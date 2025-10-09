Dann RSI
- Indicatori
- Arinze Michael Ejike
- Versione: 5.786
- Attivazioni: 5
L'indicatore Dann RSI rappresenta un sistema di monitoraggio dell'indice di forza relativa multi-valuta costruito per la piattaforma MetaTrader 4. Questo indicatore calcola e visualizza simultaneamente i valori RSI per un massimo di otto coppie di valute all'interno di una singola finestra dell'indicatore, fornendo una vista consolidata delle condizioni di momentum su più mercati. L'implementazione include un pannello di controllo interattivo per gestire la visibilità delle linee, parametri visivi personalizzabili per ogni simbolo monitorato e un meccanismo di raggruppamento valutario che trasforma i calcoli RSI standard in misurazioni di forza relativa rispetto a una valuta base scelta.