Bana neden teşekkür ettiğini anlamıyorum. TAMAM. Sana da teşekkürler.
Özellikle senin için adamım:
Aramızda kalabalığın içinde gizlenen ve parmağıyla işaret eden bir adam var... Kim olduğunu söylemeyeceğim... Ama kendini hemen tanır.
Özellikle senin için canım:
Daha önce 1.0829 olan beklenen hedefe karla ulaşılmıştı. Hedefi pariteye taşıdım, bu mantıklı. Ve gizlice alaycı olmak yerine, Pazar analizi yapıp kendin üzerinde çalışmak daha iyi olur. Aksi halde eksilerde oturursunuz. Çünkü bir başkasına kötülük dilemek, onu geri alırsın. Ayrıca, sizi en iyi şekilde karakterize etmez.
kendimi tanıyamadım :-D
Ve profil sayfamı her ziyaret ettiğinde, talihsiz bir utanç duygusu hissediyor.
Çok tatsız bir insan.
Forumun bu başlığına katılmıyor. Ama bu dalı okuyor. Yazdığım her şeyi okuyor.
Ve kişisel bir ayrıntıda mümkün mü? Hepsi aynı ilginç!
Kişi arkadan hareket eder. Veya uzaktan (olmadığım dallarda). Aptalca bir tartışmaya giriyor ve konuyla ya da konuşmayla ilgisi olmayan bir gönderi ekliyor.
Bu durumda, eklenen gönderi yalnızca sayıları içerir. Ve bu sayılar Eur/Usd çiftindeki seviyeyi ifade eder. Yazılarımdan birinde bu seviyeyi örnek olarak verdim...
Bunu yapmak için ne kadar "Turp" olmanız gerekiyor ... :-))
Kime ilginç - adres. Kişisel olarak bırakacağım. En azından gerçek bir Trol'ün yüzünü bileceksin. Nerede hata yapmış olabileceği henüz bilinmiyor. Bunu yapmak için, tüm forumu, tüm şubeleri yeniden okumanız gerekir.
Bir tüccar, göğüs göğüse dövüşe sahip bir kişi olarak. Tehlikeden uzaklaşmalıdır. Bir sorundan ya da hoş olmayan bir hikayeden uzaklaşın... Doğrudan temas savaşına girmemek için her şeyi yapın. Bu yüzden tüccar kendini gereksiz sorunlardan kurtarmaya çalışmalıdır. Dikkati dağıtabilecek veya dağıtabilecek tüm balastları bırakın. Bir tüccarın kendi üzerinde çalışması gerekir. Ve böylece tüccarın yapması gereken bir şey var.
Ticaret yaparken duygulara gelince, örnek olarak bir tüccarın içindeki bir sığınağı gösterdim. Sığınağın kapıları mühürlendi. Tüm duygular oraya gönderilmelidir. Temiz bir kafaya ihtiyacınız var. Hiçbir şey yüklenmedi.
Bir tüccar, göğüs göğüse dövüşe sahip bir kişi olarak. Tehlikeden uzaklaşmalıdır. Bir sorundan ya da hoş olmayan bir hikayeden uzaklaşın... Doğrudan temas savaşına girmemek için her şeyi yapın. Bu yüzden tüccar kendini gereksiz sorunlardan kurtarmaya çalışmalıdır. Dikkati dağıtabilecek veya dağıtabilecek tüm balastları bırakın. Bir tüccarın kendi üzerinde çalışması gerekir. Ve böylece tüccarın yapması gereken bir şey var.
Yoga yapın, zihni aydınlatmaya yardımcı olur. Tabii ki, kimse özürleriyle gurur duymayacaksa.