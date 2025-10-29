LogVar

LogVar est un indicateur qui calcule et affiche la variation logarithmique du prix, une méthode plus précise pour mesurer les changements en pourcentage entre périodes.

Il compare le cours de clôture actuel à celui de n périodes précédentes (iPeriod) et affiche le résultat sur une échelle logarithmique amplifiée.

La ligne change de couleur automatiquement :

  • Vert : prix au-dessus de la référence (tendance haussière).

  • Rouge : prix en dessous (tendance baissière).

Le niveau 0 est la ligne neutre, séparant les variations positives et négatives.

📈 Caractéristiques principales :

  • Mesure la variation logarithmique réelle.

  • Échelle visuelle ajustée automatiquement.

  • Couleurs dynamiques.

  • Ligne centrale zéro.

  • Léger, rapide et compatible avec tout actif ou timeframe.

💡 Utilisation suggérée :
Idéal pour détecter les changements de tendance et mesurer l’intensité réelle des mouvements.


