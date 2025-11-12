Le Market Polarity Meter est un outil analytique conçu pour visualiser le véritable équilibre des forces entre les acheteurs et les vendeurs.

Il combine intelligemment la dynamique de la force des devises , l'analyse de la force des acheteurs/vendeurs et le sentiment en temps réel dans un seul indicateur facile à lire.





Caractéristiques principales

Analyse à double couche : mesure la dynamique des devises de base et de contrepartie pour révéler la polarité réelle de toute paire de devises Forex.

Échelle Smart Bulls/Bears : L’histogramme normalisé dynamiquement assure une visibilité cohérente sur toutes les périodes.

Logique adaptative de ligne zéro : permet de basculer entre le mode de prix absolu et le mode basé sur l’intervalle de temps.

Étiquettes de puissance : Les étiquettes de pourcentage automatiques affichent les ratios haussiers/baissiers en temps réel et le sentiment général du marché.

Moyenne multi-bougies : lisse les calculs sur un nombre choisi de bougies pour une analyse de sentiment plus fiable.

Affichage automatique des informations visuelles : les étiquettes s’ajustent instantanément lorsque la polarité des prix s’inverse, indiquant toujours le côté dominant du marché.





Cas d'utilisation

Identifiez la véritable tendance directionnelle qui sous-tend les mouvements de prix.

Confirmer les entrées en utilisant la force du déséquilibre haussier/baissier.

Surveillez l'évolution du sentiment entre les devises de base et de contrepartie.





Visualisation

Graphiques du compteur de polarité du marché :