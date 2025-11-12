Market Polarity Meter
- Indicatori
- Tuomas Tirroniemi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Market Polarity Meter è uno strumento analitico progettato per visualizzare il vero equilibrio di potere tra tori e orsi.
Combina in modo intelligente le dinamiche di forza della valuta , l'analisi del potere dei tori/orsi e il sentiment in tempo reale in un unico indicatore di facile lettura.
Caratteristiche principali
-
Analisi a doppio strato: misura lo slancio della valuta di base e di quella di quotazione per evidenziare la reale polarità in qualsiasi coppia Forex.
-
Ridimensionamento intelligente dei tori/orsi: l'istogramma normalizzato dinamicamente garantisce una visibilità costante su tutti gli intervalli di tempo.
-
Logica adattiva della linea zero: consente di passare dalla modalità prezzo assoluto alla modalità basata sull'intervallo temporale.
-
Etichette di potenza: le etichette percentuali automatiche mostrano i rapporti rialzisti/ribassisti in tempo reale e il sentiment generale del mercato.
-
Media multi-candela: uniforma i calcoli su un numero scelto di candele per un sentiment più affidabile.
-
Aggiornamento automatico degli elementi visivi: le etichette si adattano istantaneamente quando la polarità dei prezzi cambia, mostrando sempre il lato dominante del mercato.
Casi d'uso
-
Individuare la vera tendenza direzionale dietro i movimenti dei prezzi.
-
Confermare le voci utilizzando la forza dello squilibrio rialzista/ribassista.
-
Monitorare il cambiamento del sentiment tra valute di base e di quotazione.
Visualizzazione
I grafici del misuratore di polarità del mercato:
-
Due linee di polarità dei prezzi (valuta base e valuta di quotazione).
-
Doppio istogramma per i tori (verde) e gli orsi (rosso).
-
Tre etichette percentuali in tempo reale :
-
In alto → attuale forza dominante dei tori.
-
In basso → forza opposta degli Orsi.
-
Centro → equilibrio complessivo del mercato (% lungo/corto).
-