Sinus formula
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 13 Temmuz 2025
demo mode d value setled for gold.
Sinus formula indicator non repaint trend indicator.
it uses moving averages and sinus..
suitable for experienced trader and beginner.
easy to use indicator.
there is calibration constant d
default d value setled for goldusd
in demo backtest use only gold.
d value can change acording to pairs.
procedure is
increase or lower d value acording to prices.
when price top location increase or lover up to see red sign on level 1
when price bottom set d value blue sign at level -1
purchased people can ask me suitable d values for different pairs.
Indicatore per me' inutile, soldi buttati, almeno per questo. L' autore non parla e non scrive molto.