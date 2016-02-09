Ticaret yaparken duygular - sayfa 41
Şimdi kışın yaz temalı flash moblar moda.
"Sıcakken değil, sıcakta dinlenmelisin" :-D
ticarette duygularla başa çıkmanın harika bir yolunu biliyor
tek yapmanız gereken trende karşı para harcamaktan vazgeçmek)))))))))
Bu doğru, bilgi ışık getirir! Ne anladınız?
ticarette duygularla başa çıkmanın harika bir yolunu biliyor
tek yapmanız gereken trende karşı para harcamaktan vazgeçmek)))))))))
Güç hakikattedir. Kimde doğru varsa o daha güçlüdür.
Güç hakikattedir, hakikat hakikattedir, hakikat mantıktadır, mantık piyasadadır, piyasa komisyoncuların ve komisyoncuların elindedir ve komisyoncular ve komisyoncular sadece parayla ilgilenirler, peki güç nedir?
iktidarda ne var?
ve yürürlükte, para!
Yani başladığımız yere geri döndük!
ve yürürlükte, para!
Yani başladığımız yere geri döndük!
ve kağıt üzerinde para
Kağıt makasla keser ve taş makası köreltir.
Peki son nerede?
Ama makas kağıdı keser ve taş makası köreltir.
Peki son nerede?
Su ol - © Bruce Lee