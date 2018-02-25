ilk milyonunu al - sayfa 5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Genel olarak anlaşılabilir. Çok fazla gürültü ve raspaltsovki oldu. Topikstarter pantolonundan fırladı. Ama bir karışıklık olduğu ortaya çıktı. "100 Günde Milyoner" 5'te başarıyla birleştirildi.
sızdırdığını kim söyledi kaynatmayın - Bunu yüzlerce kez yaptım. Kendisiyle uzaktan görüştük. adresi vermedim :-D
Ama gerçek şu ki - biri bana uğursuzluk getirdi! Medyumların gösterisi milyon!!! :-D
Bu arada, burada başka bir milyoner ortaya çıktı - 9 dolar
Gerçekten! Yine yıkıldı hayaller, umutlar
sızdırdığını kim söyledi kaynatmayın - Bunu yüzlerce kez yaptım. Kendisiyle uzaktan görüştük. adresi vermedim :-D
Ama gerçek şu ki - biri bana uğursuzluk getirdi! Medyumların gösterisi milyon!!! :-D
Bu arada, burada başka bir milyoner ortaya çıktı - 9 dolar
Umut yeşerdi, kim o?
Milyonerleri hedef almıyor. "Doğru" girişin anlamını hedefler :-D Sayın globtroter
Bir gübre yığınında bir gül gibi mi açtın? :-D
Milyonerleri hedef almıyor. "Doğru" girişin anlamını hedefler :-D Sayın globtroter
Adi mi? Yeni birinin yaralandığını düşündüm
Ve hayır, başka bir G ile karıştırılmış görünüyor
bir milyon bağırsaktır. bekle, bekleyeceğiz. 97 gün forex için çok uzun bir süre değil.
9. ve 40. günlerde dikkatli olmalısınız.
Peki, rapor nerede, mmmoguschiy ?
En azından izlemeye bir bağlantı!
Görünüşe göre - milyonunu kranty. Hesap açmaya bile vakit bulamadan birleştirildi.
***
Her yerde şanlı mmmoguschiy Hiawatha,
O eşsiz bir şutör.
Hafif bir yay kaldırır,
Gökyüzüne on ok
Ve sonuncusu uçuyor
Sıkı, çınlayan bir kirişle,
Yere çarpmadan önce
İlk on.
Hiawatha'yı gören herkes
inkar edilemez dediler
Mükemmelliğe ulaştı.
***
Ama bazı kurnaz şüpheciler,
Yine de fark ettim.
Bu atış sadece el becerisi değil,
Ancak insanlar aynı zamanda doğruluğu da takdir eder.
Ve ekledi - daha iyi olurdu
Eğer şanlı mmmoguschiy Hiawatha
Hedefi en az bir kez vur.
En azından aynı anda bir numune alın,
Daha küçük olacak.