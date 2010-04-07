DailyVariationV1

Indicador que mostra níveis de variação do preço do ativo durante o dia.

Possui alguns parâmetros para ajuste de cores e quantidade de níveis.

Excelente como indicativo e utilização com outros indicadores para confirmar entradas e saídas.


Indicador que muestra niveles de variación del precio del activo durante el día.

Posee algunos parámetros para el ajuste de colores y cantidad de niveles.

Excelente como indicativo y para su uso con otros indicadores para confirmar entradas y salidas.


Indicator that shows the price variation levels of the asset during the day.

It has some parameters to adjust colors and the number of levels.

Excellent as an indicator and for use with other indicators to confirm entries and exits.



