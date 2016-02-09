Ticaret yaparken duygular - sayfa 56

neyron :

MT5'te hangi muzla takas yapmak istiyorum başka seçeneğim yok?

Şimdi bu iyi bir soru!!! Bazı terminallerde bir hesap oluştururken riskten korunma veya netleştirme kullanmayı seçebileceğinizi duydum.
 
alagez :
EUR Koridordan atladı.
mmmoguschiy :
Peki, ekranınızı anlamak için kaç yüksek eğitim almanız gerekiyor..? O kadar çok farklı şerit, gösterge ve sensörünüz var ki fiyatın kendisi görünmüyor. :-)) Ekranına nereye bakacağımı bile bilmiyorum... :-))
Bu tür yeteneklere sahip bir uçuş okulunda olmalısınız.
 

En önemli şey, farklı koridorlara sahip olmanızdır.

Yani ikiniz de haklısınız.

 
Laryx :

durumu anlamıyorum. pazardan çıktım. Büyümeyi bekliyorum.
Avrupa'da ticaretin nasıl açıldığını görmenin gereksiz olmayacağını düşünüyorum.
 
euro. O...
Ne o ne de o... ama, O.
Cinsiyetsiz hoşgörülü yaratık.
Laryx :


Bunu takma adınla okumak garip.

MT4'ü kilitlemenin bir kişi için "hatırlatma" olarak daha uygun olduğuna katılıyorum "ve henüz geri alınmamış bir kayıp ticaret vardı." Ancak TS için - kesinlikle fark yok.

Görünüşe göre, "kesinlikle hiçbir farkı olmayan" aracınızdan bahsediyorsunuz. Ancak TS kümesi çok daha geniştir.
 
mmmoguschiy :
Bir yıl boyunca koridorunuzdan atlayacak)))))
 
alagez :
Bir yıl boyunca koridorunuzdan atlayacak)))))
Aylık grafikteki koridorlar yatırımcılar içindir... :-)))
 
Globtroter :
Avrupa'nın açılmasını bekleyelim. Büyüme için haber tahminlerine göre..
