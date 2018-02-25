ilk milyonunu al - sayfa 16
İskender de vardı, bu yüzden 100 kat arttı, gerçek şu ki, eşitlikteki düşüşü sildi.
100 kez - %1000? Eh, böyle ustalarla dolu bir kutu var :-D
Bana ilginç geldi - Hiawatha hakkındaki hikaye ne zaman ve kim tarafından icat edildi? Zaten ve sadece tesadüfen? :-D
İlk kez 80'lerin sonlarında bir dergide okumuştum.
İnternete göre, yazar A. Dmokhovsky'dir.
100 kere 10.000% :)
ZY Yani %1.000.000 artırmam gerekiyor :-D
Biliyorum - benimlesiniz arkadaşlar! Birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz :-D
Para, insan zihninin yarattığı, bu zihinle garip, bazen kirli şeyler yapan paradoksal şeylerden biridir. Ve çoğu zaman bir vicdanla ....
Örneğin, kârlıysa neden Uzman Danışmanlar satsın . Neden satsınlar?
Neden, bir insan hayatında bir şey başardığında, herkes onun başarısına sevinir de, biri bu kadar çok kazandığında, ya onları çalar ya da en azından Bill Gates'in kızıyla arkadaş olur? Vb.
Burada, birkaç kişinin sürekli olarak günde %10 kazanmanın mümkün olduğuna inandığına inanıyorum. Daha doğrusu, nasıl mümkün olabilir, ama biri bunu halka açık bir şekilde yapmaya kalkarsa, ya bir av arayacak ya da öfkeyle sırıtacaktır. Ama her durumda, bu kadar kibirli olmayın. Geniş yürürsen pantolonunu yırtabilirsin.
Geniş yürürsen pantolonunu yırtabilirsin.
Şişmanım diye..tsam kalabalık değildi © 1kla$$
Toplam ortalama yüzde 11.348'dir. Kanıtlamak için ne gerekiyordu :-D
Bir yoldaş burada paralel bir başlıkta manuel ticarette hızla düşen euro için mevduatta günlük %10'luk "muhteşem" artış hakkında tartıştı. Mesela bu senaryoda 97 günde 100 dolarla dolar milyoneri olabilirsiniz. Ne başlangıç:
Toplamda, üç gün içinde %50'den biraz daha azına sahibiz.
Maratona katılmak isteyen varsa - hoş geldiniz! Başarımızın ekran görüntülerini yayınlıyoruz, "Foma") ile paylaşıyoruz)
Takip edemezsin baykuş deposunu birleştirir
Hatta parasını kaybedeceğine 1000 dolar bahse girmeye bile razıyım))))