ilk milyonunu al - sayfa 67

forexman77 :

Düşünme, yap. Hayatta kalmanın tek yolu bu. Hatırlarsanız, geçmişinden bahsetmişti.

Gerçek şu ki, şimdi güç için açgözlülük deneyimlemeye başlayacaksınız ya da zaten onu deneyimliyorsunuz.

Yüz tanesini çıkarırsanız, açgözlülük azalacaktır. Gecikme, aksi takdirde kibir esintileri şarkı söyler, zihni buğulandırır)

Hafızamı tazelemek için hikayeye bağlantı verebilir miyim?

Neden yüzden çok uzak olduğunu söyledim - Bir sent hesabım var, çünkü bakiyenin 100'e bölünmesi gerekiyor)) İşte 20.000 sent olur - o zaman geri çekilmek mümkün olacak. Ve bu arada, ilham perileri centovik'e çok fazla eziyet etmiyor))
 
mmmoguschiy :
Özel bir şey söylemedi. Birkaç kez depozitoyu yüzden 3-4 kat arttırdığını ve ardından birleştiğini hikayesini paylaştı.

En büyük sorun, mevduattaki artış sırasında, aptal, görkemli düşünceler kafaya girmeye başladığında (örneğin, şu anda bir geri dönüşün olacağı) ortaya çıktı ve bunun tedavi edilmesi gerekiyordu.

Kazançların bir kısmının çekilmesi ile tedavi edin.

PS Anlaşıldı. Bütün bir dolar olduğunu düşündüm. O zaman kendinizi hiçbir şeyle sınırlamadan antrenman yapabilirsiniz)
forexman77 :
tedavi etmek değil, bunun kazanç olduğunu anlamaktır.
 
_new-rena :
Pekala. Tedaviyi tırnak içinde yazmanız gerekir.
 
forexman77 :
O zaman kendinizi hiçbir şeyle sınırlamadan antrenman yapabilirsiniz)
Tüm hayatımız sürekli bir eğitim ve yeteneklerimizin sürekli gelişimidir ;)
 
mmmoguschiy :
Bunlar nedir? Tırmığa basan bir yumru mu?

13. gün ve durum aynı

Alexey :

13 hiç sayılmaz...
 
mmmoguschiy :
Bir takipçim var. görünebilir.)
Neye benziyor? Bir sinyale abone olma
_new-rena :
konu başlatıcı raporu göstermedi...

Depo yaşıyor mu?

 

Depo, sanırım, yaşıyor. İlk sızdırdığı hesaptaki yüz dolar eksi. Ve daha önce sızdırdığı hamur yığınının eksileri için.

