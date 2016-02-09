Ticaret yaparken duygular - sayfa 42
ve su taşı aşındırır.
Su ol - © Bruce Lee
Su, enerji (güç) ile buharlaştırılabilir. Bütün daire kapalı.
Su, enerji (güç) ile buharlaştırılabilir. Bütün daire kapalı.
Bütün bunlara bakmaya dayanamıyorum...
Dayanamadım ve yeni bir gerçek hesap açtım. Orada 9,28$ gönderildi... Zaten Piyasada.
duygusal!!! yani, sizce, geri dönüşün devam etme olasılığı geçmişte kaldı mı? ))
Ağır nedenler aşağıdaki kriterleri içerir:
1) Genel piyasa koşulları.
2) Yolda herhangi bir seviyenin olmaması (serbest düşüş).
3) Avrupa'dan ABD'ye sermaye akışı (dev nakit akışı).
4) Piyasa parite istiyor ve hiçbir şeye dikkat etmiyor.Her ne kadar kesinlikle geri dönüş için olsam da. Ayarlamalar ve eklemeler için çekme gereklidir. Ama o değil. Geri alma süper mümkün. Ama büyük olamaz. Bu da daha agresif davranmanızı sağlar. Bu tür dönemler yıllarca beklenebilir. Bunlar döngülerdir.
5) ...
6) ...
...
...
Bir tür getiriye aç olan yatırımcılar, Euro bölgesi gibi başka yerlerdeki getiriler ortadan kaybolduğu için dolar cinsinden varlıkları satın almak zorunda kalıyor.
Önceki süper döngüler yaklaşık yedi yıl sürdü ve bu döngülerin içinde dolar, bir para birimi sepetine karşı ortalama %50 arttı.
2012'den bu yana USD, G10 rakiplerine karşı %23 güçlendi ve bu, hem zaman hem de büyüme ölçeği açısından şimdiye kadar yolun yalnızca yarısının tamamlandığı sonucuna varmamızı sağlıyor...
Mevcut yükseliş süper döngüsünde, dolar sadece yolun yarısında...
Tarih, birkaç ağır siklet nedeni bir araya geldiğinde, "korkusuz saldırganlık" döneminin başladığını gösteriyor ...
5) ...
6) ...
...
...
Diğer yarısı yer seviyesinin altında! ne kadar düşük?
Bugün merkez bankaları, ekonomiyi düzenlemek için geleneksel olmayan yeni bir yöntemi kullanmak için aktif olarak eğitim alıyorlar. Bunlar sözde negatif faiz oranlarıdır. Bu metodoloji daha önce kullanılmamıştır. Sıfır veya sıfıra yakın oranlar uygulandı ama negatif... Peki, 2008'den sonra başladı. Her durumda, para politikası artık piyasaları yönetiyor.
Bunu kendim biliyorum)) geri alma hakkında konuşuyorum
Ve Dolar Bekçisi yaşayacak ve çoğalacak. Zaten manevra yapacak çok yer var.
SkyScraper'ın başlamasının birkaç nedenini zaten verdim. Bu durumda başarı şansı %50'den fazladır. Yenilgide yüzde yarısından daha az. Ayrıca, ölürse daha da fakirleşmem.