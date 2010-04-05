FlashStrader
- Uzman Danışmanlar
- Mhd Noureddin Neda Al Ghafeer
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
FlashTrader, XAUUSD için profesyonel olarak oluşturulmuş 5'ten fazla strateji gibi akıllı göstergelerle desteklenen güçlü bir scalping ve trend stratejileri kombinasyonuna dayanır
✅ Geriye Dönük Test Sonuçları:
* Testin başından sonuna kadar net bir yükseliş eğilimiyle istikrarlı kümülatif büyüme.
* Yürütme doğruluk oranı: %89,70
* Bot, düşüşlerden kurtulma konusunda yüksek bir yeteneğe sahip olarak kâr ve risk arasında bir denge sağlar.
* Test, Every Tick Mode (MT4'te bulunan en doğru geriye dönük test modeli) kullanılarak gerçekleştirildi.
⚡ Özellikler:
* M5 ve M15 gibi hızlı zaman dilimlerinde çalışır
* Aynı anda 5 adede kadar işlem açar
* Fiyat Hareketi koşulları karşılandığında akıllı destek
* Tüm hesap türleriyle uyumludur (Standart, ECN, Cent)
En az 1000$ önerilen sermaye. çerçeve 15M