Candle Movement Index

Indice de Mouvement des Bougies (CMI) — Force Visuelle des Bougies
Résumé
Code couleur des bougies en fonction de leur comportement à la clôture pour indiquer la direction immédiate et leur force relative.
Fonctionnement
Le CMI évalue la clôture et l'ouverture de chaque bougie, ainsi que son intervalle intrabarre, afin d'attribuer une couleur cohérente. Cela vous permet de lire d'un coup d'œil la dynamique à court terme et les variations de pression. Il constitue une aide visuelle pour l'analyse graphique et ne génère pas de signaux de trading.
Points clés
Coloration claire haussière/baissière basée sur le comportement de clôture.
Signification visuelle d'un mouvement « fort » ou « faible » grâce à une coloration cohérente.
Conçu pour un graphique plus clair et plus lisible.
Entrées
Thème de couleur : Clair ou Foncé (permet de modifier les couleurs par défaut des bougies pour qu'elles correspondent à l'arrière-plan de votre graphique).
Aucune autre entrée ni paramètre.
Utilisation
Associez l'indicateur à n'importe quel graphique et intervalle de temps.
Choisissez Clair ou Foncé sous Thème de couleur pour correspondre à votre modèle.
Utilisez la couleur des bougies comme confirmation visuelle en complément de vos méthodes existantes (par exemple, cassures, replis).
Remarques
Le CMI est uniquement destiné à la visualisation et ne garantit ni les profits ni les résultats des transactions.
Pour plus de clarté, veuillez ajouter quelques captures d'écran montrant des exemples typiques de hausse/baissière sur les modèles clairs et foncés.
Journal des modifications
v1.1 — Version initiale.
Assistance
Questions via les commentaires MQL5 ou les messages privés MQL5.
Plus de l'auteur
Anchored VWAP indicator
Ahmad Kazbar
5 (6)
Indicateurs
Anchored VWAP (Volume-Weighted Average Price) Indicator The Anchored VWAP (Volume-Weighted Average Price) is a technical analysis tool that calculates the average price of an asset, weighted by volume, from a specific user-defined starting point. Unlike traditional VWAP, which resets daily, the Anchored VWAP allows traders to select a significant event, such as earnings reports, swing highs/lows, or other key price levels, to analyze price trends and market sentiment. By anchoring the VWAP to a
FREE
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (6)
Indicateurs
Smart FVG (MT5) — Visualiseur des Fair Value Gaps Summary Détecte et visualise les FVG avec sensibilité liée à l’ATR ; alertes en option. What it does Smart FVG repère les zones de prix non recouvertes par les bougies adjacentes (Fair Value Gap, FVG) et les affiche comme zones haussières/baissières. Les couleurs et le remplissage sont personnalisables. Des alertes facultatives préviennent lors de l’apparition d’un nouveau gap ou de son comblement. Outil de visualisation uniquement ; n’exécute
FREE
Fair value gap indicator MT5
Ahmad Kazbar
Indicateurs
Smart FVG (MT5) — Fair Value Gap Visualizer Summary Detect and visualize Fair Value Gaps (FVGs) with ATR-aware sensitivity and optional alerts. What it does Smart FVG identifies price ranges not overlapped by adjacent candles (FVGs) and displays them on the chart as bullish/bearish zones. Shading and colors are configurable. Optional alerts can notify you when new gaps appear or when existing gaps are filled. This is a   visual analysis tool ; it does not execute trades. Key features Automati
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicateurs
Smart FVG (MT4) — Fair Value Gap Detect and visualize Fair Value Gaps (FVGs) with ATR-aware sensitivity and optional alerts. Smart FVG identifies price ranges not overlapped by adjacent candles (FVGs) and displays them on the chart as bullish/bearish zones. Shading and colors are configurable. Optional alerts can notify you when new gaps appear or when existing gaps are filled. This is a   visual analysis tool ; it does not execute trades. Key features Automatic FVG detection and clear chart an
FREE
Trend Checker MT5
Ahmad Kazbar
Indicateurs
Trend Checker MT5 (GammaTrend) — Indicateur intelligent pour tendance & niveaux Summary Visualisation de tendance basée sur des règles, avec entrées sensibles à l’ATR, SL adaptatif et cibles optionnelles. What it does GammaTrend analyse l’action des prix avec l’ATR et des conditions de clôture définies pour mettre en évidence la direction de la tendance, des zones d’entrée potentielles et des niveaux SL/TP indicatifs. Outil de visualisation ; n’exécute pas d’ordres. Key features Identification
