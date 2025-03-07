Go trend I

L'indicatore Go Trend è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4 (MT4) basato su una logica di ZigZag con tre livelli di periodi diversi.

Questo indicatore è progettato per identificare i punti di inversione del prezzo (massimi e minimi) su diversi timeframe, aiutando i trader a individuare potenziali trend e punti di ingresso/uscita nel mercato.


Funzionalità Principali

Identificazione dei Punti di Inversione (ZigZag)

L'indicatore utilizza una logica di ZigZag per tracciare linee che collegano i massimi e i minimi significativi del prezzo. I punti di inversione sono calcolati in base a tre periodi diversi (Period1, Period2, Period3), che rappresentano diverse sensibilità al movimento del prezzo.


Tre Livelli di Periodi

  • Period1: Il periodo più corto, ideale per identificare inversioni a breve termine.

  • Period2: Un periodo intermedio, utile per trend medi.

  • Period3: Il periodo più lungo, adatto per identificare trend principali e inversioni a lungo termine.


Deviazioni e Passi (Dev_Step)

Ogni livello di periodo ha una deviazione (Dev) e un passo (Step) personalizzabili:

  • Dev: Definisce la distanza minima (in pips) tra due punti di inversione.

  • Step: Definisce quanti passi indietro nel tempo devono essere considerati per confermare un'inversione.

Questi parametri permettono di regolare la sensibilità dell'indicatore.


Punti di Segnale

L'indicatore disegna frecce sul grafico per segnalare i punti di inversione:

  • Punti verso l'alto: Indicano un potenziale minimo (inversione al rialzo).

  • Punti verso il basso: Indicano un potenziale massimo (inversione al ribasso).

Le frecce sono di colore diverso per ogni livello di periodo, facilitando l'identificazione visiva.


Personalizzazione

L'indicatore è altamente personalizzabile tramite i parametri di input:

  • Period1, Period2, Period3: Impostano i periodi per i tre livelli.

  • Dev_Step_1, Dev_Step_2, Dev_Step_3: Definiscono deviazioni e passi per ogni livello.

  • Symbol_1_Kod, Symbol_2_Kod, Symbol_3_Kod: Permettono di personalizzare il simbolo delle frecce per ogni livello.

Supporto per Scalping e Trading a Medio/Lungo Termine

Grazie ai tre livelli di periodi, l'indicatore è adatto sia per lo scalping (utilizzando Period1) che per il trading a medio/lungo termine (utilizzando Period2 e Period3).


Come Funziona

Calcolo dei Punti di Inversione

L'indicatore analizza i massimi e i minimi del prezzo in un determinato periodo (ExtDepth). Se il prezzo supera una certa deviazione (ExtDeviation), viene considerato un punto di inversione. I punti di inversione vengono tracciati sul grafico come frecce.

Filtraggio dei Segnali

L'indicatore utilizza un passo (ExtBackstep) per filtrare i falsi segnali. Solo i punti di inversione confermati vengono tracciati.

Visualizzazione

I punti di inversione sono visualizzati come frecce colorate sul grafico, con colori diversi per ogni livello di periodo.


Parametri di Input

Parametro Descrizione
Period1 Periodo per il primo livello (es. 5).
Period2 Periodo per il secondo livello (es. 13).
Period3 Periodo per il terzo livello (es. 34).
Dev_Step_1 Deviazione e passo per il primo livello (es. "1,3").
Dev_Step_2 Deviazione e passo per il secondo livello (es. "8,5").
Dev_Step_3 Deviazione e passo per il terzo livello (es. "21,12").
Symbol_1_Kod Codice del simbolo per le frecce del primo livello (es. 140).
Symbol_2_Kod Codice del simbolo per le frecce del secondo livello (es. 141).
Symbol_3_Kod Codice del simbolo per le frecce del terzo livello (es. 142).


Utilizzo Pratico

Identificazione del Trend

Le frecce dell'indicatore aiutano a identificare la direzione del trend:

  • Punti verso l'alto: Trend rialzista.

