Bu gözleme dikkat etmeye değer. Bankalar aracılığıyla büyük işlemler yapabilirsiniz ve bu döviz kurunu etkilemez ancak spekülatif forex piyasasında, logda, etkileyebilir.
15 Aralık'tan sonra bankalardan tüm paraları satın aldıklarında, bazı ustaların 150'ye topladığını söylüyorlar :-D
Tamam, işe gideceğim. Yarına kadar. Herkese iyi şanslar.
Seninle ilgili bir videonun çekildiğine dair söylentiler var:
Orada ne yaptığını görmek ilginç. Şimdi bir çeşit reklamı vardı, bu şekilde bir yem attı
Dikkatlice oku. Sadece başkalarının araştırmalarını özetliyorum. Reklamlara ihtiyacım yok. "Finansal Okuryazarlığı Geliştirme" programının bir parçası olarak kendi kendine yayınlanmaktadır ve lise öğrencileri ve 1-2 derslik öğrenciler için tasarlanmış bir ders kitabı gibi olacaktır.
İşte dehşet! Ve geleceğin bankacıları ve ekonomistleri bu tür bilgilerden öğrenecekler. Dünya açıkça bir felaket içinde.
Hayır, onlara öğretmek için çok geç. Ama onların yerini kim alacak? Yetişkinlerin zaten aynı bankaların olası gelirleriyle ilgili temel soruları yanıtladığını bilseydiniz. Eh, bu kesinlikle mizah bölümünde. Evet ve kendilerini guru olarak gören tüccarların yatırım ve sermayeleştirme konularında eksiksiz oldukları gerçeğiyle karşı karşıya kaldım .... Paranın Kökeni'nden bahsetmiyorum bile (birçoğu "bir fotokopi makinesinde basıldıklarına" inanıyor), ve altın, Nil Nehri'nden gelen gayretli bir ofisten gelen cüceler içindir.
Cidden, rakibim görünüşe göre bu okuldan geçmedi ve bunun ışığında onun görüşüne itiraz etmeyi gerekli görmüyorum.
KENDİNİZE yatırım yapmakla ilgili bir düzine soru sorabilirim. ve %80'in doğru olmayacağından DAHA FAZLASI. Bunun nedeni çok zeki olmam değil, doğru cevapları bilenlerin forumları nadiren ziyaret etmeleridir.
İşte bu - çok, çok uzun zaman alabilir! Peki ya euro konsolidasyonda istediğiniz kadar konsolidasyona başlarsa - 6 ay ... 12? Bütün bu zaman boyunca oturup, bir düşüşte nasıl hareketsiz durduğunuzu sakince izleyecek misiniz? Ve kazanabilirlerdi...
PS videoyu izlemedim. Ses yok. Hikayenin ne hakkında olduğunu kelimelerle açıklayın.
Aldatmayı kendi amaçları için kullananlar var.
Ayrıca vatansever değil. Ve sonra, rubleyi biraz boşalttıklarında, sözde kötü yaşadığımızı uluyan ve inleyen hiçbir şey yok. Bunlar için üzülmüyorum. Ve yine de bu turistler tepede tatildeyken seyahat acenteleri iflas edenlere üzülmeyin. Ülke tehlikede ama ekonomilerini desteklemek için düşmanlarımızı ziyaret edeceklerini biliyorsunuz... Ülkeleri yetmiyor mu..? Ülkemiz küçük..?
Bu 21 Mısırlı da Libya'ya çalışmaya gitti. Her zaman olduğu gibi. Hiçbir şekilde idam edileceklerini düşünmediler.