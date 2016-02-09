Ticaret yaparken duygular - sayfa 33

Alexey :
Bu gözleme dikkat etmeye değer. Bankalar aracılığıyla büyük işlemler yapabilirsiniz ve bu döviz kurunu etkilemez ancak spekülatif forex piyasasında, logda, etkileyebilir.
15 Aralık'tan sonra bankalardan tüm paraları satın aldıklarında, bazı ustaların 150'ye topladığını söylüyorlar :-D
 
mmmoguschiy :
Aldatmayı kendi amaçları için kullananlar var.
 
Globtroter :
Tamam, işe gideceğim. Yarına kadar. Herkese iyi şanslar.
sağlıklı!
Seninle ilgili bir videonun çekildiğine dair söylentiler var:

 
Alexey :
Orada ne yaptığını görmek ilginç. Şimdi bir çeşit reklamı vardı, bu şekilde bir yem attı
Dikkatlice oku. Sadece başkalarının araştırmalarını özetliyorum. Reklamlara ihtiyacım yok. "Finansal Okuryazarlığı Geliştirme" programının bir parçası olarak kendi kendine yayınlanmaktadır ve lise öğrencileri ve 1-2 derslik öğrenciler için tasarlanmış bir ders kitabı gibi olacaktır.
 
Argo :
İşte dehşet! Ve geleceğin bankacıları ve ekonomistleri bu tür bilgilerden öğrenecekler. Dünya açıkça bir felaket içinde.
 
Alexey :
Hayır, onlara öğretmek için çok geç. Ama onların yerini kim alacak? Yetişkinlerin zaten aynı bankaların olası gelirleriyle ilgili temel soruları yanıtladığını bilseydiniz. Eh, bu kesinlikle mizah bölümünde. Evet ve kendilerini guru olarak gören tüccarların yatırım ve sermayeleştirme konularında eksiksiz oldukları gerçeğiyle karşı karşıya kaldım .... Paranın Kökeni'nden bahsetmiyorum bile (birçoğu "bir fotokopi makinesinde basıldıklarına" inanıyor), ve altın, Nil Nehri'nden gelen gayretli bir ofisten gelen cüceler içindir.

Cidden, rakibim görünüşe göre bu okuldan geçmedi ve bunun ışığında onun görüşüne itiraz etmeyi gerekli görmüyorum.

KENDİNİZE yatırım yapmakla ilgili bir düzine soru sorabilirim. ve %80'in doğru olmayacağından DAHA FAZLASI. Bunun nedeni çok zeki olmam değil, doğru cevapları bilenlerin forumları nadiren ziyaret etmeleridir.

 
Argo :

Birkaç gün önce bir yerde, iskeleyi izledim. Afganistan hakkında bir film ve ordumuzun Afganları nasıl yetiştirdiği hakkında bir hikaye vardı. Burada, gerçekte, piyasa ticaretinin tüm kurallarıyla birlikte saygı duyulması gereken bir spekülasyon örneği var. Bu tür örneklerde ve öğrenmeniz gereken, neyin ne olduğu anlayışı hemen gelir.
 
mmmoguschiy :
İşte bu - çok, çok uzun zaman alabilir! Peki ya euro konsolidasyonda istediğiniz kadar konsolidasyona başlarsa - 6 ay ... 12? Bütün bu zaman boyunca oturup, bir düşüşte nasıl hareketsiz durduğunuzu sakince izleyecek misiniz? Ve kazanabilirlerdi...
Evet, hem çekmeceli hem de apartman dairesinde oturacağım. Sakin bir şekilde izleyin. Ve mümkünse eklenecek... Gerekirse bir yıl bekleyeceğim. Düşüşlerde ve dairelerde oturmak, ancak yine de para kazanmak, fiyatı kovalamak ve her şeyi düşürmekten daha iyidir - yavaş ve kesin olarak daha düşük. İşte böyle oluyor. Mevcut duruma göre net bir eylem planı çizdim. Acele edecek hiçbir yerim yok. Borsada asla acele edemezsiniz. 6-12 ay boyunca Eva "bağlanmayacak". Bu, tüm tarih boyunca hiç olmadı. Bu ana çift, dünyanın en büyük ticaret hacmine sahip. Düzeltme modelim işe yaramazsa - peki, daha az kârınız olmalı (kar, zarar değil)... Bu durumda sadece hedefi değiştireceğim. 1.08290 yerine 1.00000 parite hedefi belirleyeceğim. Ve parite yolunda, satışları asacağım. Tüm bilim bu.

PS videoyu izlemedim. Ses yok. Hikayenin ne hakkında olduğunu kelimelerle açıklayın.
 
Argo : doğru cevapları kim bilir forumlar nadiren ziyaret edilir.
Belki kendileri yazmıyorlar... Ama mutlaka okuyorlar. Akıllı insanlara bir şey sorduğumda, kendileri cevap vermek istemezlerse (örneğin, cevabın karmaşıklığı ve çok yönlülüğü nedeniyle) evet diyorlar, foruma oturuyorsunuz, okuyun diyorlar. Ve her şeyi anlayacaksın. Her zaman ve her yerde, herhangi bir sorunun cevabına ihtiyacınız varsa, ancak aynı zamanda sadece bir bilgisayarınız ve İnternetiniz varsa, sadece forumları okuyun. Bunun için yaratılmışlar, insan düşüncelerini tutmak için. Ve gelecek nesillere geçin.
 
Alexey :
Aldatmayı kendi amaçları için kullananlar var.
Evet, 15 buzdolabı alacaklar ve sonra satamayacaklar. :-)) O an dükkanlara, döviz bürolarına koşanların hepsi maddi yönden eğitimsiz, açgözlü insanlar. Onları sessizce izlediğimi hatırlıyorum. Günümüzde tüm bu işlemlerin sıra beklemeden, hiçbir şey kaybetmeden yapılabildiği kişisel hesap diye bir şey var. Eşanjörler onları sonuna kadar kamçıladı.
Ayrıca vatansever değil. Ve sonra, rubleyi biraz boşalttıklarında, sözde kötü yaşadığımızı uluyan ve inleyen hiçbir şey yok. Bunlar için üzülmüyorum. Ve yine de bu turistler tepede tatildeyken seyahat acenteleri iflas edenlere üzülmeyin. Ülke tehlikede ama ekonomilerini desteklemek için düşmanlarımızı ziyaret edeceklerini biliyorsunuz... Ülkeleri yetmiyor mu..? Ülkemiz küçük..?
Bu 21 Mısırlı da Libya'ya çalışmaya gitti. Her zaman olduğu gibi. Hiçbir şekilde idam edileceklerini düşünmediler.
