Accurate Support And Resistance LeveL
- Göstergeler
- Karto Hartono
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 27 Haziran 2024
- Etkinleştirmeler: 5
INDICATOR MARKING :
- SUPPORT LEVEL = V SHAPE
- RESISTANCE LEVEL = APEX LEVEL
- GAP RESISTANCE & GAP SUPPORT = OPEN CLOSE CANDLE
- SUPPORT BECAME RESISTANCE & RESISTANCE BECAME SUPPORT
INDICATOR CAN USED TO ALL PAIRS OR STOCKS OR COMMODITIES & CRYPTOCURRENCY.
IF U BUY MY INDICATOR U WILL GET FREE BONUS :
- FREE MALAYSIAN SNR PDF ( HOW TO TRADE WITH MALAYSIAN SNR ANALYSIS)
- FREE INDICATOR ENGULFING
- FREE INDICATOR SND (RALLY BASE RALLY AND DROP BASE DROP)
AFTER PURCHASE DM TO ME,, I'LL SEND BONUS FOR U