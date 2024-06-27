Accurate Support And Resistance LeveL

实盘交易盈利，回测年化125%，回撤25%，交易量少，不是经常下单，挂起后要有耐心。没有多牛的技术，只是一套简单的交易策略，贵在长期坚持，长期执行。我们有时候就是把自己高复杂，想想我们交易的历程，你就会发现，小白好赚钱，当你懂得越多的时候也是亏损的开始，总是今天用这个技术，明天用那个指标，到头来发现，没有一个指标适合你。其实每个技术指标都是概率性的，没有100%的胜率。很多技术指标你要融合一套交易策略，资金仓位控制，止损止盈比例，一套策略下来下一步你做的就是执行力了，必须要坚决执行你的交易策略，如果不能坚持的话最终还是在亏损。说实话不是每个人都有好的心态和执行力，所以我们做出来这款ea自己来用，发现时间久了扭亏为盈了，那现在就拿出来给大家分享，让更多的人来达到自己的盈利目标。购买后留下邮箱或添加软件里的qq，我们会根据你的资金来调整软件参数。 经测试过的柱数 14794 用于复盘的即时价数量 51321985 复盘模型的质量 n/a 输入图表错误 213935 起始资金 10000.00 点差 当前 (54) 总净盈利 12583.42 总获利 37630.02 总亏损 -25046.