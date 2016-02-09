Ticaret yaparken duygular - sayfa 56
MT5'te hangi muzla takas yapmak istiyorum başka seçeneğim yok?
EUR Koridordan atladı.
Peki, bu nasıl görülür:
Bu tür yeteneklere sahip bir uçuş okulunda olmalısınız.
En önemli şey, farklı koridorlara sahip olmanızdır.
Yani ikiniz de haklısınız.
Avrupa'da ticaretin nasıl açıldığını görmenin gereksiz olmayacağını düşünüyorum.
Ne o ne de o... ama, O.
Cinsiyetsiz hoşgörülü yaratık.
Bunu takma adınla okumak garip.
MT4'ü kilitlemenin bir kişi için "hatırlatma" olarak daha uygun olduğuna katılıyorum "ve henüz geri alınmamış bir kayıp ticaret vardı." Ancak TS için - kesinlikle fark yok.
Bir yıl boyunca koridorunuzdan atlayacak)))))
durumu anlamıyorum. pazardan çıktım. Büyümeyi bekliyorum.
