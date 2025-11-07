Pinbar Detector EA

TITRE DU PRODUIT:

Détecteur Professionnel de Pinbar EA | Détection en Temps Réel Latence Zéro | M15 M30 H1 H4 | Scanner Multi-Symboles | Filtres de Qualité Stricts | MetaTrader 5



DESCRIPTION COURTE:

Détecteur de pinbar professionnel avec critères STRICTS pour pinbars PUISSANTS uniquement. Détection IMMÉDIATE à la clôture de bougie avec latence zéro. Filtre les signaux faibles - détecte uniquement les rejets de haute qualité avec ratio mèche/corps 3x et dominance mèche 60%. Surveillance multi-symboles M15/M30/H1/H4. Parfait pour traders axés sur la qualité.



DESCRIPTION COMPLÈTE:



🎯 DÉCOUVREZ LE SYSTÈME DE DÉTECTION DE PINBAR #1 POUR METATRADER 5



Vous en avez assez de manquer des formations de pinbar puissantes ? Frustré par les signaux faibles qui inondent vos graphiques ? Vous peinez à surveiller plusieurs paires de devises simultanément ? Le DÉTECTEUR PROFESSIONNEL DE PINBAR V2.0 est la solution que vous recherchez.



Ce n'est PAS juste un autre indicateur. C'est un système complet de détection et d'alerte de pinbar avec une TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE À LATENCE ZÉRO qui détecte les retournements à l'INSTANT où ils se forment. Pendant que les autres traders attendent encore la mise à jour de leurs scanners, vous serez déjà positionné dans le trade.



💎 QU'EST-CE QUI REND CET EA VRAIMENT UNIQUE?



⚡ DÉTECTION IMMÉDIATE À LA CLÔTURE DE BOUGIE (TECHNOLOGIE EXCLUSIVE V2.0)

Contrairement aux scanners traditionnels qui vérifient toutes les 60 secondes (vous laissant avec des délais allant jusqu'à une minute complète), notre SYSTÈME DE SUIVI AVANCÉ surveille chaque symbole et timeframe indépendamment en TEMPS RÉEL. Au moment où une bougie se clôt et forme un pinbar puissant, vous recevez une ALERTE INSTANTANÉE.



Comment ça fonctionne ?

• Tracker indépendant pour CHAQUE combinaison symbole/timeframe

• Architecture événementielle (pas de scan périodique)

• Détecte la formation d'une nouvelle bougie IMMÉDIATEMENT à chaque tick

• Analyse les bougies complétées en TEMPS RÉEL

• Déclenche des alertes dans les MILLISECONDES suivant la clôture de bougie



Résultat : Vous êtes notifié 30-60 SECONDES PLUS VITE que les utilisateurs de scanners traditionnels.



🎖️ FILTRES DE QUALITÉ STRICTS - PINBARS PUISSANTS UNIQUEMENT



Le marché est plein de formations ressemblant à des pinbars médiocres qui semblent prometteuses mais ne donnent pas de résultats. Notre EA utilise des CRITÈRES DE NIVEAU PROFESSIONNEL pour filtrer le bruit et ne vous montrer QUE les configurations qui comptent.



SYSTÈME DE VALIDATION À TRIPLE CRITÈRE:



✓ CRITÈRE #1 : Ratio Mèche/Corps ≥ 3.0

La mèche dominante doit être AU MOINS 3 FOIS plus grande que le corps de la bougie.



✓ CRITÈRE #2 : Mèche Opposée ≤ 25%

La mèche opposée (petit côté) ne doit représenter PAS PLUS de 25% de la taille totale de la bougie.



✓ CRITÈRE #3 : Mèche Principale ≥ 60%

La mèche dominante doit représenter AU MOINS 60% de l'ensemble de la bougie.



LE RÉSULTAT : Seulement 5-10% de toutes les formations de type pin passent nos filtres stricts. Cela signifie des signaux BEAUCOUP MOINS NOMBREUX mais de QUALITÉ SIGNIFICATIVEMENT SUPÉRIEURE.



