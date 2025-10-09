Dann RSI Göstergesi, MetaTrader 4 platformu için oluşturulmuş çoklu para birimi Göreceli Güç Endeksi izleme sistemini temsil eder. Bu gösterge, tek bir gösterge penceresinde aynı anda sekiz para birimine kadar RSI değerlerini hesaplar ve görüntüler, birden fazla piyasada momentum koşullarının konsolide bir görünümünü sağlar. Uygulama, çizgi görünürlüğünü yönetmek için etkileşimli bir kontrol paneli, izlenen her sembol için özelleştirilebilir görsel parametreler ve standart RSI hesaplamalarını seçilen bir temel para birimine karşı göreceli güç ölçümlerine dönüştüren bir para birimi gruplama mekanizması içerir.

