Ticaret yaparken duygular - sayfa 35
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, hem çekmeceli hem de apartman dairesinde oturacağım. Sakin bir şekilde izleyin. Ve mümkünse eklenecek... Gerekirse bir yıl bekleyeceğim. Düşüşlerde ve dairelerde oturmak, ancak yine de para kazanmak, fiyatı kovalamak ve her şeyi düşürmekten daha iyidir - yavaş ve kesin olarak daha düşük. İşte böyle oluyor. Mevcut duruma göre net bir eylem planı çizdim. Acele edecek hiçbir yerim yok. Borsada asla acele edemezsiniz. 6-12 ay boyunca Eva "bağlanmayacak". Bu, tüm tarih boyunca hiç olmadı. Bu ana çift, dünyanın en büyük ticaret hacmine sahip. Düzeltme modelim işe yaramazsa - peki, daha az kârınız olmalı (kar, zarar değil)... Bu durumda sadece hedefi değiştireceğim. 1.08290 yerine 1.00000 parite hedefi belirleyeceğim. Ve parite yolunda, satışları asacağım. Tüm bilim bu.
PS videoyu izlemedim. Ses yok. Hikayenin ne hakkında olduğunu kelimelerle açıklayın.
Videoda altyazı var. Yine de, sesle daha ironik olacak :-D
İşte harika bir örnek:
"Diyelim ki benim Larry'ye bir ruble borcum var. Larry'nin Viktor'a bir ruble borcu var. Viktor'un bana bir ruble borcu var. Ama kimsenin parası yok. Bana bir ruble ver. Diyelim ki... Mikhail Vasilievich Lomonosov gelip benden bir eldiven alıyor. Bir ruble için Bu rubleyi veriyorum Larry, çünkü ona borçlu. İçeri girdik. Larry bu rubleyi Victor'a veriyor. O ona borçlu. İçerideler. Victor bana ruble veriyor. İçeri giriyoruz. içinde: "Neden bir eldivene ihtiyacım var?" "Gerçekten. Eldiveni veriyor, rubleyi iade ediyorum. Eldiven giyiyorum. Lomonosov ruble ile. Ve kimseye borçlu değiliz." © Oligark h.f.
Doğadaki su döngüsü kategorisinden mükemmel bir örnek. Ancak Lomonosov sizden eldiven almazsa birbirinize borçlu kalacaksınız. O zaman çıkış yolu nerede?
Lomonosov'a gelince, herkes bunun soyut bir örnek olduğunu anlıyor. Çıktı? Eldiven satışı için talep oluşturun))
burada daha çok para arzının dolaşımı kategorisinden :-D
Lomonosov'a gelince, herkes bunun soyut bir örnek olduğunu anlıyor. Çıktı? Eldiven satışı için talep oluşturun))
Veya satılık, borç.
ya da öyle :-D
İşte harika bir örnek:
"Diyelim ki benim Larry'ye bir ruble borcum var. Larry'nin Viktor'a bir ruble borcu var. Viktor'un bana bir ruble borcu var. Ama kimsenin parası yok. Bana bir ruble ver. Diyelim ki... Mikhail Vasilievich Lomonosov gelip benden bir eldiven alıyor. Bir ruble için Bu rubleyi veriyorum Larry, çünkü ona borçlu. İçeri girdik. Larry bu rubleyi Victor'a veriyor. O ona borçlu. İçerideler. Victor bana ruble veriyor. İçeri giriyoruz. içinde: "Neden bir eldivene ihtiyacım var?" "Gerçekten. Eldiveni veriyor, rubleyi iade ediyorum. Eldiven giyiyorum. Lomonosov ruble ile. Ve kimseye borçlu değiliz." © Oligark h.f.
Ve Victor rubleyi içtiyse ve Lomonosov bir iddia ile gelirse?
Muhtemelen bu şemada tarihsel bir hata var. Lomonosov başkente yalınayak geldi. Bunun yerine bir ayakkabı aldı. Ve o zaman bir inek 3 rubleye mal olursa, o zaman botlar İtalyan veya Adidas'mış gibi görünüyor.