CloseAllWinnersOnNewBar

Catégorie : Robot de gestion automatique des profits.
Marché : Tous symboles / Tous timeframes (testé en M1, M5, H1…)
Objectif : Fermer automatiquement tous les trades gagnants à chaque nouvelle bougie et afficher un bilan clair de la bougie précédente.

✅ Fonctionnement :

  • À chaque nouvelle bougie détectée, le robot ferme les positions BUY ou SELL en profit si elles dépassent le seuil  MinProfit .
  • Il scanne ensuite les trades clôturés durant la bougie précédente.
  • Le panneau affiche alors le nombre total de trades fermés ainsi que leur résultat cumulé (gain ou perte).

📌 Paramètres personnalisables :

  • OnlyThisSymbol : ne fermer que les positions du symbole actif.
  • MinProfit : profit minimum (en euros) requis pour fermer une position.
  • Slippage : tolérance autorisée pour l'exécution de l’ordre de clôture.

✅ Points forts :

  • Bilan précis par bougie : nombre de trades et résultat total affichés.
  • Panneau visuel mis à jour automatiquement à chaque tick.
  • Compatible MT4 (MT5 sur demande).
  • Nettoyage automatique du panneau lors du retrait du robot.

📢 Un outil idéal pour automatiser la prise de bénéfices et suivre les performances bougie par bougie.


Plus de l'auteur
Pmr
Thierry, Jean Minkowski
Utilitaires
Introduction PMR (Prix Moyen de Revient) est  un algorithme conçu pour MetaTrader 4 (MT4) . Cet outil innovant vous permet de suivre et d'analyser les prix moyens de vos positions et ordres dans vos comptes de trading. Que vous soyez un trader débutant ou un professionnel, PMR est conçu pour vous aider à mieux comprendre vos coûts de transaction et à optimiser vos stratégies de trading. Fonctionnalités Clés Calcul du Prix Moyen de Revient   : Positions Acheteuses et Vendues Ouvertes   : Affiche
