Market Polarity Meter MT5

ABMA Sabit Göstergesi (Açılı Uyarlanabilir Bollinger Hareketli Ortalaması) Yatırımcıların analizlerini fiyat hareketindeki herhangi bir belirli noktaya sabitlemelerine olanak tanıyan, uyarlanabilir hareketli ortalamalara yönelik güçlü ve esnek bir yaklaşım. Çapayı istediğiniz herhangi bir yere (örneğin, salınımın en yüksek veya en düşük olduğu noktaya, kırılma noktasına veya önemli hacimli mum noktasına ) manuel olarak yerleştirebilirsiniz; bu da göstergenin piyasa yapısına nasıl u