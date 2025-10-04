Specter Trend Cloud MT5 Scanner
- Indicateurs
- Duc Hoan Nguyen
- Version: 1.0
- Activations: 10
Nouveaux outils à $30 pendant la première semaine ou pour les 3 premiers achats !
Trading Tools Channel on MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités
Voir plus pour la version MT5 : Specter Trend Cloud MT5 Scanner
Voir plus pour la version MT4 : Specter Trend Cloud MT4 Scanner
Voir d’autres produits : All Products
Key Features
Moteur multi-MA
SMA, EMA, SMMA (RMA), WMA ou VWMA au choix. L’indicateur fonctionne avec deux moyennes : une MA de court terme (longueur définie par l’utilisateur) et une MA longue réglée au double de cette longueur.
Décalage ajusté par la volatilité
Les deux moyennes sont décalées par ATR(200) selon la direction de la tendance. Cet ajustement permet au nuage de refléter une marge de manœuvre réaliste du marché plutôt que des bandes trop serrées.
Nuage de tendance
L’espace entre les deux moyennes décalées est rempli d’un voile semi-transparent :
- Aqua = tendance haussière
- Orange = tendance baissière
Logique de bascule de tendance
Lorsque la moyenne courte croise la moyenne longue à la hausse ou à la baisse, une « bascule » se produit. Le nuage change immédiatement de couleur et reflète le nouveau régime.
Détection des retests
Fonctionnement
Pendant une tendance en cours, si le prix reteste la moyenne courte en cinq barres, l’outil va :
- Marquer le retest avec des flèches au-dessus/en dessous de la barre.
- Prolonger une ligne horizontale en pointillés depuis le prix du retest.
-
Définition de la tendance : basée sur la relation entre les moyennes de court et long terme.
-
Remplissage du nuage : voile semi-transparent aqua ou orange entre les deux moyennes décalées.
-
Retests : flèches et pointillés mettent en évidence les points de repli durant une tendance active.
-
Utilisez la couleur du nuage comme biais de tendance de niveau supérieur (aqua = haussier, orange = baissier).
-
Les flèches et lignes pointillées indiquent des zones de repli/retest où une continuation peut se développer.
-
Un niveau de retest respecté renforce la conviction de tendance ; un niveau rompu peut signaler un affaiblissement du momentum.
-
Ajustez le type et la longueur des MA selon le comportement de l’actif et vos préférences d’horizon temporel.
Scanner et alertes
- Les utilisateurs peuvent activer/désactiver le scanner pour surveiller rapidement d’autres graphiques.
- L’indicateur propose des alertes de signal lors de Buy/Sell et lors d’un changement de tendance, pour saisir facilement l’information marché (notamment avec le Scanner).
Paramètres séparés
Les utilisateurs peuvent spécifier des paramètres séparés pour chaque unité de temps, c’est-à-dire quelle unité utilisera le paramètre correspondant.Par exemple,
si la liste des unités de temps est "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1"et la liste Length est "5;10;15;20;25;30;35;40"
alors l’indicateur utilisera le paramètre Length correspondant :
- M1: 5
- M5: 10
- M15: 15
- M30: 20
- H1: 25
- H4: 30
- D1: 35
- W1: 40
Remarque : pour utiliser ce paramètre, activez l’option « Use separate parameters for each time frame ».
Conclusion
Specter Trend Cloud intègre la détection de tendance, le nuage ajusté par la volatilité et la visualisation des retests en un seul outil. Le nuage coloré apporte une clarté immédiate sur la direction, tandis que les flèches et niveaux en pointillés mettent en avant des zones tactiques de retest et sont automatiquement effacés lorsqu’ils deviennent invalides. Une couche polyvalente et adaptable pour surveiller la structure de tendance sur divers marchés et styles de trading.