  • Punti verso il basso: Trend ribassista.

Punti di Ingresso/Uscita

I trader possono utilizzare i punti di inversione come segnali per aprire o chiudere posizioni. Ad esempio, una punto verso l'alto può essere un segnale per aprire una posizione long, mentre una punto verso il basso può essere un segnale per aprire una posizione short.

Conferma dei Segnali

I segnali possono essere confermati utilizzando più livelli di periodi. Ad esempio, se tutti e tre i livelli mostrano una punto verso l'alto, il segnale è considerato più forte.

Filtraggio del Rumore

Grazie ai parametri di deviazione e passo, l'indicatore filtra il rumore di mercato e fornisce segnali più affidabili.


Vantaggi

  • Flessibilità: Può essere utilizzato su diversi timeframe e strumenti finanziari.

  • Personalizzazione: I parametri possono essere regolati in base alle esigenze del trader.

  • Chiarezza Visiva: Le frecce colorate rendono facile l'identificazione dei segnali.


Limitazioni

  • Ritardo: Come tutti gli indicatori basati su ZigZag, può essere in ritardo rispetto al movimento del prezzo.

  • Falsi Segnali: In mercati molto volatili, possono verificarsi falsi segnali.


Conclusione

L'indicatore Go Trend è uno strumento utile per identificare trend e punti di inversione, adatto sia per lo scalping che per il trading a medio/lungo termine. Con una corretta configurazione e un uso combinato con altri indicatori, può diventare un'ottima risorsa per i trader.



