Pinbar Detector EA

TITOLO DEL PRODOTTO:
Rilevatore Professionale di Pinbar EA | Rilevamento in Tempo Reale Latenza Zero | M15 M30 H1 H4 | Scanner Multi-Simbolo | Filtri di Qualità Rigorosi | MetaTrader 5

DESCRIZIONE BREVE:
Rilevatore di pinbar professionale con CRITERI RIGOROSI solo per pinbar POTENTI. Rilevamento IMMEDIATO alla chiusura candela con latenza zero. Filtra segnali deboli - rileva solo rifiuti di alta qualità con rapporto stoppino/corpo 3x e dominanza stoppino 60%. Monitoraggio multi-simbolo M15/M30/H1/H4. Perfetto per trader focalizzati sulla qualità.

DESCRIZIONE COMPLETA:

🎯 SCOPRI IL SISTEMA DI RILEVAMENTO PINBAR #1 PER METATRADER 5

Sei stanco di perdere formazioni di pinbar potenti? Frustrato da segnali deboli che inondano i tuoi grafici? Fai fatica a monitorare più coppie di valute contemporaneamente? Il RILEVATORE PROFESSIONALE DI PINBAR V2.0 è la soluzione che stavi cercando.

Questo NON è solo un altro indicatore. Questo è un sistema completo di rilevamento e allerta pinbar con TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA A LATENZA ZERO che rileva inversioni nell'ISTANTE in cui si formano. Mentre altri trader stanno ancora aspettando che i loro scanner si aggiornino, tu sarai già posizionato nel trade.

💎 COSA RENDE UNICO QUESTO EA?

⚡ RILEVAMENTO IMMEDIATO ALLA CHIUSURA CANDELA (TECNOLOGIA ESCLUSIVA V2.0)
A differenza degli scanner tradizionali che controllano ogni 60 secondi (lasciandoti con ritardi fino a un minuto completo), il nostro SISTEMA DI TRACCIAMENTO AVANZATO monitora ogni simbolo e timeframe indipendentemente in TEMPO REALE. Nel momento in cui una candela si chiude e forma un pinbar potente, ricevi un ALLERTA ISTANTANEO.

Come funziona?
• Tracker indipendente per OGNI combinazione simbolo/timeframe
• Architettura basata sugli eventi (non scansione periodica)
• Rileva formazione nuova candela IMMEDIATAMENTE ad ogni tick
• Analizza candele completate in TEMPO REALE
• Attiva allerte entro MILLISECONDI dalla chiusura candela

Risultato: Vieni notificato 30-60 SECONDI PIÙ VELOCEMENTE degli utenti di scanner tradizionali.

🎖️ FILTRI DI QUALITÀ RIGOROSI - SOLO PINBAR POTENTI

Il mercato è pieno di formazioni mediocri simili a pinbar che sembrano promettenti ma non danno risultati. Il nostro EA usa CRITERI DI LIVELLO PROFESSIONALE per filtrare il rumore e mostrarti SOLO le configurazioni che contano.

SISTEMA DI VALIDAZIONE A TRIPLO CRITERIO:

✓ CRITERIO #1: Rapporto Stoppino/Corpo ≥ 3.0
Lo stoppino dominante deve essere ALMENO 3 VOLTE più grande del corpo della candela.

✓ CRITERIO #2: Stoppino Opposto ≤ 25%
Lo stoppino opposto (lato piccolo) non deve rappresentare PIÙ del 25% della dimensione totale della candela.

✓ CRITERIO #3: Stoppino Principale ≥ 60%
Lo stoppino dominante deve rappresentare ALMENO il 60% dell'intera candela.

IL RISULTATO: Solo il 5-10% di tutte le formazioni tipo pin passa i nostri filtri rigorosi. Questo significa segnali DRASTICAMENTE MENO NUMEROSI ma SIGNIFICATIVAMENTE DI QUALITÀ SUPERIORE.

📊 COPERTURA COMPLETA MULTI-TIMEFRAME E MULTI-SIMBOLO

• M15 (15 Minuti) - Perfetto per SCALPER
• M30 (30 Minuti) - Ideale per TRADER INTRADAY
• H1 (1 Ora) - Eccellente per SWING TRADER (abilitato per default)
• H4 (4 Ore) - Perfetto per TRADER DI POSIZIONE (abilitato per default)

MONITORAGGIO SIMBOLI ILLIMITATO:
• Scansiona automaticamente TUTTI i simboli nella tua MarketWatch
• Nessun limite sul numero di coppie monitorate
• Forex, Oro, Argento, Indici, Crypto - funziona su tutto
• Monitora 30, 50, anche 100+ coppie simultaneamente

(Continua con parametri, FAQ, supporto - stessa struttura)

🚀 PRONTO A PORTARE IL TUO TRADING AL LIVELLO SUCCESSIVO?

Non perdere più potenti configurazioni di inversione. Smetti di sprecare ore a scansionare manualmente i grafici. Smetti di accontentarti di segnali deboli che non danno risultati.

Il RILEVATORE PROFESSIONALE DI PINBAR V2.0 è la tua soluzione:
✅ Tecnologia di rilevamento a LATENZA ZERO
✅ Filtri di qualità RIGOROSI solo per pinbar potenti
✅ Monitoraggio simboli ILLIMITATO
✅ Copertura MULTI-TIMEFRAME
✅ Strumento di LIVELLO PROFESSIONALE per trader seri

⏰ PREZZO LANCIO SPECIALE IN SCADENZA: 69$ (Regolare 97$)

👉 CLICCA "ACQUISTA ORA" PER ACCESSO ISTANTANEO 👈
