Pinbar Detector EA

Ürün Adı:

Profesyonel Pinbar Dedektörü | Gerçek Zamanlı Sıfır Gecikme Tespiti | M15 M30 H1 H4 | Çoklu Sembol Tarayıcı | Katı Kalite Filtreleri | MetaTrader 5

Kısa Açıklama:

Sadece en güçlü Pinbar’ları algılayan profesyonel bir dedektör.

Mum kapanır kapanmaz anında tespit — sıfır gecikme.

Zayıf sinyalleri filtreler, yalnızca fitil/gövde oranı ≥ 3 ve ana fitil oranı ≥ %60 olan yüksek kaliteli ters dönüşleri gösterir.

M15, M30, H1, H4 zaman dilimleriyle çoklu sembol izleme.

Kaliteye odaklanan traderlar için mükemmel.

Tam Açıklama:

🎯 MetaTrader 5 için #1 Pinbar Tespit Sistemi

Güçlü pinbar formasyonlarını kaçırmaktan sıkıldınız mı?

Grafiklerinizde çok fazla zayıf sinyal mi var?

Aynı anda birçok pariteyi takip etmekte zorlanıyor musunuz?

Profesyonel Pinbar Dedektörü V2.0 tam aradığınız çözüm!

Bu sadece bir indikatör değil.

Bu, sıfır gecikmeli, gerçek zamanlı bir Pinbar algılama ve uyarı sistemidir.

Dönüş formasyonu oluşur oluşmaz sizi bilgilendirir.

Diğer trader’lar sinyal beklerken siz çoktan pozisyonunuzu almış olursunuz.

💎 NEDEN BU EA GERÇEKTEN FARKLI

⚡ MUM KAPANIŞINDA ANINDA ALGILAMA (V2.0 TEKNOLOJİSİ)

• Her sembol ve zaman dilimi için bağımsız izleyici

• Olay tabanlı mimari (periyodik tarama yok)

• Her yeni mum oluştuğunda gerçek zamanlı analiz

• Milisaniye içinde uyarı gönderimi

Sonuç: Geleneksel sistemlerden 30–60 saniye daha hızlı.

🎖️ SADECE GÜÇLÜ PINBARLAR İÇİN KALİTE FİLTRELERİ

Piyasada birçok zayıf “pinbar” benzeri mum vardır.

Bu EA, yalnızca gerçekten geçerli olan formasyonları göstermek için profesyonel filtre kriterleri uygular.

Üçlü Doğrulama Sistemi:

1️⃣ Fitil/Gövde oranı ≥ 3.0

2️⃣ Karşı fitil ≤ %25

3️⃣ Ana fitil ≥ %60

Sonuç: Tüm pinbar’ların yalnızca %5–10’u geçer.

Daha az sinyal ama çok daha yüksek doğruluk.

📊 ÇOKLU ZAMAN DİLİMİ VE ÇOKLU SEMBOL DESTEĞİ

• M15 – Scalping için

• M30 – Gün içi işlemler için

• H1 – Swing trading için (varsayılan)

• H4 – Pozisyon traderları için (varsayılan)

Sınırsız sembol izleme:

Forex, Altın, Gümüş, Endeks, Kripto – hepsinde çalışır.

⚙️ TAMAMEN ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR AYARLAR

• MinWickToBodyRatio (Varsayılan: 3.0)

• MaxOppositeWickRatio (Varsayılan: 0.25)

• MinWickPercentage (Varsayılan: 0.60) – V2.0’da yeni

💪 ÖNERİLEN PROFİLLER

Profil 1 – Kalite Öncelikli (Varsayılan)

Ratio: 3.0 / Opposite: 0.25 / Wick%: 0.60

Zaman dilimleri: H1, H4

Beklenen sinyaller: Günde 2–5 (30 parite için)

Profil 2 – Dengeli Yaklaşım

Ratio: 2.5 / Opposite: 0.30 / Wick%: 0.55

Zaman dilimleri: M30, H1, H4

Beklenen sinyaller: Günde 5–10

🎓 PINBAR FORMASYONU NEDİR?

Boğa Pinbar (Çekiç):

• Uzun alt fitil

• Gövde üstte

• Az veya hiç üst fitil yok

Anlamı: Satıcılar fiyatı düşürmeye çalıştı ama başaramadı.

Ayı Pinbar (Yıldız):

• Uzun üst fitil

• Gövde altta

• Az veya hiç alt fitil yok

Anlamı: Alıcılar fiyatı yükseltmeye çalıştı ama başarısız oldu.

