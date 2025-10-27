Vous vous sentez souvent gêné par le sur-trading, les ordres émotionnels ou les retraits excessifs de votre compte ?

Risk Guardian EA MT5 est votre assistant exclusif de gestion des risques — il n’ouvrira pas de trades automatiquement, mais se concentre sur l’aide à :

✅ Contrôler strictement le risque quotidien

✅ Éviter les trades de revanche après des pertes consécutives

✅ Renforcer la discipline de trading

✅ Maintenir une courbe de capital stable à long terme

Cet EA n’est pas une stratégie de trading, mais fournit une protection complète de gestion du risque pour vos trades manuels ou autres EA.

✨ Fonctionnalités principales

📊 Protection du profit et de la perte quotidienne

Calcul en temps réel du P/L total des ordres clôturés quotidiennement

Lorsque la limite de perte quotidienne est atteinte, le trading est interdit

Toutes nouvelles positions ouvertes pendant la restriction seront fermées de force

🛑 Contrôle des pertes consécutives

Détecte automatiquement les pertes consécutives

Après avoir atteint la limite, entre en période de repos (ex: 2 heures)

Toutes nouvelles positions ouvertes pendant la période de repos seront immédiatement fermées

⏱ Limite de temps de détention

Ferme automatiquement une position lorsqu’elle dépasse le temps de détention maximal

🔄 Filtre de tendance EMA multi-timeframe

À l’ouverture, les tendances EMA M5 et M15 doivent être alignées

Si le prix est au-dessus de M5 et M15 → seules les positions longues sont autorisées

Si le prix est en dessous de M5 et M15 → seules les positions courtes sont autorisées

S’applique uniquement à l’entrée ; pas de fermeture forcée pendant la détention

📅 Statistiques quotidiennes et réinitialisation automatique

Suit le P/L quotidien, les ordres clôturés et les pertes consécutives

Réinitialisation automatique au début d’une nouvelle journée de trading

🎨 Panneau d’informations personnalisable

Affiche en temps réel :

P/L quotidien

Nombre de trades clôturés

Temps restant de la période de repos

Temps restant de détention d’une position

⚙️ Contrôle flexible des paramètres

Tout paramètre réglé sur 0 = fonction désactivée

Complètement personnalisable selon vos besoins

📌 Cas d’utilisation

Prévenir le revenge trading après des pertes consécutives

Arrêter le trading une fois la limite de perte quotidienne atteinte

Limiter le sur-trading (limite quotidienne de trades)

S’assurer que les trades sont alignés avec la tendance pour plus de stabilité

Servir de « gardien du capital » pour protéger votre système

⚙️ Paramètres (les noms actuels des paramètres sont en chinois et peuvent être utilisés directement)

Perte maximale quotidienne - 每日最大亏损额度 (ex. : 20 USD)

Pertes consécutives maximales - 连续亏损次数上限 (ex. : 3 trades)

Période de refroidissement en minutes - 冷静期分钟数 (ex. : 120 minutes)

Durée maximale de détention par ordre - 单笔持仓最长时间 (ex. : 120 minutes)

Positions simultanées maximales - 同时最大持仓数量 (ex. : 3 trades)

Nombre maximal de trades quotidiens - 每日最大开仓次数 (ex. : 4 trades)

Texte de l’étiquette supérieure - 顶部提示文本 (par défaut : "耐心持有才能赚钱 - La patience apporte le profit")

Pourcentage de retracement du profit flottant % - 浮盈回撤百分比 (Défaut: 20%)

Seuil d'activation du profit flottant ($) - 激活浮盈回撤阈值 (ex: 10)

Taille de police - 字体大小 (ex. : 16)

Couleur de police - 字体颜色 (ex. : Blanc)

Couleur de fond - 背景颜色 (ex. : GrisFoncé, rouge si conditions non remplies, vert si remplies)

Position X initiale - 初始X位置 (ex. : 0)

Position Y initiale - 初始Y位置 (ex. : 80)

Hauteur de ligne - 每行文字高度 (ex. : 20)

Paramètre EMA pour M5 - 5分钟周期 EMA 参数 (ex. : 20)

Paramètre EMA pour M15 - 15分钟周期 EMA 参数 (ex. : 20)

💡 Recommandations d’utilisation

À utiliser en combinaison avec le trading manuel

Ajuster les paramètres selon la tolérance au risque personnelle

Paramètres par défaut recommandés :

Perte quotidienne max: $20



Pertes consécutives max: 3



Temps de récupération: 120 min



Pourcentage de retracement du profit flottant %: 20%



Seuil d'activation du profit flottant: $10



Périodes EMA: M5=20, M15=20

🔑 Pourquoi choisir Risk Guardian EA ?

✅ Prévention efficace du sur-trading et du trading émotionnel

✅ Application stricte de la discipline de gestion des risques

✅ Compatible avec tout système de trading

✅ Paramètres flexibles, interface intuitive, facile à utiliser

Avec Risk Guardian EA, vous bénéficiez d’un « gardien du risque » professionnel.

Il protégera silencieusement votre compte en arrière-plan,

vous permettant de vous concentrer sur la recherche d’opportunités plutôt que de lutter contre vos émotions.