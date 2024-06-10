Accurate Support And Resistance LeveL

SNR LEVEL INDICATOR
Accurate Snr level indicator will only display Fresh Levels that are close to the Current Market Price.
This indicator is very accurate in mapping Support & resistance levels.
there is an alert feature when the price TOUCHES the SNR LEVEL, WHEN CLOSE CANDLE BREAK/REJECT SNR LEVEL.


INDICATOR MARKING :
- SUPPORT LEVEL = V SHAPE

- RESISTANCE LEVEL = APEX LEVEL

- GAP RESISTANCE & GAP SUPPORT = OPEN CLOSE CANDLE

- SUPPORT BECAME RESISTANCE & RESISTANCE BECAME SUPPORT

INDICATOR CAN USED TO ALL PAIRS OR STOCKS OR COMMODITIES & CRYPTOCURRENCY.


IF U BUY MY INDICATOR U WILL GET FREE BONUS :

- FREE MALAYSIAN SNR PDF ( HOW TO TRADE WITH MALAYSIAN SNR ANALYSIS)

- FREE INDICATOR ENGULFING 

- FREE INDICATOR SND (RALLY BASE RALLY AND DROP BASE DROP)

AFTER PURCHASE DM TO ME,, I'LL SEND BONUS FOR U


