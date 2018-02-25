ilk milyonunu al - sayfa 66

moneystrategy :

Cool Theme :) yeni bir danışman oluşturmamı bile istedi.

Neden, 10 dolar attı ve: "Ai Na Ne", bir milyona kadar sosis yapmasına izin verin - ya eğer :) ve 10 dolar bir lyama uğruna üzücü bile değil.

hadi hadi hayırlısı ;) hamurun çekildiği ekran görüntülerini ve videoyu paylaşmayı unutmayın
 
mmmoguschiy :
Böyle bir kâse olacağını söylemedim :), 10 tank için böyle bir piyango bileti - ve hemen gülmeye başlıyorsunuz. :(
 
ve umuyordum
 
İçeri girdiğinizde, burada herkesin hem dolardan hem de 10'dan kendi kâsesi var.
Tabii ki, mesele bu.)
 
Bir takipçim var. görünebilir.)
 
13. Gün

 
Başka bir hesap oluşturun ve üzerinde işlem yapmayın. Yüz tane al. Birleşirseniz, baştan başlayacak bir şey olacak. Şaka yapmıyorum.

Eksi 100 dolar hesabıyla lotu düşürmeyi unutmayın.

 
Bunu zaten düşündüm - teşekkürler!

Ama hala yüzden uzağım))
 
Düşünme, yap. Hayatta kalmanın tek yolu bu. Hatırlarsanız, geçmişinden bahsetmişti.

Gerçek şu ki, şimdi güç için açgözlülük deneyimlemeye başlayacaksınız ya da zaten onu deneyimliyorsunuz.

Yüz tanesini çıkarırsanız, açgözlülük azalacaktır. Gecikme, aksi takdirde kibir esintileri şarkı söyler, zihni buğulandırır)