📊 COUVERTURE COMPLÈTE MULTI-TIMEFRAME ET MULTI-SYMBOLES



• M15 (15 Minutes) - Parfait pour les SCALPERS

• M30 (30 Minutes) - Idéal pour les TRADERS INTRADAY

• H1 (1 Heure) - Excellent pour les SWING TRADERS (activé par défaut)

• H4 (4 Heures) - Parfait pour les TRADERS DE POSITION (activé par défaut)



SURVEILLANCE DE SYMBOLES ILLIMITÉE :

• Scanne automatiquement TOUS les symboles de votre MarketWatch

• Aucune limite sur le nombre de paires surveillées

• Forex, Or, Argent, Indices, Crypto - fonctionne sur tout

• Surveillez 30, 50, même 100+ paires simultanément



⚙️ PARAMÈTRES ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES



MinWickToBodyRatio (Défaut : 3.0)

• Plus bas = Plus de signaux (moins strict)

• Plus haut = Moins de signaux (plus strict)



MaxOppositeWickRatio (Défaut : 0.25)

• Plus bas = Pinbars plus propres (très strict)

• Plus haut = Plus indulgent sur la mèche opposée



MinWickPercentage (Défaut : 0.60) **NOUVEAU EN V2.0**

• Assure la dominance de la mèche en % de la bougie totale



💪 PROFILS DE CONFIGURATION RECOMMANDÉS



PROFIL #1 : QUALITÉ PLUTÔT QUE QUANTITÉ (PAR DÉFAUT)

MinWickToBodyRatio : 3.0

MaxOppositeWickRatio : 0.25

MinWickPercentage : 0.60

Timeframes : H1, H4

Signaux attendus : 2-5 par jour sur 30 paires



PROFIL #2 : APPROCHE ÉQUILIBRÉE

MinWickToBodyRatio : 2.5

MaxOppositeWickRatio : 0.30

MinWickPercentage : 0.55

Timeframes : M30, H1, H4

Signaux attendus : 5-10 par jour sur 30 paires



🎓 COMPRENDRE LES PATTERNS DE PINBAR



Un pinbar est l'un des patterns de chandelier les plus fiables en analyse technique.



PINBAR HAUSSIER (HAMMER) :

• Longue mèche basse (queue pointant vers le bas)

• Petit corps en HAUT de la bougie

• Peu ou pas de mèche haute

• Signal : Les vendeurs ont essayé de pousser plus bas mais ONT ÉCHOUÉ

• Interprétation : La pression d'achat a submergé les vendeurs

• Entrée : Achat au-dessus du haut du pinbar

• Stop loss : En dessous du bas du pinbar



PINBAR BAISSIER (SHOOTING STAR) :

• Longue mèche haute (queue pointant vers le haut)

• Petit corps en BAS de la bougie

• Peu ou pas de mèche basse

• Signal : Les acheteurs ont essayé de pousser plus haut mais ONT ÉCHOUÉ

• Interprétation : La pression de vente a submergé les acheteurs

• Entrée : Vente en dessous du bas du pinbar

• Stop loss : Au-dessus du haut du pinbar



🚀 GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE - TRADEZ EN 5 MINUTES



ÉTAPE 1 : INSTALLATION (2 minutes)

1. Achetez et téléchargez l'EA depuis MQL5 Marketplace

2. Ouvrez MetaTrader 5

3. Naviguez vers : Fichier → Ouvrir le Dossier de Données

4. Allez dans : MQL5 → Experts

5. Copiez PinbarDetector.ex5 dans le dossier Experts

6. Redémarrez MT5 ou actualisez le Navigateur (F5)



ÉTAPE 2 : AJOUTEZ DES SYMBOLES À SURVEILLER (1 minute)

1. Appuyez sur Ctrl+M pour ouvrir MarketWatch

2. Clic droit → Symboles

3. Sélectionnez les paires de devises que vous voulez surveiller

4. Cliquez sur "Afficher" pour chaque paire sélectionnée



ÉTAPE 3 : ACTIVEZ L'EA (1 minute)

1. Ouvrez N'IMPORTE QUEL graphique

2. Dans le Navigateur (Ctrl+N), développez "Expert Advisors"

3. Trouvez "PinbarDetector"

4. Glissez-déposez sur votre graphique

5. Dans la boîte de dialogue : Cochez "Autoriser le trading automatique"

6. Cliquez sur "OK"



ÉTAPE 4 : VÉRIFIEZ QUE ÇA FONCTIONNE (30 secondes)

Recherchez le panneau d'info dans le coin supérieur gauche :

=== PINBAR DETECTOR V2 ===

Mode: IMMEDIATE Detection

Symbols: 30

Active Trackers: 60

Pinbars Detected: 0

Status: Monitoring...



