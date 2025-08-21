Smart Lot EA

Der Stable Profit Bot ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4.

Er handelt Candle Flip Signale (Trendwechsel zwischen bullischen und bärischen Kerzen) und kombiniert diese mit dynamischem Money-Management.

Der Bot ist für Trader entwickelt, die eine stabile, risikooptimierte Strategie suchen, ohne selbst ständig vor dem Bildschirm zu sitzen.

Dank Trailing Stop, Break-Even Schutz und Verlustkontrolle arbeitet der EA zuverlässig auch in volatilen Marktphasen.

✅ Keine komplizierten Einstellungen✅ Automatisches Risiko-Management basierend auf Kontogröße✅ Begrenzung täglicher Verluste zur Risikokontrolle





Slippage – maximale Abweichung in Pips beim Orderausführen

MagicNumber – eindeutige Kennung für die Trades des Bots

MaxRiskPercent – prozentuales Risiko pro Trade (z. B. 2 %)

MaxSL_Pips – maximaler Stop-Loss in Pips

TS_Start – ab welchem Gewinn (in Pips) der Trailing Stop aktiviert wird

TS_Step – Abstand des Trailing Stops in Pips

MinBodyPips – minimale Kerzengröße (in Pips) für gültige Signale

ATR_Filter – zusätzlicher Volatilitätsfilter über ATR-Indikator

LossLimit – maximale Verlustanzahl pro Tag

PauseMinutes – Handelsstopp nach Verlust (Cooldown-Phase)

🚀 Vorteile Automatisierter Handel auf Basis klarer Marktlogik (Candle Flip)

Dynamische Lotberechnung je nach Kontogröße → keine Überhebelung

Eingebaute Verlustbegrenzung pro Tag

Anpassbar für jedes Symbol & Timeframe

Einfache Installation, sofort einsatzbereit

📌 Empfehlung Empfohlene Paare: XAUUSD

Empfohlener Timeframe: M30

Mindesteinlage: 200 USD (oder entsprechend bei Cent-Accounts)































































































