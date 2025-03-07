Go trend I

L'indicatore Go Trend è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4 (MT4) basato su una logica di ZigZag con tre livelli di periodi diversi.



Questo indicatore è progettato per identificare i punti di inversione del prezzo (massimi e minimi) su diversi timeframe, aiutando i trader a individuare potenziali trend e punti di ingresso/uscita nel mercato.





Funzionalità Principali

Identificazione dei Punti di Inversione (ZigZag)

L'indicatore utilizza una logica di ZigZag per tracciare linee che collegano i massimi e i minimi significativi del prezzo. I punti di inversione sono calcolati in base a tre periodi diversi (Period1, Period2, Period3), che rappresentano diverse sensibilità al movimento del prezzo.





Tre Livelli di Periodi

Period1 : Il periodo più corto, ideale per identificare inversioni a breve termine.

Period2 : Un periodo intermedio, utile per trend medi.

Period3: Il periodo più lungo, adatto per identificare trend principali e inversioni a lungo termine.





Deviazioni e Passi (Dev_Step)

Ogni livello di periodo ha una deviazione (Dev) e un passo (Step) personalizzabili:

Dev : Definisce la distanza minima (in pips) tra due punti di inversione.

Step: Definisce quanti passi indietro nel tempo devono essere considerati per confermare un'inversione.

Questi parametri permettono di regolare la sensibilità dell'indicatore.





Punti di Segnale

L'indicatore disegna frecce sul grafico per segnalare i punti di inversione:

Punti verso l'alto : Indicano un potenziale minimo (inversione al rialzo).

Punti verso il basso: Indicano un potenziale massimo (inversione al ribasso).

Le frecce sono di colore diverso per ogni livello di periodo, facilitando l'identificazione visiva.





Personalizzazione

L'indicatore è altamente personalizzabile tramite i parametri di input:

Period1, Period2, Period3 : Impostano i periodi per i tre livelli.

Dev_Step_1, Dev_Step_2, Dev_Step_3 : Definiscono deviazioni e passi per ogni livello.

Symbol_1_Kod, Symbol_2_Kod, Symbol_3_Kod: Permettono di personalizzare il simbolo delle frecce per ogni livello.

Supporto per Scalping e Trading a Medio/Lungo Termine

Grazie ai tre livelli di periodi, l'indicatore è adatto sia per lo scalping (utilizzando Period1) che per il trading a medio/lungo termine (utilizzando Period2 e Period3).





Come Funziona

Calcolo dei Punti di Inversione

L'indicatore analizza i massimi e i minimi del prezzo in un determinato periodo (ExtDepth). Se il prezzo supera una certa deviazione (ExtDeviation), viene considerato un punto di inversione. I punti di inversione vengono tracciati sul grafico come frecce.

Filtraggio dei Segnali

L'indicatore utilizza un passo (ExtBackstep) per filtrare i falsi segnali. Solo i punti di inversione confermati vengono tracciati.

Visualizzazione

I punti di inversione sono visualizzati come frecce colorate sul grafico, con colori diversi per ogni livello di periodo.





Parametri di Input

Parametro Descrizione Period1 Periodo per il primo livello (es. 5). Period2 Periodo per il secondo livello (es. 13). Period3 Periodo per il terzo livello (es. 34). Dev_Step_1 Deviazione e passo per il primo livello (es. "1,3"). Dev_Step_2 Deviazione e passo per il secondo livello (es. "8,5"). Dev_Step_3 Deviazione e passo per il terzo livello (es. "21,12"). Symbol_1_Kod Codice del simbolo per le frecce del primo livello (es. 140). Symbol_2_Kod Codice del simbolo per le frecce del secondo livello (es. 141). Symbol_3_Kod Codice del simbolo per le frecce del terzo livello (es. 142).





Utilizzo Pratico

Identificazione del Trend

Le frecce dell'indicatore aiutano a identificare la direzione del trend:

Punti verso l'alto : Trend rialzista.

Punti verso il basso: Trend ribassista.

Punti di Ingresso/Uscita

I trader possono utilizzare i punti di inversione come segnali per aprire o chiudere posizioni. Ad esempio, una punto verso l'alto può essere un segnale per aprire una posizione long, mentre una punto verso il basso può essere un segnale per aprire una posizione short.

Conferma dei Segnali

I segnali possono essere confermati utilizzando più livelli di periodi. Ad esempio, se tutti e tre i livelli mostrano una punto verso l'alto, il segnale è considerato più forte.

Filtraggio del Rumore

Grazie ai parametri di deviazione e passo, l'indicatore filtra il rumore di mercato e fornisce segnali più affidabili.





Vantaggi

Flessibilità : Può essere utilizzato su diversi timeframe e strumenti finanziari.

Personalizzazione : I parametri possono essere regolati in base alle esigenze del trader.

Chiarezza Visiva: Le frecce colorate rendono facile l'identificazione dei segnali.





Limitazioni

Ritardo : Come tutti gli indicatori basati su ZigZag, può essere in ritardo rispetto al movimento del prezzo.

Falsi Segnali: In mercati molto volatili, possono verificarsi falsi segnali.





Conclusione

L'indicatore Go Trend è uno strumento utile per identificare trend e punti di inversione, adatto sia per lo scalping che per il trading a medio/lungo termine. Con una corretta configurazione e un uso combinato con altri indicatori, può diventare un'ottima risorsa per i trader.