🚀 5 DAKİKALIK HIZLI BAŞLANGIÇ

1️⃣ EA’yı yükleyin → MQL5 → Experts klasörüne kopyalayın → MT5’i yeniden başlatın

2️⃣ MarketWatch’a takip etmek istediğiniz sembolleri ekleyin

3️⃣ EA’yı grafiğe ekleyin ve “Otomatik İşleme İzin Ver” seçeneğini etkinleştirin

4️⃣ Sol üst köşede paneli kontrol edin:

=== PINBAR DETECTOR V2 ===

Mode: IMMEDIATE

Status: Monitoring...

📊 KULLANIM SENARYOLARI

• Meşgul profesyonel trader: H1/H4 aktif, EA 30+ sembolü izler.

• Aktif scalper: M15/M30 aktif, günde 10–20 sinyal.

• Swing trader: H4 aktif, sıkı ayarlar (ratio 4.0), günde 1–3 sinyal.

💯 NEDEN BU EA’YI SEÇMELİSİNİZ

✓ Kanıtlanmış Price Action prensipleri

✓ Gerçek zamanlı sıfır gecikme

✓ 90–95% zayıf sinyal elenir

✓ 30+ sembolü aynı anda izler

✓ Basit kurulum

✓ Tüm MT5 brokerlarıyla uyumlu

✓ Çoklu zaman dilimi desteği

✓ Ömür boyu ücretsiz güncellemeler

❓ SIK SORULAN SORULAR

Soru: EA otomatik işlem açar mı?

Cevap: Hayır. Sadece analiz ve uyarı sağlar.

Soru: Kaç sembol izleyebilirim?

Cevap: Sınırsız. MarketWatch’taki tüm semboller.

Soru: MT5’i yavaşlatır mı?

Cevap: Hayır. CPU kullanımı minimumda.

Soru: Hangi zaman dilimleri destekleniyor?

Cevap: M15, M30, H1, H4.

Soru: Günde kaç sinyal gelir?

Cevap: Varsayılan (H1+H4) ile 3–8; tüm periyotlar aktifse 10–30.

Soru: Birden fazla hesapta kullanabilir miyim?

Cevap: Evet, kendi MT5 hesaplarınızda kullanabilirsiniz.

Soru: Broker fark eder mi?

Cevap: Hayır. Tüm MT5 brokerlarında çalışır.

Soru: Güncellemeler var mı?

Cevap: Evet, ömür boyu ücretsizdir.

⚠️ RİSK UYARISI

Kaldıraçlı ürünlerde (forex, emtia, endeks, kripto) işlem yapmak yüksek kayıp riski taşır.

Bu EA sadece analiz aracıdır, kar garantisi vermez.

Gerçek hesaba geçmeden önce demo hesapta test edin.

🎁 SATIN ALDIĞINIZDA NELER ALIRSINIZ

• Pinbar Detector V2.0 tam sürüm

• Sınırsız sembol izleme

• 4 zaman dilimi desteği

• Tam özelleştirme seçenekleri

• Grafik üzerinde bilgi paneli

• Çok kanallı uyarı sistemi

• Kullanıcı kılavuzu ve hızlı başlangıç rehberi

• Eğitim materyalleri

• Ömür boyu ücretsiz güncellemeler

• Geliştiriciden doğrudan destek

• Tek seferlik ödeme, abonelik yok

• Kişisel ömür boyu lisans

💳 ÖZEL FIRSAT

Lansman Fiyatı: 69$ (Normal Fiyat: 97$)

%29 İNDİRİM — 28$ tasarruf edin

Bu özel teklif sadece sınırlı süre geçerlidir.

📞 DESTEK

Geliştirici: Atti Aissam

Uzmanlık: Gerçek zamanlı algılama sistemleri, ileri seviye MQL5 programlama

Destek: Kurulum yardımı, parametre optimizasyonu, hata raporu, kullanım rehberi

🚀 TİCARETİNİZİ BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYIN

Artık güçlü dönüş formasyonlarını kaçırmayın.

Grafikleri manuel olarak taramakla zaman kaybetmeyin.

Zayıf sinyalleri eleyin ve yalnızca yüksek kaliteli fırsatlara odaklanın.

Profesyonel Pinbar Dedektörü V2.0 – Profesyonel traderlar için yeni standart.

Sıfır Gecikme | Katı Filtreler | Sınırsız Sembol | Çoklu Zaman Dilimi

Lansman Fiyatı: 69$ (Normal: 97$)

👉 “Şimdi Satın Al” düğmesine tıklayın ve anında erişim sağlayın.