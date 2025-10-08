GuardianTrader Bot

Guardian Trader est un Expert Advisor avancé de suivi de tendance conçu pour repérer les premières opportunités de repli sur les marchés tendanciels.

Bâti autour d'un système de gestion de l'argent de qualité professionnelle, il offre une croissance durable, des résultats cohérents et une protection robuste de votre capital de trading.

Entrées de tendance précises

Guardian Trader identifie les tendances du marché et n'exécute des trades qu'aux points de pullback les plus optimaux, maximisant la précision et minimisant l'exposition inutile.

Configuration facile

Vous n'avez besoin de définir qu'un seul paramètre clé : le Pourcentage de Risque par Trade.

Tous les autres paramètres sont verrouillés et optimisés pour des performances stables, professionnelles et sécurisées.

Contrôle automatique des risques

Vous avez saisi un risque supérieur au seuil recommandé ? Guardian Trader bloque automatiquement les nouveaux trades, protégeant votre compte du sur-effet de levier et des drawdowns dangereux.

Entièrement indépendant et fiable

Aucune API, serveur ou service tiers requis. Guardian Trader fonctionne de manière indépendante avec rapidité, stabilité et fiabilité dans les conditions réelles du marché.

Performance avérée en forward-test

Testé en forward plus de 8 mois consécutifs en 2025, Guardian Trader a généré constamment des résultats positifs tout en maintenant des drawdowns bas et des courbes de equity stables.

⸻

Comment ça marche

Guardian Trader scanne continuellement le marché pour confirmer la direction de la tendance et attend patiemment le premier mouvement correctif.

Lorsque les conditions sont alignées, il exécute les trades avec un sizing précis et ajusté au risque.

Chaque position est automatiquement alignée sur l'equity du compte, avec des vérifications internes avancées pour garantir sécurité et stabilité à tout moment.

⸻

Recommended Settings

Risk Per Trade (%):

• Low Risk: 1

• Standard Risk: 3

• High Risk: 5

Price Level Check: TRUE (Enabled)

Trade in Specific Time: TRUE (Enabled)

Check PGap : TRUE (Enabled)

⸻

Guardian Trader combine des entrées de tendance précises avec une gestion de l'argent sans compromis, offrant aux traders une voie professionnelle, sûre et constante vers une rentabilité à long terme.