Ti senti spesso preoccupato per l’overtrading, gli ordini emotivi o i prelievi eccessivi dal conto?
Risk Guardian EA MT5 è il tuo assistente esclusivo per la gestione del rischio — non aprirà automaticamente posizioni, ma si concentra nell’aiutarti a:
✅ Controllare rigorosamente il rischio giornaliero
✅ Evitare trading di vendetta dopo perdite consecutive
✅ Rafforzare la disciplina di trading
✅ Mantenere una curva di capitale stabile a lungo termine
Questo EA non è una strategia di trading, ma offre protezione completa per il rischio del capitale per il tuo trading manuale o altri EA.
✨ Funzionalità principali
📊 Protezione del Profit & Loss giornaliero
- Calcolo in tempo reale del P/L totale degli ordini chiusi giornalmente
- Quando si raggiunge il limite di perdita giornaliero, il trading è vietato
- Le nuove posizioni aperte durante la restrizione saranno chiuse forzatamente
🛑 Controllo delle perdite consecutive
- Rileva automaticamente le perdite consecutive
- Raggiunto il limite, entra in periodo di raffreddamento (es: 2 ore)
- Le nuove posizioni aperte durante il periodo di raffreddamento saranno chiuse immediatamente
⏱ Limite di tempo di detenzione
- Chiude automaticamente una posizione quando supera il tempo massimo di detenzione
🔄 Filtro di tendenza EMA multi-timeframe
- All’entrata, le tendenze EMA M5 e M15 devono essere allineate
- Se il prezzo è sopra M5 e M15 → solo trade long permessi
- Se il prezzo è sotto M5 e M15 → solo trade short permessi
- Si applica solo all’ingresso; nessuna chiusura forzata durante la detenzione
📅 Statistiche giornaliere e reset automatico
- Traccia P/L giornaliero, ordini chiusi e perdite consecutive
- Reset automatico all’inizio di una nuova giornata di trading
🎨 Pannello informazioni personalizzabile
Visualizza in tempo reale:
- P/L giornaliero
- Numero di trade chiusi
- Tempo residuo del periodo di raffreddamento
- Tempo residuo di detenzione della singola posizione
⚙️ Controllo parametri flessibile
- Qualsiasi parametro impostato a 0 = funzione disabilitata
- Completamente personalizzabile secondo le proprie esigenze
📌 Casi d’uso
- Prevenire revenge trading dopo perdite consecutive
- Interrompere il trading al raggiungimento del limite di perdita giornaliero
- Limitare l’overtrading (limite trade giornaliero)
- Assicurare che i trade seguano la direzione della tendenza per maggiore stabilità
- Servire come “guardiano del capitale” per proteggere il tuo sistema
⚙️ Parametre Ayarları (mevcut parametre adları Çince olup doğrudan kullanılabilir)
- Günlük maksimum kayıp - 每日最大亏损额度 (ör. 20 USD)
- Maksimum ardışık kayıp sayısı - 连续亏损次数上限 (ör. 3 işlem)
- Soğuma süresi (dakika) - 冷静期分钟数 (ör. 120 dakika)
- Sipariş başına maksimum tutma süresi - 单笔持仓最长时间 (ör. 120 dakika)
- Aynı anda maksimum pozisyon sayısı - 同时最大持仓数量 (ör. 3 işlem)
- Günlük maksimum işlem sayısı - 每日最大开仓次数 (ör. 4 işlem)
- Üst etiket metni - 顶部提示文本 (varsayılan: "耐心持有才能赚钱 - Sabır kâr getirir")
- Kayan Kar Geri Çekilme % - 浮盈回撤百分比 (Varsayılan: 20%)
- Kayan Kar Aktivasyon Eşiği ($) - 激活浮盈回撤阈值 (örn: 10)
- Yazı tipi boyutu - 字体大小 (ör. 16)
- Yazı rengi - 字体颜色 (ör. Beyaz)
- Arka plan rengi - 背景颜色 (ör. KoyuGri, koşullar karşılanmazsa kırmızı, karşılanırsa yeşil)
- Başlangıç X pozisyonu - 初始X位置 (ör. 0)
- Başlangıç Y pozisyonu - 初始Y位置 (ör. 80)
- Satır yüksekliği - 每行文字高度 (ör. 20)
- M5 EMA parametresi - 5分钟周期 EMA 参数 (ör. 20)
- M15 EMA parametresi - 15分钟周期 EMA 参数 (ör. 20)
💡 Consigli per l’uso
- Usare insieme al trading manuale
- Regolare i parametri in base alla propria tolleranza al rischio
- Valori predefiniti consigliati:
- Maksimum Günlük Kayıp: $20
- Maksimum Art Arda Kayıp: 3
- Soğuma Süresi: 120 dk
- Kayan Kar Geri Çekilme %: 20%
- Kayan Kar Aktivasyon Eşiği: $10
- EMA Dönemleri: M5=20, M15=20
🔑 Perché scegliere Risk Guardian EA?
✅ Previene efficacemente overtrading e trading emotivo
✅ Applica rigorosamente la disciplina di gestione del rischio
✅ Compatibile con qualsiasi sistema di trading
✅ Parametri flessibili, interfaccia intuitiva, facile da usare
Con Risk Guardian EA ottieni un professionale “guardiano del rischio”.
Proteggerà silenziosamente il tuo conto in background,
consentendoti di concentrarti sulle opportunità invece di combattere con le emozioni.