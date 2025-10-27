Risk Guardian EA MT5
- Utilitaires
- Bao Ying Guo
- Version: 8.0
- Mise à jour: 27 octobre 2025
- Activations: 5
Vous vous sentez souvent gêné par le sur-trading, les ordres émotionnels ou les retraits excessifs de votre compte ?
Risk Guardian EA MT5 est votre assistant exclusif de gestion des risques — il n’ouvrira pas de trades automatiquement, mais se concentre sur l’aide à :
✅ Contrôler strictement le risque quotidien
✅ Éviter les trades de revanche après des pertes consécutives
✅ Renforcer la discipline de trading
✅ Maintenir une courbe de capital stable à long terme
Cet EA n’est pas une stratégie de trading, mais fournit une protection complète de gestion du risque pour vos trades manuels ou autres EA.
✨ Fonctionnalités principales
📊 Protection du profit et de la perte quotidienne
- Calcul en temps réel du P/L total des ordres clôturés quotidiennement
- Lorsque la limite de perte quotidienne est atteinte, le trading est interdit
- Toutes nouvelles positions ouvertes pendant la restriction seront fermées de force
🛑 Contrôle des pertes consécutives
- Détecte automatiquement les pertes consécutives
- Après avoir atteint la limite, entre en période de repos (ex: 2 heures)
- Toutes nouvelles positions ouvertes pendant la période de repos seront immédiatement fermées
⏱ Limite de temps de détention
- Ferme automatiquement une position lorsqu’elle dépasse le temps de détention maximal
🔄 Filtre de tendance EMA multi-timeframe
- À l’ouverture, les tendances EMA M5 et M15 doivent être alignées
- Si le prix est au-dessus de M5 et M15 → seules les positions longues sont autorisées
- Si le prix est en dessous de M5 et M15 → seules les positions courtes sont autorisées
- S’applique uniquement à l’entrée ; pas de fermeture forcée pendant la détention
📅 Statistiques quotidiennes et réinitialisation automatique
- Suit le P/L quotidien, les ordres clôturés et les pertes consécutives
- Réinitialisation automatique au début d’une nouvelle journée de trading
🎨 Panneau d’informations personnalisable
Affiche en temps réel :
- P/L quotidien
- Nombre de trades clôturés
- Temps restant de la période de repos
- Temps restant de détention d’une position
⚙️ Contrôle flexible des paramètres
- Tout paramètre réglé sur 0 = fonction désactivée
- Complètement personnalisable selon vos besoins
📌 Cas d’utilisation
- Prévenir le revenge trading après des pertes consécutives
- Arrêter le trading une fois la limite de perte quotidienne atteinte
- Limiter le sur-trading (limite quotidienne de trades)
- S’assurer que les trades sont alignés avec la tendance pour plus de stabilité
- Servir de « gardien du capital » pour protéger votre système
⚙️ Paramètres (les noms actuels des paramètres sont en chinois et peuvent être utilisés directement)
- Perte maximale quotidienne - 每日最大亏损额度 (ex. : 20 USD)
- Pertes consécutives maximales - 连续亏损次数上限 (ex. : 3 trades)
- Période de refroidissement en minutes - 冷静期分钟数 (ex. : 120 minutes)
- Durée maximale de détention par ordre - 单笔持仓最长时间 (ex. : 120 minutes)
- Positions simultanées maximales - 同时最大持仓数量 (ex. : 3 trades)
- Nombre maximal de trades quotidiens - 每日最大开仓次数 (ex. : 4 trades)
- Texte de l’étiquette supérieure - 顶部提示文本 (par défaut : "耐心持有才能赚钱 - La patience apporte le profit")
- Pourcentage de retracement du profit flottant % - 浮盈回撤百分比 (Défaut: 20%)
- Seuil d'activation du profit flottant ($) - 激活浮盈回撤阈值 (ex: 10)
- Taille de police - 字体大小 (ex. : 16)
- Couleur de police - 字体颜色 (ex. : Blanc)
- Couleur de fond - 背景颜色 (ex. : GrisFoncé, rouge si conditions non remplies, vert si remplies)
- Position X initiale - 初始X位置 (ex. : 0)
- Position Y initiale - 初始Y位置 (ex. : 80)
- Hauteur de ligne - 每行文字高度 (ex. : 20)
- Paramètre EMA pour M5 - 5分钟周期 EMA 参数 (ex. : 20)
- Paramètre EMA pour M15 - 15分钟周期 EMA 参数 (ex. : 20)
💡 Recommandations d’utilisation
- À utiliser en combinaison avec le trading manuel
- Ajuster les paramètres selon la tolérance au risque personnelle
- Paramètres par défaut recommandés :
- Perte quotidienne max: $20
- Pertes consécutives max: 3
- Temps de récupération: 120 min
- Pourcentage de retracement du profit flottant %: 20%
- Seuil d'activation du profit flottant: $10
- Périodes EMA: M5=20, M15=20
🔑 Pourquoi choisir Risk Guardian EA ?
✅ Prévention efficace du sur-trading et du trading émotionnel
✅ Application stricte de la discipline de gestion des risques
✅ Compatible avec tout système de trading
✅ Paramètres flexibles, interface intuitive, facile à utiliser
Avec Risk Guardian EA, vous bénéficiez d’un « gardien du risque » professionnel.
Il protégera silencieusement votre compte en arrière-plan,
vous permettant de vous concentrer sur la recherche d’opportunités plutôt que de lutter contre vos émotions.