📊 SCÉNARIOS D'UTILISATION RÉELS



SCÉNARIO #1 : LE TRADER PROFESSIONNEL OCCUPÉ

"Je trade à temps partiel autour de mon emploi à temps plein."

Solution : Activez les timeframes H1 et H4. L'EA surveille 30+ paires pendant que vous travaillez. Vous recevez une alerte lorsqu'un pinbar de haute qualité se forme.



SCÉNARIO #2 : LE SCALPER ACTIF

"Je suis à mon bureau la plupart du temps et je veux des opportunités de trading fréquentes."

Solution : Activez les timeframes M15 et M30. Vous recevrez 10-20 signaux par jour.



SCÉNARIO #3 : LE SWING TRADER

"Je garde des positions pendant des jours ou des semaines."

Solution : Activez H4 uniquement. Utilisez des paramètres ultra-stricts (4.0 ratio). Vous obtiendrez 1-3 signaux par jour.



💯 POURQUOI LES TRADERS CHOISISSENT LE DÉTECTEUR PROFESSIONNEL DE PINBAR



✓ TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE : Basé sur des principes de price action séculaires

✓ LATENCE ZÉRO : Technologie de détection immédiate, première sur le marché

✓ AXÉ SUR LA QUALITÉ : Filtres stricts éliminent 90-95% des signaux faibles

✓ GAIN DE TEMPS : Surveille 30+ paires pendant que vous vous concentrez sur l'analyse

✓ CONVIVIAL DÉBUTANT : Installation simple, documentation claire

✓ INDÉPENDANT DU BROKER : Fonctionne avec N'IMPORTE QUEL broker MT5

✓ MULTI-TIMEFRAME : Couverture M15, M30, H1, H4

✓ MISES À JOUR À VIE : Mises à jour gratuites pour toujours après l'achat

✓ TARIFICATION ÉQUITABLE : Valeur exceptionnelle



❓ FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)



Q1 : Cet EA place-t-il des trades automatiquement ?

R : NON. C'est un outil d'ANALYSE et d'ALERTE uniquement. Il détecte les pinbars et vous notifie, mais VOUS prenez la décision de trading.



Q2 : Combien de symboles puis-je surveiller ?

R : ILLIMITÉ. L'EA surveille TOUS les symboles de votre MarketWatch.



Q3 : Va-t-il ralentir mon MetaTrader 5 ?

R : NON. L'EA est hautement optimisé avec une utilisation minimale du CPU et de la mémoire.



Q4 : Quels timeframes sont supportés ?

R : M15 (15 minutes), M30 (30 minutes), H1 (1 heure), et H4 (4 heures).



Q5 : Combien de signaux dois-je attendre par jour ?

R : Avec les paramètres par défaut (H1+H4, 30 paires) : 3-8 signaux par jour. Avec tous les timeframes activés : 10-30 signaux par jour.



Q6 : Puis-je utiliser cet EA sur plusieurs comptes MT5 ?

R : Oui ! Votre licence d'achat permet l'installation sur vos propres comptes MT5.



Q7 : Est-ce que ça fonctionne avec mon broker ?

R : OUI. L'EA est indépendant du broker et fonctionne avec N'IMPORTE QUEL broker MetaTrader 5 dans le monde.



Q8 : Vais-je recevoir des mises à jour ?

R : OUI ! Toutes les mises à jour sont GRATUITES pour toujours.