Önerilen ürünler
Session High Low
Jerome Asiusin
Göstergeler
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Göstergeler
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Göstergeler
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Göstergeler
We provide indicators tailored to better meet your trading requirements.       >>  MT Magical  << MT Supply Demand : It is an indicator created to find supply and demand, which will be important support and resistance levels for the price.  Supply Zone   is a zone where the price has reached, it is often resisted. In other words, when the price reaches this zone, there will be more selling power to push the price back down. Demand Zone   is a zone where the price has reached, it is ofte
FREE
Volume Weighted ATR MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.67 (3)
Göstergeler
The   Volume Weighted ATR indicator   is a helpful tool for measuring market activity. It is based on the idea of the Volume-Weighted ATR. Combining these two elements helps identify potential turning points or breakout opportunities. The indicator for the classification of the activity of the market uses the moving average and its multiples. Accordingly, where the VWATR bar is located (relative to the moving average), it is labelled as ultra-low, low, average, high, very high or ultra high. Th
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Göstergeler
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M5 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M5 to H1, M5 - for the H4 period, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considered to be c
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Göstergeler
Pivot Point Fibo RSJ, Fibonacci oranlarını kullanarak günün destek ve direnç çizgilerini izleyen bir göstergedir. Bu muhteşem gösterge, Fibonacci oranlarını kullanarak Pivot Point üzerinden 7 seviyeye kadar destek ve direnç oluşturur. Fiyatların, bir operasyonun olası giriş/çıkış noktalarını algılamanın mümkün olduğu bu destek ve direncin her bir düzeyine uyması harika. Özellikleri 7 seviyeye kadar destek ve 7 seviye direnç Seviyelerin renklerini ayrı ayrı ayarlayın Girişler Pivot Tipi Pivo
FREE
Acceleration Fractals 4Free
Vladimir Tkach
Göstergeler
The indicator analyzes the change in the minimum and maximum prices of the previous bars fixing the entrance of the big players. If the change (delta) increases, a signal is displayed on the graph in the form of an arrow. At the same time, virtual trade on history is carried out. In the free version, virtual trade is performed without refills in case of a repeat of the signal. The results of virtual trading in the form of losses / losses, profitability, drawdown and transaction lines are display
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Göstergeler
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
VSA Histogram
Richard Bystricky
Göstergeler
VSA - P (Volume Spread Analysis) Period-Based Histogram is a tool that visually represents market volume dynamics using Volume Spread Analysis principles, with a focus on highlighting key volume changes over specific time periods. The histogram captures changes in volume and price spread relationships in real-time, enabling traders to detect early signals of accumulation, distribution, and shifts in buying or selling pressure. Indicator is non repainting and working with real-time on tick data.
SC MTF Ad for MT4 with alert
Krisztian Kenedi
Göstergeler
Highly configurable Accumulation and Distribution (AD) indicator. Features: Alert functions.  Multi timeframe ability (lower and higher TF also).  Color customization.  Linear interpolation and histogram mode options.  Works on strategy tester in multi timeframe mode (at weekend without ticks also).  Adjustable Levels.  Parameters: Ad Timeframe:  You can set the lower/higher timeframes for Ad. Bar Shift for Lower Timeframe:   Shift left or right the lower timeframe's candle. Stepless (Linear In
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı (The Trend Catcher): Uyarı göstergesine sahip Trend Catcher Stratejisi, yatırımcılara piyasa trendlerini ve olası giriş-çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına göre uyum sağlayan dinamik Trend Catcher Stratejisi, trend yönünün net bir görsel temsilini sunar. Yatırımcılar, tercihleri ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trend tespiti yapar, olası dönüşleri sinyaller, bir takip eden du
FREE
WPR Breakout SW
Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny
Göstergeler
When prices breakout resistance levels are combined with Larry Williams' Percent Range oscillator "WPR" breaks out its historical resistance levels then higher chances emerges to record farther prices. It's strongly encouraged to confirm price breakout with oscillator breakout since they have comparable effects to price breaking support and resistance levels; certainly short trades will have the same perception. Concept is based on find swing levels which based on number of bars by each side to
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Göstergeler
