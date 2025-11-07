Pinbar Detector EA

TITOLO DEL PRODOTTO:

Rilevatore Professionale di Pinbar EA | Rilevamento in Tempo Reale Latenza Zero | M15 M30 H1 H4 | Scanner Multi-Simbolo | Filtri di Qualità Rigorosi | MetaTrader 5



Rilevatore di pinbar professionale con CRITERI RIGOROSI solo per pinbar POTENTI. Rilevamento IMMEDIATO alla chiusura candela con latenza zero. Filtra segnali deboli - rileva solo rifiuti di alta qualità con rapporto stoppino/corpo 3x e dominanza stoppino 60%. Monitoraggio multi-simbolo M15/M30/H1/H4. Perfetto per trader focalizzati sulla qualità.



🎯 SCOPRI IL SISTEMA DI RILEVAMENTO PINBAR #1 PER METATRADER 5



Sei stanco di perdere formazioni di pinbar potenti? Frustrato da segnali deboli che inondano i tuoi grafici? Fai fatica a monitorare più coppie di valute contemporaneamente? Il RILEVATORE PROFESSIONALE DI PINBAR V2.0 è la soluzione che stavi cercando.



Questo NON è solo un altro indicatore. Questo è un sistema completo di rilevamento e allerta pinbar con TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA A LATENZA ZERO che rileva inversioni nell'ISTANTE in cui si formano. Mentre altri trader stanno ancora aspettando che i loro scanner si aggiornino, tu sarai già posizionato nel trade.



💎 COSA RENDE UNICO QUESTO EA?



⚡ RILEVAMENTO IMMEDIATO ALLA CHIUSURA CANDELA (TECNOLOGIA ESCLUSIVA V2.0)

A differenza degli scanner tradizionali che controllano ogni 60 secondi (lasciandoti con ritardi fino a un minuto completo), il nostro SISTEMA DI TRACCIAMENTO AVANZATO monitora ogni simbolo e timeframe indipendentemente in TEMPO REALE. Nel momento in cui una candela si chiude e forma un pinbar potente, ricevi un ALLERTA ISTANTANEO.



Come funziona?

• Tracker indipendente per OGNI combinazione simbolo/timeframe

• Architettura basata sugli eventi (non scansione periodica)

• Rileva formazione nuova candela IMMEDIATAMENTE ad ogni tick

• Analizza candele completate in TEMPO REALE

• Attiva allerte entro MILLISECONDI dalla chiusura candela



Risultato: Vieni notificato 30-60 SECONDI PIÙ VELOCEMENTE degli utenti di scanner tradizionali.



🎖️ FILTRI DI QUALITÀ RIGOROSI - SOLO PINBAR POTENTI



Il mercato è pieno di formazioni mediocri simili a pinbar che sembrano promettenti ma non danno risultati. Il nostro EA usa CRITERI DI LIVELLO PROFESSIONALE per filtrare il rumore e mostrarti SOLO le configurazioni che contano.



SISTEMA DI VALIDAZIONE A TRIPLO CRITERIO:



✓ CRITERIO #1: Rapporto Stoppino/Corpo ≥ 3.0

Lo stoppino dominante deve essere ALMENO 3 VOLTE più grande del corpo della candela.



✓ CRITERIO #2: Stoppino Opposto ≤ 25%

Lo stoppino opposto (lato piccolo) non deve rappresentare PIÙ del 25% della dimensione totale della candela.



✓ CRITERIO #3: Stoppino Principale ≥ 60%

Lo stoppino dominante deve rappresentare ALMENO il 60% dell'intera candela.



IL RISULTATO: Solo il 5-10% di tutte le formazioni tipo pin passa i nostri filtri rigorosi. Questo significa segnali DRASTICAMENTE MENO NUMEROSI ma SIGNIFICATIVAMENTE DI QUALITÀ SUPERIORE.



📊 COPERTURA COMPLETA MULTI-TIMEFRAME E MULTI-SIMBOLO



• M15 (15 Minuti) - Perfetto per SCALPER

• M30 (30 Minuti) - Ideale per TRADER INTRADAY

• H1 (1 Ora) - Eccellente per SWING TRADER (abilitato per default)

• H4 (4 Ore) - Perfetto per TRADER DI POSIZIONE (abilitato per default)



MONITORAGGIO SIMBOLI ILLIMITATO:

• Scansiona automaticamente TUTTI i simboli nella tua MarketWatch

• Nessun limite sul numero di coppie monitorate

• Forex, Oro, Argento, Indici, Crypto - funziona su tutto

• Monitora 30, 50, anche 100+ coppie simultaneamente



🚀 PRONTO A PORTARE IL TUO TRADING AL LIVELLO SUCCESSIVO?



Non perdere più potenti configurazioni di inversione. Smetti di sprecare ore a scansionare manualmente i grafici. Smetti di accontentarti di segnali deboli che non danno risultati.



Il RILEVATORE PROFESSIONALE DI PINBAR V2.0 è la tua soluzione:

✅ Tecnologia di rilevamento a LATENZA ZERO

✅ Filtri di qualità RIGOROSI solo per pinbar potenti

✅ Monitoraggio simboli ILLIMITATO

✅ Copertura MULTI-TIMEFRAME

✅ Strumento di LIVELLO PROFESSIONALE per trader seri