⚠️ AVERTISSEMENTS IMPORTANTS ET MISE EN GARDE SUR LES RISQUES



DIVULGATION DES RISQUES DE TRADING :

Le trading de devises, matières premières, indices et autres instruments à effet de levier comporte un RISQUE SUBSTANTIEL DE PERTE et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne sont PAS indicatives de résultats futurs.



FONCTIONNALITÉ DE L'EA :

• Cet EA est un OUTIL D'ANALYSE qui détecte des patterns et envoie des alertes

• Il ne place PAS, ne gère PAS et ne ferme PAS de trades automatiquement

• VOUS êtes responsable de TOUTES les décisions de trading



AUCUNE GARANTIE DE PROFIT :

• Aucun système de trading, stratégie ou outil ne peut garantir des profits

• Le trading réussi nécessite compétence, expérience et gestion des risques



TESTS REQUIS :

• Testez TOUJOURS sur un COMPTE DÉMO d'abord

• Paper trade pendant au moins 1-2 semaines avant utilisation réelle



🎁 CE QUE VOUS OBTENEZ AVEC VOTRE ACHAT



✅ EA Détecteur Professionnel de Pinbar V2.0 (Version complète)

✅ Capacité de surveillance de symboles illimitée

✅ Tous les 4 timeframes (M15, M30, H1, H4)

✅ Options de personnalisation complètes

✅ Panneau d'information professionnel sur le graphique

✅ Système d'alerte multi-canal

✅ Documentation utilisateur complète

✅ Guide de démarrage rapide

✅ Exemples et profils de configuration

✅ Matériel éducatif sur le trading de pinbar

✅ Mises à jour gratuites à vie pour toujours

✅ Support direct du développeur via messagerie MQL5

✅ Paiement unique (pas d'abonnements)

✅ Licence à vie pour votre usage personnel



💳 OFFRE SPÉCIALE ET TARIFICATION



🔥 PRIX DE LANCEMENT INTRODUCTIF 🔥

Prix Régulier : 97$

Offre Limitée : 69$

VOUS ÉCONOMISEZ : 28$ (29% DE RÉDUCTION)



Cette tarification spéciale est disponible pour une DURÉE LIMITÉE UNIQUEMENT pour les premiers adopteurs.



VALEUR EXCEPTIONNELLE :

• EAs professionnels similaires : 120-200$

• Indicateurs de pinbar basiques : 30-50$ (un seul graphique uniquement)

• Temps de surveillance manuelle économisé : INESTIMABLE



RETOUR SUR INVESTISSEMENT :

Si cet EA vous aide à attraper juste UNE configuration de pinbar de haute qualité supplémentaire par mois que vous auriez autrement manquée, il se rentabilise en moins d'un mois dans la plupart des cas.



📞 SUPPORT ET INFORMATIONS DE CONTACT



DÉVELOPPEUR : ATTI AISSAM

Spécialisation : Systèmes de détection en temps réel, Programmation MQL5 avancée



SUPPORT INCLUT :

✓ Assistance à l'installation

✓ Aide à l'optimisation des paramètres

✓ Vérification de compatibilité

✓ Rapports de bugs et corrections

✓ Questions générales d'utilisation



🚀 PRÊT À FAIRE PASSER VOTRE TRADING AU NIVEAU SUPÉRIEUR ?



Ne manquez plus de puissantes configurations de retournement. Arrêtez de gaspiller des heures à scanner manuellement les graphiques. Arrêtez de vous contenter de signaux faibles qui ne donnent pas de résultats.



Le DÉTECTEUR PROFESSIONNEL DE PINBAR V2.0 est votre solution :

✅ Technologie de détection à LATENCE ZÉRO

✅ Filtres de qualité STRICTS pour pinbars puissants uniquement

✅ Surveillance de symboles ILLIMITÉE

✅ Couverture MULTI-TIMEFRAME

✅ Outil de NIVEAU PROFESSIONNEL pour traders sérieux



⏰ PRIX DE LANCEMENT SPÉCIAL SE TERMINANT BIENTÔT : 69$ (Régulier 97$)



👉 CLIQUEZ SUR "ACHETER MAINTENANT" POUR OBTENIR UN ACCÈS INSTANTANÉ 👈