QuantumBlocks

L'indicatore QuantumBlocks è uno strumento avanzato progettato per i trader che desiderano identificare con precisione zone di accumulazione o distribuzione nel mercato, comunemente note come "Order Blocks". Questi livelli rappresentano aree chiave dove istituzioni finanziarie o trader di grande volume piazzano i loro ordini, influenzando pesantemente il movimento dei prezzi.

Funzionalità principali:

  • Identificazione automatica dei blocchi di ordini rialzisti e ribassisti: L'indicatore scansiona il grafico e rileva con precisione sia i blocchi di ordini bullish (rialzisti) che bearish (ribassisti), fornendo una visualizzazione chiara delle zone in cui il prezzo potrebbe invertire o continuare il trend.

  • Impulso confermato: Per assicurare la validità dei blocchi di ordini, l'indicatore verifica la presenza di un impulso rialzista o ribassista che conferma la forza del movimento, utilizzando un numero configurabile di barre consecutive che rispettano i criteri di impulso.

  • Verifica delle ombre: L'indicatore calcola se la candela presenta ombre relativamente piccole rispetto al corpo, filtrando così solo i blocchi di ordini più rilevanti, dove l’azione del prezzo è ben definita.

  • Visualizzazione intuitiva: I blocchi di ordini bullish e bearish vengono rappresentati graficamente tramite rettangoli colorati (verde per i blocchi bullish, rosso per i blocchi bearish), fornendo una chiara visualizzazione direttamente sul grafico. Ogni blocco viene accompagnato da un'etichetta "Confirmed" per indicare che il pattern è stato validato con successo.

  • Allerte integrate: Ogni volta che un nuovo blocco di ordini viene identificato, l'indicatore emette un allarme, sia visivo che sonoro, notificando immediatamente il trader della formazione di una nuova opportunità. Questo permette di intervenire tempestivamente nei momenti critici del mercato.

  • Multi-timeframe: L'indicatore può essere utilizzato su diversi timeframe, permettendo ai trader di analizzare i blocchi di ordini su periodi temporali multipli, aumentando la versatilità e fornendo una visione d'insieme più completa.

  • Configurabilità avanzata: Con diversi parametri personalizzabili, come il numero di barre da analizzare, il rapporto ombra/candela e la larghezza del rettangolo, l'indicatore è adattabile a diverse strategie di trading, rendendolo uno strumento potente sia per i trader intraday che per quelli a lungo termine.

Come funziona:

L'indicatore scansiona un certo numero di barre precedenti (configurabile dall'utente) per individuare i blocchi di ordini basati su una combinazione di trend e impulso. Se le condizioni di trend e ombra sono soddisfatte, viene disegnato un rettangolo che rappresenta il blocco di ordini sul grafico. Il rettangolo mostra l'area di prezzo in cui il mercato ha accumulato o distribuito liquidità, offrendo al trader una chiara zona di supporto o resistenza potenziale.

Ideale per:

  • Trader tecnici che utilizzano l’analisi della struttura del mercato.
  • Trader che cercano livelli chiave di supporto e resistenza nascosti al di fuori degli indicatori convenzionali.
  • Strategie di price action avanzate basate sull’analisi istituzionale.

L'indicatore Order Block è uno strumento essenziale per i trader che vogliono sfruttare al massimo le dinamiche di mercato, garantendo decisioni informate basate su aree di prezzo di alta probabilità.


