Ticaret yaparken duygular - sayfa 64
evet, önce insan beyninin ona vidalanması gerekiyor, yapay zeka yaratma meselesi
Çoğu zaman robotlar Pazara en iyi zamanda girmezler (ancak insanlar da girer).
MetaTrader 5, lot büyüklüğü ekleyerek ve böylece Piyasa giriş seviyesini kendine yaklaştırarak hatayı düzeltmeyi mümkün kılar. O zaman, uygun bir geri tepme ile Pazardan dışarı fırlayacak olan şey. Evet, eksi ile değil, artı ile. Ve aylar veya yıllar içinde değil, yakın gelecekte.
Burada, hesapta yeterli para yoksa robotun tüm parayı (ancak kişiyi de) boşaltacağına dikkat edilmelidir.
MetaTrader 4 böyle bir fırsat sağlamaz. Ve eğer bir seviyede giriş yapılmışsa, ancak fiyat geri dönmeyecekse, eksi pozisyonu kırmızıda kalacaktır. Ve onunla hiçbir şey yapılamaz (aylarca veya yıllarca uzun bir süre hariç). Programların ticaretini izledim. Herşey aynı. Ticaret kalıpları neredeyse aynı. Hepsi (MT5'te ise) lot ekleyerek kayıplardan kurtulurlar. Buradan basit bir sonuç çıkarılabilir. Piyasada ilk yıl olmayan ve duyguları dışında aynı şekilde ticaret yapabilen bir kişi (tüccar). Gördüklerimden sonra robota parayla güvenmeyeceğim. Bu intihar. Bir süre başarıyla ticaret yapabilir. Ama bir gün - robot tüm depozitoyu birleştirecek. Sonuç kesindir - eller ve kafa ile ticaret yapmak gerekir. Mucizeler gerçekleşmez. Ve kase robotları yok.
Ve MT4'te manevra için çok daha fazla fırsat var. Ve ayrı konumları (mt4) korumak, her şeyin bir araya toplandığı (mt5) birinden çok daha uygundur.
Daha önce de belirtildiği gibi, MT4'te kaybetme emriniz sonsuza kadar kırmızıda kalabilir (siz onu zararla kapatana kadar). Evet ve gözlerde çok sayıda seviyeden dalgalanacaktır. Ve daha uzun TF'lerde, tüm bunlar yulaf lapası gibi görünecek. Sağladığım MT4 ekranına bakın:
O yulaf lapası değil mi..? Evet, bu sadece bir sipariş dökümü, çünkü konsantrasyonun bile dağılabileceği, neye izin verileceği - "Piyasa Ölümü" gibi ...
MT5 hakkında ne söylenemez. En azından bir demoda kendiniz deneyin. Manuel olarak bir pozisyon açın. Kırmızıya dönmesine izin verin ve bir toparlanma geldiğinde, lotlar ekleyerek Pazara giriş seviyesini mevcut fiyata yaklaştırın. Bence sonucu beğeneceksin.
Bu, MT5'e geçmemin ve bir daha asla MT4'te işlem yapmayacağımın ana nedenlerinden biridir.
Tabii parti miktarını artırarak seviyeyi kendinize "çekmenin" sadece bir kuyumcu işi olduğunu belirtmekte fayda var...
Ama... Profesyonel mi olmak istiyorsun...?
Daha güçlü bir silah benimseyin. MetaTrader 5'e geçin.