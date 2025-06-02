Sinus formula

Updown v9 Guner Koca Göstergeler

indicator is no repaint trend indicator.for mt5 when white stars up to Red histogram that is probably end of long trades. when White stars up to Blue histogram that is probably end of down trades. indicator can use all pairs and lower than weekly charts, to use weekly chart need to at least 500 bars data on back.and lowering processing value 500. it is also suitable for 1m charts. indicator hold long way to go. there is not too many signals.