Ticaret yaparken duygular - sayfa 44

Yeni yorum
 
Globtroter :
Tuttuğu sürece.
svelo'dan çok sveto!!! :-D
 
mmmoguschiy :
svelo'dan çok sveto!!! :-D
:) Muhtemelen benim zarar görmemi bekliyorsun... Analitik yap, hayat kolaylaşsın
 
Globtroter :
:) Muhtemelen benim zarar görmemi bekliyorsun... Analitik yap, hayat kolaylaşsın
şimdi ben buna bağlı değilim :-D Evet ve zaten tartışmaktan bıktım)) Üstelik, bugün stratejiniz bir patlama ile çalıştı! Ve bu ana nokta! İyi bir MM herhangi bir düşüşü umursamaz))
 
mmmoguschiy :
İyi bir MM herhangi bir düşüşü umursamaz))
İyi bir tahmin, herhangi bir düşüşü umursamaz
 
Globtroter :
İyi bir tahmin, herhangi bir düşüşü umursamaz
onsuz değil)) Ve bu arada, uzun ömür hesabını oldukça ciddi bir şekilde diledim;)
 
mmmoguschiy :
onsuz değil)) Ve bu arada, uzun ömür hesabını oldukça ciddi bir şekilde diledim;)
Teşekkür ederim. pariteye getiriyorum. Daha sonra dağıtıma. En çok sevdiğim şey giriş oldu. Milimetreye göre doğru. Mücevher işi.
Düşüş %0 olduğu sürece... SkyScraper ile işler şöyle gitti:

Bir fil sineğinden


Ve bu, Dollars Keeper ile hikayenin devamı. Bu arada, kırmızı çizginin beklenen geri dönüş olduğu yer. Yakınlaşmak:

Ay

Bir hafta

Gün

4 saat

 
Bu tür şeylerin güçlü bir trendle kolayca yapılabileceğine katılıyorum. Peki, öyleyse neden olmasın... Robotlar böyle ticaret yapmaz.
 
Yakışıklı. Dalgayı iyi yakaladı.
 
Globtroter :
Teşekkür ederim. pariteye getiriyorum. Daha sonra dağıtıma. En çok sevdiğim şey giriş oldu. Milimetreye göre doğru. Mücevher işi.
Düşüş %0 olduğu sürece... SkyScraper ile işler şöyle gitti:



Ve bu, Dollars Keeper ile hikayenin devamı. Bu arada, kırmızı çizginin beklenen geri dönüş olduğu yer. Yakınlaşmak:


Harika bir tutuş, gerçekten! Boşuna kapanmadı! Karın 2 / 3'ünü kaybetti)) Ama bu başka bir hikaye))
 
Ve pariteyi almayı unuttun mu? Aksi takdirde, trendin sonunda keskin bir şekilde aşağı ve yukarı gidebilir ve geri dönmeyebilir.
1...373839404142434445464748495051...64
Yeni yorum