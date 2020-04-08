Super Trend new formula

SuperTrend new formula – indicateur SuperTrend avancé pour une analyse précise du marché

SuperTrend new formula est une version améliorée du célèbre indicateur SuperTrend, conçu pour répondre aux besoins des traders modernes. Contrairement aux solutions classiques, cet outil combine l’analyse des extrêmes locaux, des niveaux dynamiques et des algorithmes adaptatifs, offrant ainsi une vision plus claire et structurée des phases du marché.

L’indicateur SuperTrend new formula trace deux lignes dynamiques — supérieure et inférieure — qui séparent visuellement les mouvements haussiers et baissiers. Lorsque l’élan du marché change, les lignes sont automatiquement recalculées, permettant au trader d’identifier la véritable direction de tendance sans conjectures subjectives.

Pourquoi SuperTrend new formula est plus efficace que le SuperTrend classique :

Adaptabilité à la volatilité locale tout en filtrant les fausses fluctuations.

Distinction nette entre phases haussières (ligne bleue) et baissières (ligne orange).

Fonctionne sur toutes les unités de temps — de M1 à D1 et au-delà.

Polyvalence : applicable aux paires de devises, métaux, indices et cryptomonnaies.

Paramètres flexibles pour s’adapter à tout style de trading.

Paramètres de SuperTrend new formula :

winBars – nombre de bougies pour l’analyse des extrêmes locaux.

modeLo / modeHi – modes de détection des plus bas et des plus hauts.

maLen – longueur de la moyenne mobile utilisée pour les calculs.

maShift – décalage pour un réglage plus fin des niveaux.

maMeth – méthode de lissage (SMA, LWMA, etc.).

priceLo / priceHi – type de prix utilisé (Ouverture, Clôture, Haut, Bas).

SuperTrend new formula est bien plus qu’un simple indicateur de tendance. Il aide le trader à suivre la structure du marché avec discipline, à filtrer le bruit aléatoire et à construire une vision claire et objective du mouvement des prix.