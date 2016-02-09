Ticaret yaparken duygular - sayfa 40
Ve fark ettiğimde - bir şeyi düzelttim ve ortadan kayboldu.
Stüdyoda Grail!
Resmi hayal edin: Sigara içen biri teorik olarak sigarayı kolayca bırakabilir. Tek yapman gereken sigara içmemek. Teknik olarak, çok basittir ve gerçekleştirmek için herhangi bir şey gerektirmez. Görünüşe göre her şey herkes için açık. Ama sigara içenler içmeye devam ediyor. Aynısı çoğu tüccar için de geçerlidir.
Aslında, temel analitik bana yardımcı oluyor. Ben teknik resmi değil, makroekonomiyi izliyorum. Ve korkularım yok oluyor. Korku ve belirsizlik, mevcut durumun cehaletinden büyür. Üstelik böyle dönemlerde, nasıl olabileceğini önceden bilerek daha agresif davranabilirsiniz. Çünkü beyin bunun ancak bu şekilde olabileceğini anlıyor, başka türlü değil... Bu, temel analizin gücüdür.
Kase yok.
Makroekonomiye daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Ve ideal olarak - makroekonomiye aşık olmak. O zaman kafamda geleceğin bir modeli oluşacak. Birkaç model olsa bile. Kural olarak, önerilen birkaç modelden biri çalışır. Ve sadece birçoğu olamaz. Ve tüccar ne kadar çok harekete geçmeye hazırsa, önerilen modellerden biri o kadar güçlü onaylanır. O zaman geri almalardan veya düzeltmelerden korkmazsınız. Ek girdiler için kullanılmaktan zaten mutlu olacaklar. Tüccar güven kazanır ve korkular ortadan kalkar.
Market zincirlerindeki lojistikçileri hayal edin: Satın alınan mal partisinin satılması gerektiğinden emin olmalıdırlar. Aksi takdirde kayıplar olacaktır. Analiz ve izleme ile uğraşırlar. Ve onların bir çözümü var. Bir sonraki mal grubunu sipariş ederken kararlı ve korkusuzca hareket ederler. Çünkü hesaplamalar ve araştırmalar her şeyi çizmiş ve bir eylem rehberi oluşturmuştur. Müzayedede de durum aynıdır - en muhtemel olanı bilmek, o zaman yapılır.
Cevap basit:
Piyasa parite istiyor. Bu çıplak gözle görülebilir. Parite kelimenin tam anlamıyla havada. Ve temel resim, ideal olarak teknik olanla örtüşmeye devam ediyor.
ayda böyle bir verimle, sinyal genellikle zirveye ulaşmaz))
Ancak, notu hesaplama formülünün, ticaretin riskli olmadığı gerçeğini dikkate almadığına inanıyorum, çünkü. ilk risk geçti. Ve şimdi zaten bir ticaret bölgesi var. İçeride bir geri alma varsa hangi işlemlerin gerçekleştirileceği. Şimdi zaten manevralar için çok geniş bir alan var. Bu, ilk depozitoyu olduğu gibi kenarda bırakmanıza ve zaten mevcut kâr pahasına faaliyet göstermenize olanak tanır.
Hesaplama formülünde bile açık pozisyonların değerlendirilmesi kötü yorumlanmıştır. Neredeyse hiç dikkat edilmiyor.
Daha da ilginç olanı, bir düşüş olması durumunda, işlem gören bölge içinde gerçekleşeceği için istatistiklerde dikkate alınmayacak olmasıdır. Ve alan büyük. Bu da ticaretin güvenliğini artırır. Ve sermaye kaybını neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Ek olarak, küçük partiler halinde pozisyonlar açılır, bu da genel savunma kabiliyetini güçlendirir.
Yogayı hiç düşünmedim. Ama Menkul Kıymetler Borsası zihnimi aydınlatmamda bana yardımcı oluyor. Bu en iyi öğretmendir. Eğer yanılıyorsam, cevap çok uzun sürmeyecek. Sık sık intikamın nasıl başarıldığını izlemek zorunda kaldım. Ve eğer öyleyse, hala üzerinde çalışılacak bir şey var ve düzeltilecek bir şey var. Uzun zaman önce, Borsada işlem yapmanın ana zorluğunun psikoloji olduğunu fark ettim. Bütün çabalarını ona yöneltti. Nedenini anlayamadım... Peki, neden...? Ve fark ettiğimde - bir şeyi düzelttim ve ortadan kayboldu. Muhtemelen herhangi bir tüccar, Canavar'a karşı mücadeledeki hileleri ve losyonları hakkında koca bir kitap yazabilir. Her şey buraya sığacak. Herhangi bir şekilde, yardımcı olduğu sürece.
