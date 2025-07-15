Candle Movement Index
- Göstergeler
- Ahmad Kazbar
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 27 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Mum Hareket Endeksi (CMI) — Görsel Mum Gücü
Özet
- Mumları, anlık yönünü ve göreceli gücünü göstermek için kapanış davranışına göre renk kodlarıyla kodlar.
Ne işe yarar?
CMI, tutarlı bir renk atamak için her mumun kapanış/açılış ve çubuk içi aralığını değerlendirir. Bu, kısa vadeli momentum ve baskı değişimlerini tek bakışta okumanıza yardımcı olur. Grafik analizi için görsel bir yardımcıdır ve işlem sinyalleri üretmez.
Önemli Noktalar
- Kapanış davranışına göre net yükseliş/düşüş renklendirmesi.
- Tutarlı renklendirmeyle "güçlü ve hafif" hareketin görsel algısı.
- Daha temiz ve okunması kolay bir grafik için tasarlanmıştır.
Girdi
- Renk Teması: Açık veya Koyu (varsayılan mum renklerini grafik arka planınıza uyacak şekilde değiştirir).
- Başka girdi veya parametre gerekmez.
Nasıl kullanılır?
- Göstergeyi herhangi bir grafiğe ve zaman dilimine ekleyin.
- Şablonunuza uyması için Renk Teması altında Açık veya Koyu'yu seçin.
- Mum rengini, mevcut yöntemlerinizin (örneğin, kırılmalar, geri çekilmeler) yanı sıra görsel bir onay olarak kullanın. Notlar
- CMI yalnızca görselleştirme amaçlıdır ve kâr veya işlem sonuçlarını garanti etmez.
- Açıklık sağlamak için, hem açık hem de koyu şablonlarda tipik yükseliş/düşüş örneklerini gösteren birkaç ekran görüntüsü ekleyin.
Değişiklik Günlüğü
- v1.1 — İlk Sürüm.
Destek
- Sorularınızı MQL5 yorumları veya MQL5 özel mesajları aracılığıyla iletin.