Secret Impulse

L'EA (Expert Advisor) ouvre une position lorsque le marché commence à bouger pendant la session de New York (volume accru). De cette manière, l'élan est soutenu par le volume, et nous pouvons atteindre le Take Profit avec une forte probabilité instantanément.

Entrée basée sur l'élan pendant la session de New York

L'EA détecte l'élan caché via les FVG (Fair Value Gaps) sur des unités de temps inférieures. Lorsque l'élan est détecté peu avant ou pendant la session de New York, l'EA ouvre une position.

Gestion des positions en fonction de la dynamique du marché

Si l'élan disparaît immédiatement, l'EA applique l'une des trois stratégies suivantes :

Déclenche un stop loss à un niveau de prix identifié et arrête le trading.

Déclenche un stop loss et ouvre une nouvelle position dans la direction opposée.

Continue de gérer la position initiale en ajoutant ou supprimant des positions jusqu'à ce qu'un profit soit réalisé.

Comment l'utiliser

Après l'achat, contactez-moi pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration. Une connexion Internet est nécessaire pour faire fonctionner l'EA (des données vérifiées du carnet d'ordres de Rithmic sont utilisées en interne).

Comment faire un backtest

Effectuez le test sur l'or (XAUUSD).

Unité de temps : 1 minute.

Configurez la taille du lot dans le champ "Lot Factor". 1x correspond à 0,01 lot, 10x correspond à 0,1 lot, etc.

Configurez votre drawdown maximal autorisé dans la devise de votre compte. Par exemple : 100 $. Si ce niveau est atteint, toutes les positions seront clôturées.



