Super Trend new formula

SuperTrend new formula – doğru piyasa analizi için gelişmiş SuperTrend indikatörü

SuperTrend new formula, popüler SuperTrend indikatörünün geliştirilmiş bir versiyonudur ve modern traderların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Klasik çözümlerden farklı olarak bu araç, yerel ekstremum analizini, dinamik seviyeleri ve adaptif algoritmaları birleştirerek piyasa evrelerinin daha net ve daha yapısal bir görünümünü sunar.

SuperTrend new formula, yükseliş ve düşüş hareketlerini görsel olarak ayıran iki dinamik çizgi — üst ve alt çizgiyi — çizer. Momentum değiştiğinde çizgiler otomatik olarak yeniden hesaplanır ve traderın öznel tahminlere gerek kalmadan gerçek trend yönünü belirlemesine yardımcı olur.

Neden SuperTrend new formula klasik SuperTrend’den daha etkilidir:

  • Yerel oynaklığa uyum sağlar ve sahte piyasa dalgalanmalarını filtreler.

  • Yükseliş (mavi çizgi) ve düşüş (turuncu çizgi) aşamalarını net bir şekilde ayırır.

  • M1’den D1’e ve ötesine kadar tüm zaman dilimlerinde çalışır.

  • Evrensel kullanım: döviz pariteleri, metaller, endeksler ve kripto para birimleri için uygundur.

  • Her türlü ticaret stiline uyum sağlayacak esnek parametre ayarları.

SuperTrend new formula parametreleri:

  • winBars – yerel ekstremum analizi için kullanılan mum sayısı.

  • modeLo / modeHi – dip ve tepe noktalarını algılama modları.

  • maLen – hesaplamalarda kullanılan hareketli ortalamanın uzunluğu.

  • maShift – seviyeleri hassas ayarlamak için kaydırma değeri.

  • maMeth – ortalama yöntemi (SMA, LWMA vb.).

  • priceLo / priceHi – kullanılan fiyat türü (Açılış, Kapanış, Yüksek, Düşük).

SuperTrend new formula yalnızca bir trend indikatörü değildir. Traderların piyasa yapısını disiplinli bir şekilde takip etmelerine, rastgele gürültüyü filtrelemelerine ve grafik üzerinde fiyat hareketlerinin net ve objektif bir görünümünü oluşturmalarına yardımcı olur.