Candle Time (MT4) The Candle Time indicator shows the remaining time for the current candle on the active chart timeframe. It adapts automatically to the chart period and updates on every tick. This is a charting utility; it does not provide trading signals and does not guarantee any profit. Main functions Display the time remaining for the current candle on any timeframe (M1 to MN). Color-coded state: green when price is above the open (up), gray when unchanged, and red when below the open (do
FREE
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
Göstergeler
Pips Hunter PRO birkaç yıl içinde geliştirilmiştir ve selefinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Bu güçlü gösterge, alım ve satım girişleri oluşturmak için piyasa ve fiyat geçmişini analiz eder. Bu girişlerin hesaplanması için, birlikte çalışan farklı göstergelerin yanı sıra daha az uygun girişleri filtreleyen ve bunları ortadan kaldıran karmaşık bir istatistiksel logaritma kullanır / MT5 sürümü . Özellikler Yeniden boyama yok Bu gösterge, yeni veriler geldiğinde değerlerini değiştirmez Gecik
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Göstergeler
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Uzman Danışmanlar
The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
FREE
MA 2 Histogram
Pavel Shutovskiy
4.5 (2)
Göstergeler
The indicator is based on two Moving Averages. Its only difference from traditional indicators is that it is presented as a histogram. The histogram has four colors; each color represents a MA with its own period. In case of a descending trend, if a price is lower than a moving average, the indicator displays a value lower than the red zero level. In case of ascending trend, the indicator value is higher than the green zero level. Parameters: Period MA 1 - Period of the first moving average. MA
FREE
R Wolfe Wave
Rwy Ksyby
Göstergeler
R Wolfe Wave göstergesi, fiyat hareketini analiz eder ve birikmiş verileri güçlü bir Wolfe Wave grafik modeli teknik aracına dönüştürür. Temelde, R Wolfe Wave grafik paterni hem yükseliş hem de düşüş eğilimi gösterebilir ve tüccarların gecikmeli göstergeler olmadan alım satım işlemleri açmasına yardımcı olabilir. Anahtar noktaları Güçlü Wolfe Wave modellerini tanımlar Gelişmiş tüccarlar için Herhangi bir döviz çifti için çalışır Gösterge koleksiyonunuza eklemeye değer Bu gösterge, herhangi bir
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.83 (6)
Göstergeler
Forex Piyasası Profili (kısaca FMP) Bu ne değildir: FMP, klasik harf kodlu TPO ekranı değildir, genel grafik veri profili hesaplamasını görüntülemez ve grafiği periyotlara bölmez ve hesaplamaz. Bu ne yapar : En önemlisi, FMP göstergesi, kullanıcı tanımlı spektrumun sol kenarı ile kullanıcı tanımlı spektrumun sağ kenarı arasında bulunan verileri işleyecektir. Kullanıcı, fare ile göstergenin her iki ucunu çekerek spektrumu tanımlayabilir. Göstergeler sağ kenar canlı çubuğa ve daha uzağa (gelec
FREE
Easy RSI divergences
Carlos Mendez Sanchez
Göstergeler
Easy RSI Divergences – Unlock Professional-Level Divergence Trading Easy RSI Divergences is a cutting-edge indicator for MetaTrader 4, crafted for traders who want to gain a competitive edge by accurately identifying RSI (Relative Strength Index) divergences in real time. Whether you are a beginner or a professional, this tool transforms complex market signals into clear, actionable insights. The indicator automatically detects both classic divergences (indicating potential trend reversals) a
Railway Tracks Pattern
Yury Emeliyanov
Göstergeler
Railway Tracks Pattern — Reversal Pattern Indicator Railway Tracks Pattern is an indicator that automatically detects a powerful two-candle reversal pattern on the chart. It looks for two candles with opposite directions (bullish and bearish), similar in size, and with minimal wicks — a clear sign of momentum shift. How it works: The first candle is strong and directional. The second candle moves in the opposite direction and is of similar size. Both candles have small shadows (wicks). The
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Göstergeler
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Countdown Candle Close MT4
Sid Ali Temkit
4 (1)
Göstergeler
The Candle Countdown Timer for MetaTrader 4 (also available for MT5) is a vital indicator designed to help you manage your trading time effectively. It keeps you updated about market open and close times by displaying the remaining time before the current candle closes and a new one forms. This powerful tool enables you to make well-informed trading decisions. Key Features: Asia Range: Comes with an option to extend the range. Broker Time, New York, London Time: Displays the current broker time
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Göstergeler
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Pips Chaser MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (7)
Göstergeler
Pips Chaser  göstergesi, manuel ticaretinizi tamamlamak için geliştirilmiştir. Bu gösterge hem kısa scalping hem de uzun swing ticareti için kullanılabilir //  MT5 Sürümü Özellikler Yeniden boyama göstergesi yok Bu gösterge, yeni veriler geldiğinde değerlerini değiştirmez Ticaret çiftleri Herhangi bir döviz çifti Zaman çerçevesi H1 tercih edilir, ancak bunu herhangi bir zaman dilimine uyarlayabilirsiniz İşlem süresi Günün her saati Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1 Gereksinimler Bazı po
