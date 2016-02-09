Ticaret yaparken duygular - sayfa 41

Alexey :
Şimdi kışın yaz temalı flash moblar moda.
Harika bir aforizma var:

"Sıcakken değil, sıcakta dinlenmelisin" :-D
 

ticarette duygularla başa çıkmanın harika bir yolunu biliyor

tek yapmanız gereken trende karşı para harcamaktan vazgeçmek)))))))))

 
Alexey :
Bu doğru, bilgi ışık getirir! Ne anladınız?
Belki de en önemli şey acele etmemek ve mümkün olduğunca sık sakin kalmaktır. Parmaklarını serbest bırakan bir piyanist gibi. Ya da boğazı kurtaran bir çeşnicibaşı. Yani tüccar - onun iç huzurunu beslemeli ve korumalıdır. Bu çok önemlidir, çünkü doğru karar verme yeteneğini doğrudan etkiler. Ve borsada, bildiğiniz gibi, hata yapmamak daha iyidir.
 
transcendreamer :

ticarette duygularla başa çıkmanın harika bir yolunu biliyor

tek yapmanız gereken trende karşı para harcamaktan vazgeçmek)))))))))

Kabul ediyorum
 
Globtroter :
Güç hakikattedir. Kimde doğru varsa o daha güçlüdür.

Güç hakikattedir, hakikat hakikattedir, hakikat mantıktadır, mantık piyasadadır, piyasa komisyoncuların ve komisyoncuların elindedir ve komisyoncular ve komisyoncular sadece parayla ilgilenirler, peki güç nedir?
 
Alexey :
iktidarda ne var?
 
mmmoguschiy :
Yani başladığımız yere geri döndük!

 
Alexey :

ve yürürlükte, para!

Yani başladığımız yere geri döndük!

ve kağıt üzerinde para
 
mmmoguschiy :
ve kağıt üzerinde para

Kağıt makasla keser ve taş makası köreltir.

Peki son nerede?

 
MIG32 :

Ama makas kağıdı keser ve taş makası köreltir.

Peki son nerede?

ve su taşı aşındırır.

Su ol - © Bruce Lee
