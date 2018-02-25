ilk milyonunu al - sayfa 10
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yeni başlangıç ne zaman?
Günde %10 (ve daha fazla) kazanmak kolaydır, bu doğru, onları elde tutmak zor - bu da doğru. Bu tür kazançların yolları, yüksek riskli ölçeklendirme veya düşük riskli yönün tam olarak "tahmin edilmesidir". Gerçeğe gelince, artan hacimlerde artan kayma nedeniyle 97 gün çok gerçekçi değil (demo hesaplar hariç). Prensip olarak böyle bir olayın gerçekliği hakkında, daha sonra bir demoda, örneğin 4.0 puanlık bir yayılıma sahip FC yarışmalarında, insanlar haftada bir kereden fazla 1000'den 1 milyona yükseldi (ancak hiçbir kayma olmadı) ne de talep edilen fiyatta likidite eksikliği), para birimi cinsinden maksimum hacmin 100 birim sınırlaması dikkate alındığında, 5 milyona kadar bir rekor olabilir ve o zaman bile. Yani, soru daha çok şansla ilgili ... peki ya da hala ideale yakın bir sistem bulmayı başarırsanız :))) Yürüyen yolda ustalaşacak ...
Risk? Peki, cebinde o olmadan nerede? ))
97 gün mü? Evet, bu yeterli değil! Yine de, net zaman sınırları olmadan, zevki yıllarca uzatma riski vardır :-D
Hacimlerde kayma? O zamana kadar yaşamamız lazım :-D Sorunlar çıktıkça çözeceğiz :)
Gerçek mi? Neden? ))
Demo demodur! Ancak, arbitraj kullanmadan bir demo üzerinde işlem yaparsanız (ve bu, böyle büyük değerlerden bir hafta önce depoyu "sallamanın" tek yolu budur), koşullar kesinlikle gerçek olanlardan farklı değildir.
Şans? İyi soru)) Ama muhtemelen hiçbir şekilde onsuz!
Yolda ustalaşacağız! EMİNİM!!! İyimser yorum için teşekkürler! ;)
kafa derisi soyma? Evet. Başka nasıl?
Risk? Peki, cebinde o olmadan nerede? ))
97 gün mü? Evet, bu yeterli değil! Yine de, net zaman sınırları olmadan, zevki yıllarca uzatma riski vardır :-D
Hacimlerde kayma? O zamana kadar yaşamamız lazım :-D Sorunlar çıktıkça çözeceğiz :)
Gerçek mi? Neden? ))
Demo demodur! Ancak, arbitraj kullanmadan bir demo üzerinde işlem yaparsanız (ve bu, böyle büyük değerlerden bir hafta önce depoyu "sallamanın" tek yolu budur), koşullar kesinlikle gerçek olanlardan farklı değildir.
Şans? İyi soru)) Ama muhtemelen hiçbir şekilde onsuz!
Yolda ustalaşacağız! EMİNİM!!! İyimser yorum için teşekkürler! ;)
Zaman sınırları hakkında söylediğim şey boşuna değildi, yüksek riskli kafa derisi için, sadece net giriş noktalarına ihtiyaç var ve bir keskin nişancı için olduğu gibi her gün olmuyorlar ve risk maksimum ise, o zaman bir keskin nişancı için olduğu gibi her gün olmuyorlar. sapper :) Ayrıca, teknik scalping için haberler tabu , kişisel gözlemlere göre, birileri aynı fikirde olmayabilir, bazen giden trene atlamak için zamanınız olabilir, ancak burada yine hesaplama şans için, güvenmenizi tavsiye etmem açık, çünkü son zamanlarda piyasa genellikle temele karşı çıkıyor ...:))) Ben de benzer bir şey yapmaya çalışıyorum, nispeten düşük risklerle ayda %10 kazanıyorum - bu artık bir hedef değil, ortalama olarak %10'dan her gün yeniden yatırımla... :))) Bu belki değil ama sadece inandığın şeyi başarabilirsin demek isteyenlere izin ver, inanıyorum... :)))
kafa derisi soyma? Evet. Başka nasıl?
Risk? Peki, cebinde o olmadan nerede? ))
97 gün mü? Evet, bu yeterli değil! Yine de, net zaman sınırları olmadan, zevki yıllarca uzatma riski vardır :-D
Hacimlerde kayma? O zamana kadar yaşamamız lazım :-D Sorunlar çıktıkça çözeceğiz :)
Gerçek mi? Neden? ))
Demo demodur! Ancak, arbitraj kullanmadan bir demo üzerinde işlem yaparsanız (ve bu, böyle büyük değerlerden bir hafta önce depoyu "sallamanın" tek yolu budur), koşullar kesinlikle gerçek olanlardan farklı değildir.
Şans? İyi soru)) Ama muhtemelen hiçbir şekilde onsuz!
Yolda ustalaşacağız! EMİNİM!!! İyimser yorum için teşekkürler! ;)
Scalping muhtemelen en iyi TS'dir
Genel olarak, evet - doğru yaklaşımla bu ölümcül bir silahtır. )) Tek olumsuz, ellerinizle ticaret yaparsanız, sürekli sinir ve psikolojik stres gerektirmesidir.
Scalping muhtemelen en iyi TS'dir
Scalping, çoğu zaman haklı olduğunuz yanılsamasını verir. Aynı kârlı yüzdeyi alarak aynı sayıda orta vadeli işlem yapmak gerçekçi değildir.
Ancak sonuç bir olacaktır - bir tahliye. Scalping durumunda - daha hızlı)
Scalping, çoğu zaman haklı olduğunuz yanılsamasını verir. Aynı kârlı yüzdeyi alarak aynı sayıda orta vadeli işlem yapmak gerçekçi değildir.
Ancak sonuç bir olacaktır - bir tahliye. Scalping durumunda - daha hızlı )
Scalping, çoğu zaman haklı olduğunuz yanılsamasını verir. Aynı kârlı yüzdeyi alarak aynı sayıda orta vadeli işlem yapmak gerçekçi değildir.
Ancak sonuç bir olacaktır - bir tahliye. Scalping durumunda - daha hızlı)
... daha pürüzsüz.