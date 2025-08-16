Risk Guardian EA MT5

Vous vous sentez souvent gêné par le sur-trading, les ordres émotionnels ou les retraits excessifs de votre compte ?
Risk Guardian EA MT5 est votre assistant exclusif de gestion des risques — il n’ouvrira pas de trades automatiquement, mais se concentre sur l’aide à :

✅ Contrôler strictement le risque quotidien
✅ Éviter les trades de revanche après des pertes consécutives
✅ Renforcer la discipline de trading
✅ Maintenir une courbe de capital stable à long terme

Cet EA n’est pas une stratégie de trading, mais fournit une protection complète de gestion du risque pour vos trades manuels ou autres EA.

✨ Fonctionnalités principales
📊 Protection du profit et de la perte quotidienne

  • Calcul en temps réel du P/L total des ordres clôturés quotidiennement
  • Lorsque la limite de perte quotidienne est atteinte, le trading est interdit
  • Toutes nouvelles positions ouvertes pendant la restriction seront fermées de force

🛑 Contrôle des pertes consécutives

  • Détecte automatiquement les pertes consécutives
  • Après avoir atteint la limite, entre en période de repos (ex: 2 heures)
  • Toutes nouvelles positions ouvertes pendant la période de repos seront immédiatement fermées

⏱ Limite de temps de détention

  • Ferme automatiquement une position lorsqu’elle dépasse le temps de détention maximal

🔄 Filtre de tendance EMA multi-timeframe

  • À l’ouverture, les tendances EMA M5 et M15 doivent être alignées
  • Si le prix est au-dessus de M5 et M15 → seules les positions longues sont autorisées
  • Si le prix est en dessous de M5 et M15 → seules les positions courtes sont autorisées
  • S’applique uniquement à l’entrée ; pas de fermeture forcée pendant la détention

📅 Statistiques quotidiennes et réinitialisation automatique

  • Suit le P/L quotidien, les ordres clôturés et les pertes consécutives
  • Réinitialisation automatique au début d’une nouvelle journée de trading

🎨 Panneau d’informations personnalisable

Affiche en temps réel :

  • P/L quotidien
  • Nombre de trades clôturés
  • Temps restant de la période de repos
  • Temps restant de détention d’une position

⚙️ Contrôle flexible des paramètres

  • Tout paramètre réglé sur 0 = fonction désactivée
  • Complètement personnalisable selon vos besoins

📌 Cas d’utilisation

  • Prévenir le revenge trading après des pertes consécutives
  • Arrêter le trading une fois la limite de perte quotidienne atteinte
  • Limiter le sur-trading (limite quotidienne de trades)
  • S’assurer que les trades sont alignés avec la tendance pour plus de stabilité
  • Servir de « gardien du capital » pour protéger votre système

⚙️ Impostazioni dei parametri (i nomi attuali dei parametri sono in cinese e possono essere utilizzati direttamente)

  • Perdita massima giornaliera - 每日最大亏损额度 (es. 20 USD)
  • Massimo numero di perdite consecutive - 连续亏损次数上限 (es. 3 trade)
  • Periodo di raffreddamento in minuti - 冷静期分钟数 (es. 120 minuti)
  • Tempo massimo di mantenimento per ordine - 单笔持仓最长时间 (es. 120 minuti)
  • Massimo numero di posizioni simultanee - 同时最大持仓数量 (es. 3 trade)
  • Massimo numero di operazioni giornaliere - 每日最大开仓次数 (es. 4 trade)
  • Testo etichetta superiore - 顶部提示文本 (predefinito: "耐心持有才能赚钱 - La pazienza porta profitto")
  • Percentuale di ritracciamento profitto fluttuante % - 浮盈回撤百分比 (Predefinito: 20%)
  • Soglia di attivazione profitto fluttuante ($) - 激活浮盈回撤阈值 (es: 10)
  • Dimensione del font - 字体大小 (es. 16)
  • Colore del font - 字体颜色 (es. Bianco)
  • Colore di sfondo - 背景颜色 (es. GrigioScuro, rosso se le condizioni non sono soddisfatte, verde se soddisfatte)
  • Posizione X iniziale - 初始X位置 (es. 0)
  • Posizione Y iniziale - 初始Y位置 (es. 80)
  • Altezza riga - 每行文字高度 (es. 20)
  • Parametro EMA per M5 - 5分钟周期 EMA 参数 (es. 20)
  • Parametro EMA per M15 - 15分钟周期 EMA 参数 (es. 20)

💡 Recommandations d’utilisation

  • À utiliser en combinaison avec le trading manuel
  • Ajuster les paramètres selon la tolérance au risque personnelle
  • Paramètres par défaut recommandés :
    • Perdita giornaliera max: $20
    • Perdite consecutive max: 3
    • Tempo di raffreddamento: 120 min
    • Percentuale di ritracciamento profitto fluttuante %: 20%
    • Soglia di attivazione profitto fluttuante: $10
    • Periodi EMA: M5=20, M15=20

🔑 Pourquoi choisir Risk Guardian EA ?

✅ Prévention efficace du sur-trading et du trading émotionnel
✅ Application stricte de la discipline de gestion des risques
✅ Compatible avec tout système de trading
✅ Paramètres flexibles, interface intuitive, facile à utiliser

Avec Risk Guardian EA, vous bénéficiez d’un « gardien du risque » professionnel.
Il protégera silencieusement votre compte en arrière-plan,
vous permettant de vous concentrer sur la recherche d’opportunités plutôt que de lutter contre vos émotions.

