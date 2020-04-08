Super Trend new formula

SuperTrend new formula – indicatore SuperTrend avanzato per un’analisi precisa del mercato

SuperTrend new formula è una versione migliorata del popolare indicatore SuperTrend, progettata per soddisfare le esigenze dei trader moderni. A differenza delle soluzioni classiche, questo strumento combina l’analisi degli estremi locali, livelli dinamici e algoritmi adattivi, offrendo una visione più chiara e strutturata delle fasi di mercato.

L’indicatore SuperTrend new formula traccia due linee dinamiche — superiore e inferiore — che separano visivamente i movimenti rialzisti e ribassisti. Quando l’impulso cambia, le linee vengono ricalcolate automaticamente, aiutando il trader a identificare la direzione reale del trend senza affidarsi a congetture soggettive.

Perché SuperTrend new formula è più efficace del SuperTrend classico:

  • Adattabilità alla volatilità locale con filtraggio delle false oscillazioni.

  • Distinzione chiara tra fasi rialziste (linea blu) e ribassiste (linea arancione).

  • Funziona su tutti i timeframe — da M1 a D1 e oltre.

  • Versatilità: utilizzabile su coppie Forex, metalli, indici e criptovalute.

  • Parametri flessibili per adattarsi a qualsiasi stile di trading.

Parametri di SuperTrend new formula:

  • winBars – numero di barre per l’analisi degli estremi locali.

  • modeLo / modeHi – modalità di rilevamento di minimi e massimi.

  • maLen – lunghezza della media mobile utilizzata nei calcoli.

  • maShift – spostamento per una regolazione fine dei livelli.

  • maMeth – metodo di smoothing (SMA, LWMA, ecc.).

  • priceLo / priceHi – tipo di prezzo utilizzato (Apertura, Chiusura, Massimo, Minimo).

SuperTrend new formula è molto più di un semplice indicatore di trend. Aiuta il trader a seguire con disciplina la struttura del mercato, filtrare il rumore casuale e costruire un quadro chiaro e obiettivo dei movimenti di prezzo.

