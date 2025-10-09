Dann RSI

L'indicatore Dann RSI rappresenta un sistema di monitoraggio dell'indice di forza relativa multi-valuta costruito per la piattaforma MetaTrader 4. Questo indicatore calcola e visualizza simultaneamente i valori RSI per un massimo di otto coppie di valute all'interno di una singola finestra dell'indicatore, fornendo una vista consolidata delle condizioni di momentum su più mercati. L'implementazione include un pannello di controllo interattivo per gestire la visibilità delle linee, parametri visivi personalizzabili per ogni simbolo monitorato e un meccanismo di raggruppamento valutario che trasforma i calcoli RSI standard in misurazioni di forza relativa rispetto a una valuta base scelta.
Altri dall’autore
Gamma Trend AI
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicatori
L'indicatore Gamma-Trend è uno strumento di trading tecnico utilizzato per identificare la direzione del trend e i potenziali punti di inversione. Il suo obiettivo finale è semplice: identificare chiaramente i segnali di entrata e uscita. Sul grafico, l'indicatore Gamma-Trend appare come linee colorate che cambiano in base alla direzione del trend: un colore indica un trend rialzista, e un altro mostra un trend ribassista. Presenta livelli di trailing che seguono il movimento dei prezzi, fornend
Gamma RSI Line Pro
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Questo avanzato indicatore di linee di tendenza RSI rileva e disegna automaticamente linee di tendenza sui picchi dell'oscillatore RSI. Analizza pattern di picchi configurabili, filtrando per inclinazione della pendenza, altezza minima e parametri di distanza. L'algoritmo elabora multipli picchi per identificare linee di tendenza valide, ottimizzando le prestazioni CPU attraverso conteggi di picchi regolabili. Include filtraggio di pendenze negative, restrizioni di livelli RSI per generazione pr
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Il Solarwind No Repaint è un oscillatore tecnico che applica la Trasformazione di Fisher ai dati di prezzo normalizzati, creando un indicatore basato su istogramma che identifica potenziali punti di svolta del mercato. Questo indicatore converte i movimenti di prezzo in una distribuzione normale gaussiana, rendendo i pattern ciclici e i cambiamenti di momentum più visibili ai trader. Come Funziona L'indicatore elabora i dati di prezzo attraverso diversi passaggi computazionali: Analisi Alto-Bass
FREE
Gamma Silver Stuff MT5
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Silver Stuff identifica chiari cambiamenti di direzione del trend con segnali di entrata precisi. Mostra linee verdi per opportunità long e linee rosse per setup short. Il sistema di avvisi integrato ti notifica istantaneamente quando appaiono nuovi segnali di trend. Opzioni di Avvisi: Avvisi Barra Corrente (alertsOnCurrent = true): si attivano immediatamente ma possono ridisegnarsi Avvisi Barra Confermata (alertsOnCurrent = false): aspettano il completamento della barra, segnali affidabili Guid
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Il Solarwind No Repaint è un oscillatore tecnico che applica la Trasformazione di Fisher ai dati di prezzo normalizzati, creando un indicatore basato su istogramma che identifica potenziali punti di svolta del mercato. Questo indicatore converte i movimenti di prezzo in una distribuzione normale gaussiana, rendendo i pattern ciclici e i cambiamenti di momentum più visibili ai trader. Come Funziona L'indicatore elabora i dati di prezzo attraverso diversi passaggi computazionali: Analisi Alto-Bass
FREE
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Oscillatore Elliott - Uno strumento di analisi del momentum che rileva le inversioni di tendenza attraverso modelli di convergenza delle medie mobili. L'indicatore mostra istogrammi blu per il momentum rialzista e istogrammi rossi per condizioni ribassiste, mentre disegna automaticamente linee di tendenza tra picchi e valli significativi. Sistema di Avvisi : Scegli tra due modalità - Avvisi Barra Corrente (alertsOnCurrent = true) si attivano immediatamente su barre in sviluppo ma possono ridipin
FREE
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indicatori
L'Indicatore di Pressione Acquirenti-Venditori mostra il sentiment di mercato su timeframe multipli da M1 a D1. Calcola le percentuali di pressione di acquisto e vendita utilizzando l'analisi momentum delle medie mobili su un periodo configurabile. Il pannello visuale mostra barre di progresso con forza acquirente in verde-blu e dominanza venditrice in rosso, insieme a valori percentuali quando significativi. Ogni timeframe include misurazione della forza del trend ADX con indicatori direzionali
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicatori
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller L'indicatore FNCD costituisce uno strumento avanzato di analisi tecnica che combina la trasformazione di Fisher con la normalizzazione statistica dei prezzi per creare un oscillatore sofisticato. La base inizia con la normalizzazione del punteggio Z, dove i dati dei prezzi vengono standardizzati calcolando quante deviazioni standard il prezzo attuale si trova dalla sua media mobile su un periodo specificato. Questo processo
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indicatori
L'indicatore MOON SNIPER è uno strumento di rilevamento breakout che combina l'analisi dell'azione dei prezzi con la matematica della Distribuzione Gaussiana per identificare punti di ingresso ad alta probabilità nel trading forex. Meccanismo Principale: L'indicatore calcola livelli di supporto e resistenza utilizzando la distribuzione statistica dei prezzi piuttosto che i tradizionali punti pivot. Applica i principi della Distribuzione Gaussiana per determinare dove il prezzo ha maggiori probab
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Tre sistemi di bande RSI separati visualizzati simultaneamente sul vostro grafico per un'analisi completa del mercato. Ogni sistema calcola livelli di supporto e resistenza basati sui valori RSI con periodi e soglie personalizzabili. L'indicatore fornisce segnali di trading visuali attraverso marcatori a freccia quando il prezzo rompe attraverso le bande calcolate. I segnali long appaiono quando il prezzo si muove sopra la banda inferiore dopo essere stato sotto di essa, mentre i segnali short s
Danser
Arinze Michael Ejike
Indicatori
La strategia Danser Inversion Breaker Block è un approccio di trading basato sull'andamento dei prezzi che si fonda sul quadro concettuale Smart Money Concepts (SMC). Si concentra sull'identificazione delle zone in cui i blocchi di ordini precedentemente validi hanno fallito e si sono trasformati in nuove aree di supporto o resistenza. Questa strategia si basa sull'osservazione dei cambiamenti strutturali nel momentum di mercato, come i cambiamenti nella direzione del trend, e sul trading basato
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione