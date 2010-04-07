DailyVariationV1

Indicador que mostra níveis de variação do preço do ativo durante o dia.

Possui alguns parâmetros para ajuste de cores e quantidade de níveis.

Excelente como indicativo e utilização com outros indicadores para confirmar entradas e saídas.


Indicador que muestra niveles de variación del precio del activo durante el día.

Posee algunos parámetros para el ajuste de colores y cantidad de niveles.

Excelente como indicativo y para su uso con otros indicadores para confirmar entradas y salidas.


Indicator that shows the price variation levels of the asset during the day.

It has some parameters to adjust colors and the number of levels.

Excellent as an indicator and for use with other indicators to confirm entries and exits.



Önerilen ürünler
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
BigPlayerBars
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Göstergeler
Se você já ouviu falar do Método de  Wyckoff, Análise de dispersão de volume, etc., com certeza chegou até aqui para buscar o indicador que lhe faltava!! Nosso indicador é capaz de lhe mostrar a dispersão de volume negociado pelos grandes players durante todo o período de negociação! E o grande diferencial deste tipo de abordagem é a capacidade que este indicador possui de lhe mostrar onde está armado o "ACAMPAMENTO" dos BigPlayers e, assim, tirar o melhor proveito em seus trades, entrando junt
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
GorMaster Pro
Manuel Damian Ortiz Fernandez
Göstergeler
GorMaster_Pro — Sesgo confiable, noticias y técnica en una sola pantalla Visión GorMaster_Pro es una herramienta indispensable para cualquier tipo de trader (scalper, intradía o swing) porque combina información fundamental y técnica para darte una lectura fiel y accionable del mercado. En una sola vista verás: sesgo direccional BUY/SELL/RANGO , ventanas de noticias en tiempo real que congelan la operativa, métricas técnicas clave (ATR_Z, RangeRatio, ADX, SpreadZ), sesiones y alertas . Todo org
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.7 (10)
Göstergeler
This indicator plots the volume profile by Price on the chart There are 5 ways to view it: By Total Volume Traded (Premium Version); Volume Ticks(Forex) Separated by Buyers and Sellers (Premium Version); Buyers Only (Premium Version); Sellers Only (Premium Version); Business balance (Buyers - Sellers) (Premium Version); . It is possible to select how many days the profiles will be calculated.( Premium Version) On the current day it recalculates the histogram data for each new candlestick.
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Göstergeler
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Göstergeler
MT5 için WA_PV_BOX_EFFORT X SONUÇ WAPV Box Effort x Result Indicator, Paket Göstergeleri grubunun (Wyckoff Academy Wave Market) bir parçasıdır. MT5 için WAPV Box Effort x Result Indicator , fiyat ve hacmi okumanıza yardımcı olur. Okuması, çaba x sonucunun tanımlanmasına yardımcı olmaktan ibarettir. grafik tarafından oluşturulan dalgalarda. Kutu yeşil olduğunda MT5 için WAPV Kutusu Eforu x Sonuç Göstergesi, hacmin talebin lehine olduğu ve kutunun kırmızı olduğu anlamına gelir hacim arzdan yana. K
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Göstergeler
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.5 (10)
Göstergeler
Note from Developer: This is the lite version of the Double TMA with Bands Indicator. You can find the paid version that comes with alerts and on screen signal arrows built in here . I will also be selling an EA based on this trading system soon once all backtesting and optimization have been completed. Unlock your trading potential with the Double TMA Indicator with Reversal Detection! Designed for swing and reversal trading, this versatile tool integrates two Triangular Moving Averages (
FREE
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
Göstergeler
Visual Heatmap Book Analyser This indicator monitors the market liquidity and generates colors based on order patterns, quantities, and renewal activities in the book. This allows you to visualize the order flow and identify areas of high and low liquidity and activity. The indicator uses machine learning techniques to analyze the order behavior in the book, enabling it to detect patterns and trends in orders, allowing you to make informed decisions about your trading operations. The color pale
Clear DOM
Oclair Gallacini Prado
Göstergeler
Clear Dom This Indicator shows a pressure color box based on depth of market of the current symbol. Notice that it only works when book information is received. You decide weather you want or not to display higher (ask) and lower (bid) levels of book. The proportion ratio is calculated using volumes read from the book. You can read the actual pressure in the market any time. Indicator parameters: color_Ask -> ASK box color and ASK value line color color_Bid -> BID box color and BID value li
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (6)
Göstergeler
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
MTF Level
Miguel Angel Vite Rosales
Göstergeler
Indicador multi-nivel y multi-timeframe que permite seguir la tendencia del precio de cualquier par de divisas, metales, acciones, CFD's, etc. Intuitivo y fácil de aplicar sobre cualquier gráfico. Parámetros: Timeframe : Marco de tiempo que se le aplicará al nivel Period : Periodo que se aplicará Applied Price : Precio a aplicar Aplicaciones: Se puede usar aplicando diferentes niveles sobre el mismo gráfico, por ejemplo, in nivel de 8, 14, 20, etc.
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Göstergeler
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Key level wedge MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Göstergeler
The   Key level wedge MT5   indicator automatically draws rising wedge pattern and falling wedge pattern for you on the chart. This pattern is really good when used as a confirmation entry at key support & resistance, supply & demand and reversal zones. Advantages  The   Key level wedge MT5   block DOES NOT RE-PAINT, giving you confidence when a signal appears and also helps when looking back.  The   Key level wedge MT5   includes an on/off button on the chart to easily keep the charts clean
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Göstergeler
White Weis Volume This indicator shows the sum of the volume in each wave, bulish or bearish, as idealized by David Weis , but it brings an important addition , which is the marking of the bar with the highest volume of the wave (White Bar)! In coding the indicator, it was sought to optimize the code to require minimal processing during use and not to overload mt5. The indicator can be used for pre-trading analysis and study, where the trader analyzes possible points of support and resistance
SuperTrend Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Süpertrend Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT5 , Süpertrend göstergesini kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde sinyalleri izlemek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Sinyalleri semboller ve zaman dilimlerine (M1'den MN1'e kadar) göre düzenleyen bir ızgara formatı sunar. Traderlar, stratejilerine uygun olarak belirli zaman dilimlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. MT4 sürümü burada mevcuttur: SuperTrend Multicurrency Scanner MT4 Detaylı dokümantasyon için buray
CustomRsi50 Alert and Mail at cross
Francesco Capurso
Göstergeler
CustomRSI50 Alert and Mail at Cross Göstergesi CustomRSI50 Alert and Mail at Cross Göstergesi Açıklama CustomRSI50 Alert and Mail at Cross Göstergesi, RSI seviyesi 50 eşiğini aştığında anında uyarılar ve e-postalar yoluyla bildirimler göndererek otomatik ticareti kolaylaştırmak için tasarlanmış popüler Relative Strength Index (RSI) tabanlı gelişmiş bir teknik göstergedir. Gösterge, momentum analizinde birçok tüccar için kritik öneme sahip 50 seviyesine özellikle vurgu yaparak RSI'nin net ve öze
Zone color zeus
Anizio Donizete Dias De Moraes
Göstergeler
Colors generated according to the Height and Depth parameter. The analysis is carried out following the direction of the price and volume traded if the traded value exceeds the calculation base the system changes the color to green, informing you that the price direction is strong to buy, if the traded value is less than the calculation base the system changes to red, indicating that the price is strong for sale.
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Göstergeler
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Bollinger Bands Percentage
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Göstergeler
Bollinger Bands %  or Bollinger Bands Percentage is one of the indicators used in the Sapphire Strat Maker - EA Builder . It is calculated using the following formula: Perc = (CLOSE_PRICE - LOWER_BOLLINGER) / (UPPER_BOLLINGER - LOWER_BOLLINGER) * 100 Thus, by taking the difference between closing price to the lower band and dividing it by the difference of the upper and the lower price levels of a Bollinger Bands indicator, we can calculate this indicator. It shows how far the price is from
FREE
Volume Waves
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Göstergeler
One of the best tools for analyzing volume, Weis Wave was devised by David Weis to facilitate reading the directional flow. For the disciples of the Wyckoff method, this means an evolution, facilitating a predictive reading of the market, always looking for Accumulation and Distribution zones for traded assets. For better understanding, in this indicator we try to cover every reading of EFFORT (traded volume) versus RESULT (price change). Thus, you can apply the indicator on the chart twice to
Keltner Channel Supreme
Renato Takahashi
Göstergeler
Keltner Channel Supreme is a indicator based on Keltner Channels, with some configuration besides period and Keltner multiplier factor. In this indicator, it is possible to change to an exponential moving average and if prices will be calculated according to close price or typical price. This indicator works on all graphics. If you have some doubt, please PM.
Sync Charts
Denis Sotnikov
Göstergeler
Индикатор для синхронизации и позиционировании графиков на одном и более терминалах одновременно. Выполняет ряд часто необходимых при анализе графиков функций: 1. Синхронизация графиков локально - в пределах одного терминала при прокрутке, изменении масштаба, переключении периодов графиков, все графики делают это одновременно. 2. Синхронизация графиков глобально - тоже самое, но на двух и более терминалах, как МТ5, так и МТ4. 3. Позиционирование графика на заданном месте при переключении периодо
FREE
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Uzman Danışmanlar
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for U
FREE
Long Short Cointegration Analyzer
Rafael Gazzinelli
Göstergeler
Long&Short Cointegration Analyzer An advanced tool for traders looking to profit from cointegration. Analyzes any asset pair for Long&Short strategies. What does the Long&Short Cointegration Analyzer do? Identifies cointegrated pairs that revert to the mean, ideal for profitable trades. Provides a detailed panel with statistical data for confident decisions. Works with any currency pair, on any timeframe. Find buying and selling opportunities based on cointegration. Minimize risks with a relia
ATR Monitor
Flavio Javier Jarabeck
4.8 (5)
Göstergeler
ATR is a measure of volatility introduced by market technician J. Welles Wilder Jr. in his book, "New Concepts in Technical Trading Systems". In general, traders are accustomed to seeing the ATR in the form of a sub-window indicator. What I am presenting here is a simplified version of ATR - just the current ATR number - very useful for monitoring just the very moment of the current chart. If you want to monitor several timeframes in the same chart, just add the ATR Monitor indicator several tim
FREE
VWAP Volume And Price
Renato Takahashi
Göstergeler
VWAP Volume And Price is the indicator for Volume Weighted Average Price, designed according to regular calculation. The average price is calculated using typical price - (high + low + close) / 3 - and weighted by volume for each candle. So, the indicator can be used to trend trades, balanced with volume. Try other products and expert advisors too. Any doubt, PM.
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt