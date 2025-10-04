Specter Trend Cloud MT5 Scanner

Specter Trend Cloud è uno strumento di visualizzazione del trend basato su medie mobili, progettato per evidenziare la direzione del mercato e le principali opportunità di retest. Combinando medie adattive con un aggiustamento per la volatilità, crea una “nuvola” colorata che si ribalta con i cambi di trend e traccia come il prezzo interagisce con la media di breve periodo durante i trend in corso.

Key Features

Motore Multi-MA

Selezionabili SMA, EMA, SMMA (RMA), WMA o VWMA. L’indicatore opera con due medie: una MA di breve (lunghezza definita dall’utente) e una controparte lunga impostata al doppio.

Scostamento regolato per la volatilità

Entrambe le medie sono spostate di ATR(200) a seconda della direzione del trend. Questo aggiustamento fa sì che la nuvola rifletta un margine operativo realistico, non bande eccessivamente strette.

Nuvola di trend

Lo spazio tra le due medie spostate è riempito con ombreggiatura semitrasparente:

  • Aqua = trend rialzista
  • Orange = trend ribassista

Logica di flip del trend

Quando la media breve incrocia sopra/sotto quella lunga, avviene un “flip”. La nuvola cambia immediatamente colore e inizia a riflettere il nuovo regime.

Rilevamento dei retest

Durante un trend in corso, se il prezzo retesta la media breve entro cinque barre, lo strumento:

  • Segna il retest con frecce sopra/sotto la barra.
  • Estende una linea orizzontale tratteggiata dal prezzo del retest.
Come funziona

  • Definizione del trend: basata sulla relazione tra medie di breve e lungo periodo.

  • Riempimento della nuvola: ombreggiatura semitrasparente aqua o orange tra le due medie spostate.

  • Retest: frecce e linee tratteggiate evidenziano i punti di pullback durante un trend attivo.

Uso

  • Usa il colore della nuvola come bias di trend di livello superiore (aqua = rialzista, orange = ribassista).

  • Frecce e tratteggi mostrano le aree di pullback/retest dove può svilupparsi una continuazione.

  • Un livello di retest rispettato rafforza la convinzione di trend; un livello violato può indicare indebolimento del momentum.

  • Regola tipo e lunghezza delle MA in base al comportamento dell’asset e al timeframe preferito.

Scanner e avvisi

  • Gli utenti possono attivare/disattivare lo scanner per monitorare rapidamente altri grafici.
  • L’indicatore fornisce avvisi di segnale quando compaiono Buy/Sell e quando cambia il trend, facilitando la comprensione del mercato (soprattutto con lo Scanner).

Parametri separati

È possibile specificare parametri separati per ciascun timeframe, cioè quale timeframe userà il parametro corrispondente.
Ad esempio, 
se l’elenco dei timeframe è "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1" 
e l’elenco Length è "5;10;15;20;25;30;35;40"
allora l’indicatore utilizzerà il parametro Length corrispondente:
      • M1: 5
      • M5: 10
      • M15: 15
      • M30: 20
      • H1: 25
      • H4: 30
      • D1: 35
      • W1: 40
Nota: per usare questo parametro, abilita l’opzione “Use separate parameters for each time frame”.

Conclusion

Specter Trend Cloud integra rilevazione del trend, riempimento della nuvola regolato per la volatilità e visualizzazione dei retest in un unico strumento. La nuvola colorata fornisce chiarezza immediata sulla direzione, mentre frecce e livelli tratteggiati evidenziano le zone tattiche di retest e vengono rimossi automaticamente quando invalidati. È un livello versatile e adattabile per monitorare la struttura del trend in mercati e stili di trading diversi.

















