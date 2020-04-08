Super Trend new formula
- Indicatori
- Andrey Kozak
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
SuperTrend new formula – indicatore SuperTrend avanzato per un’analisi precisa del mercato
SuperTrend new formula è una versione migliorata del popolare indicatore SuperTrend, progettata per soddisfare le esigenze dei trader moderni. A differenza delle soluzioni classiche, questo strumento combina l’analisi degli estremi locali, livelli dinamici e algoritmi adattivi, offrendo una visione più chiara e strutturata delle fasi di mercato.
L’indicatore SuperTrend new formula traccia due linee dinamiche — superiore e inferiore — che separano visivamente i movimenti rialzisti e ribassisti. Quando l’impulso cambia, le linee vengono ricalcolate automaticamente, aiutando il trader a identificare la direzione reale del trend senza affidarsi a congetture soggettive.
Perché SuperTrend new formula è più efficace del SuperTrend classico:
-
Adattabilità alla volatilità locale con filtraggio delle false oscillazioni.
-
Distinzione chiara tra fasi rialziste (linea blu) e ribassiste (linea arancione).
-
Funziona su tutti i timeframe — da M1 a D1 e oltre.
-
Versatilità: utilizzabile su coppie Forex, metalli, indici e criptovalute.
-
Parametri flessibili per adattarsi a qualsiasi stile di trading.
Parametri di SuperTrend new formula:
-
winBars – numero di barre per l’analisi degli estremi locali.
-
modeLo / modeHi – modalità di rilevamento di minimi e massimi.
-
maLen – lunghezza della media mobile utilizzata nei calcoli.
-
maShift – spostamento per una regolazione fine dei livelli.
-
maMeth – metodo di smoothing (SMA, LWMA, ecc.).
-
priceLo / priceHi – tipo di prezzo utilizzato (Apertura, Chiusura, Massimo, Minimo).
SuperTrend new formula è molto più di un semplice indicatore di trend. Aiuta il trader a seguire con disciplina la struttura del mercato, filtrare il rumore casuale e costruire un quadro chiaro e obiettivo dei movimenti di prezzo.