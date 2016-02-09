Ticaret yaparken duygular - sayfa 44
Tuttuğu sürece.
svelo'dan çok sveto!!! :-D
:) Muhtemelen benim zarar görmemi bekliyorsun... Analitik yap, hayat kolaylaşsın
İyi bir MM herhangi bir düşüşü umursamaz))
İyi bir tahmin, herhangi bir düşüşü umursamaz
onsuz değil)) Ve bu arada, uzun ömür hesabını oldukça ciddi bir şekilde diledim;)
Düşüş %0 olduğu sürece... SkyScraper ile işler şöyle gitti:
Ve bu, Dollars Keeper ile hikayenin devamı. Bu arada, kırmızı çizginin beklenen geri dönüş olduğu yer. Yakınlaşmak:
Teşekkür ederim. pariteye getiriyorum. Daha sonra dağıtıma. En çok sevdiğim şey giriş oldu. Milimetreye göre doğru. Mücevher işi.
