Candle Movement Index

Indice de Mouvement des Bougies (CMI) — Force Visuelle des Bougies

Résumé

Code couleur des bougies en fonction de leur comportement à la clôture pour indiquer la direction immédiate et leur force relative.

Fonctionnement

Le CMI évalue la clôture et l'ouverture de chaque bougie, ainsi que son intervalle intrabarre, afin d'attribuer une couleur cohérente. Cela vous permet de lire d'un coup d'œil la dynamique à court terme et les variations de pression. Il constitue une aide visuelle pour l'analyse graphique et ne génère pas de signaux de trading.

Points clés

Coloration claire haussière/baissière basée sur le comportement de clôture.

Signification visuelle d'un mouvement « fort » ou « faible » grâce à une coloration cohérente.

Conçu pour un graphique plus clair et plus lisible.

Entrées

Thème de couleur : Clair ou Foncé (permet de modifier les couleurs par défaut des bougies pour qu'elles correspondent à l'arrière-plan de votre graphique).

Aucune autre entrée ni paramètre.

Utilisation

Associez l'indicateur à n'importe quel graphique et intervalle de temps.

Choisissez Clair ou Foncé sous Thème de couleur pour correspondre à votre modèle.

Utilisez la couleur des bougies comme confirmation visuelle en complément de vos méthodes existantes (par exemple, cassures, replis).

Remarques

Le CMI est uniquement destiné à la visualisation et ne garantit ni les profits ni les résultats des transactions.

Pour plus de clarté, veuillez ajouter quelques captures d'écran montrant des exemples typiques de hausse/baissière sur les modèles clairs et foncés.

Journal des modifications

v1.1 — Version initiale.

Assistance

Questions via les commentaires MQL5 ou les messages privés MQL5.