Accurate Support And Resistance LeveL
- Indicatori
- Karto Hartono
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 27 giugno 2024
- Attivazioni: 5
SNR LEVEL INDICATOR
Accurate Snr level indicator will only display Fresh Levels that are close to the Current Market Price.
This indicator is very accurate in mapping Support & resistance levels.
there is an alert feature when the price TOUCHES the SNR LEVEL, WHEN CLOSE CANDLE BREAK/REJECT SNR LEVEL.
INDICATOR MARKING :
- SUPPORT LEVEL = V SHAPE
- RESISTANCE LEVEL = APEX LEVEL
- GAP RESISTANCE & GAP SUPPORT = OPEN CLOSE CANDLE
- SUPPORT BECAME RESISTANCE & RESISTANCE BECAME SUPPORT
INDICATOR CAN USED TO ALL PAIRS OR STOCKS OR COMMODITIES & CRYPTOCURRENCY.
IF U BUY MY INDICATOR U WILL GET FREE BONUS :
- FREE MALAYSIAN SNR PDF ( HOW TO TRADE WITH MALAYSIAN SNR ANALYSIS)
- FREE INDICATOR ENGULFING
- FREE INDICATOR SND (RALLY BASE RALLY AND DROP BASE DROP)
AFTER PURCHASE DM TO ME,, I'LL SEND BONUS FOR U