FREE
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Göstergeler
Market Profile Shows where the price has spent more time, highlighting important levels that can be used in trading. It is a powerful tool which is designed to take the fundamental components which comprise every market; price/volume/time, and visually display their relationship in real-time as the market develops for a pre-determined time period. Very powerful tool!
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Göstergeler
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Göstergeler
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , tanesi sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   $30   için   ilk hafta   veya   ilk 3 alışveriş te olacak!  Trading Tools Channel on MQL5 : En son haberler için MQL5 kanalımı takip edin Volumatic Support/Resistance Levels Scanner, fiyat yapısına hacim bağlamı ekleyen bir destek‑direnç göstergesidir. İşlem hareketinin son pivotlar çevresinde nasıl kümelendiğini göstererek, alım veya satım ilgisinin en yoğun olduğu seviyeleri görmeyi sağlar. MT5 sürümü için:  Volumatic Support
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Göstergeler
EZT Trend göstergesi size trendi, geri çekilmeyi ve giriş fırsatlarını gösterecektir. İsteğe bağlı filtreleme ve her türlü uyarı mevcuttur. E-posta ve anlık bildirim uyarıları eklendi. Ayrıca bu göstergeyi temel alan ve yakında kullanıma sunulacak bir EA da geliştiriyoruz. İki renkli histogram ve bir çizgiden oluşan çok işlevli bir göstergedir. Bu, bir trendin yönünün ve gücünün görsel bir temsilidir; ayrıca çizgide veya histogramda birçok kez sapma bulacaksınız. Gösterge, otomatik parametre
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumetrik Sipariş Blokları Çoklu Zaman Çerçevesi göstergesi, önemli piyasa katılımcılarının siparişleri biriktirdiği kilit fiyat bölgelerini belirleyerek piyasa davranışına daha derin bir içgörü arayan tüccarlar için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu bölgeler, Volumetrik Sipariş Bloklar
Yazarın diğer ürünleri
TrendPinBar
Alberto Sassetti
5 (1)
Göstergeler
L'indicatore   Trend Reversal   è uno strumento tecnico progettato per identificare potenziali inversioni di trend sul mercato, basandosi sulla formazione di   Pin Bar . È particolarmente efficace su time frame come   H1 (orario) , dove i pattern di inversione tendono a essere più affidabili. L'indicatore segnala le inversioni di trend disegnando un   pallino rosso   per indicare un potenziale trend ribassista e un   pallino verde   per un potenziale trend rialzista. Come Funziona l'Indicatore L
FREE
Intraday Pulse
Alberto Sassetti
5 (2)
Göstergeler
Intraday Pulse – Indicatore per il Prezzo Medio Intraday Intraday Pulse è un indicatore progettato per determinare il prezzo medio intraday alla chiusura giornaliera del grafico. Grazie al suo algoritmo avanzato, traccia automaticamente il livello di riferimento, fornendo un supporto essenziale per strategie di trading efficaci. Nota bene: il grafico giornaliero e' ideale per utilizzare l'indicatore (D1). Aggiorna il time frame alla fine della sessione giornaliera. L'indicatore è versatile e ut
FREE
Grid Option Strike
Alberto Sassetti
Göstergeler
Introduzione L’indicatore Grid Option Strike è progettato per MetaTrader 4 e si basa sui livelli di strike delle opzioni sui future , fornendo una struttura chiara dei movimenti del prezzo su coppie di valute come EUR/USD, GBP/USD e AUD/USD . Questo strumento aiuta i trader a identificare aree di supporto e resistenza dinamiche basate sugli intervalli di 25 pip e 50 pip , frequentemente utilizzati dai trader istituzionali e nei mercati delle opzioni. Lascia un commento per potere migliorare l'
FREE
Pending Order Assistant
Alberto Sassetti
Yardımcı programlar
Panoramica Pending Order Assistant è progettato per automatizzare la creazione di ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop su coppie di valute specifiche ( EURUSD, GBPUSD, AUDUSD ). Questo EA consente ai trader di impostare facilmente livelli di entrata strategici senza dover posizionare manualmente gli ordini. Funzionalità Principali Creazione Automatica di Ordini Pendenti L'EA genera automaticamente 4 ordini Buy Stop e 4 ordini Sell Stop appena viene attivato sul grafico. Gli ordini sono distanzi
FREE
Chart Clear
Alberto Sassetti
Yardımcı programlar
L'indicatore / Utilità   Chart Clear   è uno strumento essenziale per i trader che desiderano un grafico pulito, leggibile e professionalmente organizzato su Meta Trader 4.  Una volta installato,   modifica automaticamente l'aspetto del grafico   senza richiedere alcun settaggio manuale, rendendolo immediatamente più chiaro e facile da analizzare. Caratteristiche Principali: Grafico pulito e professionale: Sfondo bianco per una migliore leggibilità Candele verdi per i movimenti rialzisti e ros
FREE
Filtrele:
pan898899
474
pan898899 2025.03.09 07:44 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Alberto Sassetti
1376
Geliştiriciden yanıt Alberto Sassetti 2025.03.09 09:02
Grazie della recensione, questa e' la prima versione !
İncelemeye yanıt