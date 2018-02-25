ilk milyonunu al - sayfa 5

abolk :

Genel olarak anlaşılabilir. Çok fazla gürültü ve raspaltsovki oldu. Topikstarter pantolonundan fırladı. Ama bir karışıklık olduğu ortaya çıktı. "100 Günde Milyoner" 5'te başarıyla birleştirildi.


sızdırdığını kim söyledi kaynatmayın - Bunu yüzlerce kez yaptım. Kendisiyle uzaktan görüştük. adresi vermedim :-D

Ama gerçek şu ki - biri bana uğursuzluk getirdi! Medyumların gösterisi milyon!!! :-D

Bu arada, burada başka bir milyoner ortaya çıktı - 9 dolar
 
Alexey :
Gerçekten! Yine yıkıldı hayaller, umutlar
Hepsi olacak! emin ve harika!!! - © Paşa Volya
 
mmmoguschiy :

Umut yeşerdi, kim o?
 
Alexey :
Umut yeşerdi, kim o?
Bir gübre yığınında bir gül gibi mi açtın? :-D

Milyonerleri hedef almıyor. "Doğru" girişin anlamını hedefler :-D Sayın globtroter
 
mmmoguschiy :
Adi mi? Yeni birinin yaralandığını düşündüm

Ve hayır, başka bir G ile karıştırılmış görünüyor

 
_new-rena :
bir milyon bağırsaktır. bekle, bekleyeceğiz. 97 gün forex için çok uzun bir süre değil.
9. ve 40. günlerde dikkatli olmalısınız.
 
MIG32 :
ve 41-45'te
 
Mighty, 190000 yaptığına dair raporların olduğunu söyledin, atabilir misin?Bakması ilginç. ve bu Gerçek mi?
 

Peki, rapor nerede, mmmoguschiy ?

En azından izlemeye bir bağlantı!

Görünüşe göre - milyonunu kranty. Hesap açmaya bile vakit bulamadan birleştirildi.

***

Her yerde şanlı mmmoguschiy Hiawatha,

O eşsiz bir şutör.

Hafif bir yay kaldırır,

Gökyüzüne on ok

Ve sonuncusu uçuyor

Sıkı, çınlayan bir kirişle,

Yere çarpmadan önce

İlk on.

Hiawatha'yı gören herkes

inkar edilemez dediler

Mükemmelliğe ulaştı.

***

Ama bazı kurnaz şüpheciler,

Yine de fark ettim.

Bu atış sadece el becerisi değil,

Ancak insanlar aynı zamanda doğruluğu da takdir eder.

Ve ekledi - daha iyi olurdu

Eğer şanlı mmmoguschiy Hiawatha

Hedefi en az bir kez vur.

En azından aynı anda bir numune alın,

Daha küçük olacak.

