belirli noktaya sabitlemelerine olanak tanıyan, uyarlanabilir hareketli ortalamalara yönelik güçlü ve esnek bir yaklaşım. Çapayı   istediğiniz herhangi bir yere (örneğin,   salınımın en yüksek veya en düşük olduğu   noktaya,   kırılma noktasına   veya   önemli hacimli mum noktasına   ) manuel olarak yerleştirebilirsiniz; bu da göstergenin piyasa yapısına nasıl u
Market Polarity Meter
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Market Polarity Meter,   boğalar ve ayılar arasındaki   gerçek güç dengesini   görselleştirmek için tasarlanmış analitik bir araçtır. Para birimi güç dinamiklerini   ,   Boğa/Ayı Güç analizini   ve   gerçek zamanlı duygu durumunu   tek, okunması kolay bir göstergede akıllıca birleştirir. Temel Özellikler Çift Katmanlı Analiz:   Herhangi bir Forex çiftindeki gerçek kutupluluğu ortaya çıkarmak için hem   Baz   hem de   Karşıt   para birimi momentumunu ölçer. Akıllı Boğalar/Ayılar Ölçeklemesi:   D
Lotsize Assistance MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Çok Boyutlu Yardım       MetaTrader 4 ve 5 için kullanıcı dostu bir göstergedir ve işlem iş akışınıza basitlik ve hassasiyet katmak için tasarlanmıştır. Sezgisel bir özellik ekler       SATIN ALMAK       Ve       SATMAK       düğmeler, bir       arsa büyüklüğü       Giriş alanını doğrudan grafiğe ekleyerek, işleminizin Oranını (RR Oranı) hızlı bir şekilde hesaplamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır. Tıkladığınızda       Satın almak       veya       Satmak       düğmesine basıldığında göste
ABMA Anchored MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
ABMA Sabit Göstergesi (Açılı Uyarlanabilir Bollinger Hareketli Ortalaması) Yatırımcıların analizlerini fiyat hareketindeki herhangi bir belirli noktaya sabitlemelerine olanak tanıyan, uyarlanabilir hareketli ortalamalara yönelik güçlü ve esnek bir yaklaşım. Çapayı   istediğiniz herhangi bir yere (örneğin,   salınımın en yüksek veya en düşük olduğu   noktaya,   kırılma noktasına   veya   önemli hacimli mum noktasına   ) manuel olarak yerleştirebilirsiniz; bu da göstergenin piyasa yapısına nasıl u
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt