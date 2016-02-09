Ticaret yaparken duygular - sayfa 38
Bunlar masal değil. Yanılmışım, Kuran değil, Şii kanunları var.
İşte ofisten bir baskı ekranı:
inanç hakkında konuşursak, ticaret günahtır))
Nasıl bilebilirim, nasıl bilebilirim. Eski atalarımız, bugünün nesillerinden çok daha güçlü bir şekilde dindardı. Ve kendi aralarında ticaret ve takas yaptılar. Ve günah sayılmazdı. Aksine, bu tür ilişkiler parasal ölçülerin yaratılmasıyla sonuçlanmıştır.
bu bir ekran Robo forek'iniz neden yapıldığını bilmiyor, sadece bir broker bu koşullarda davrandı ve herkes bunu beğendi. Başkalarına ayak uydurmak ve müşteri kaybetmemek için toplu olarak bu tür koşulları sürmeye başladılar. Ve neden banal, fonların geri dönüşünden, takastan yapılan ödemeleri azaltmak. Bu İslami hesapların ortaya çıkmasından önce bile, takas her yere damladı ve fonların bir kısmını iade ettiler. Tutarlar önemsizdi, çağrıdaki tüccarlar, tüccarın tüm tarihlerinde kazanabileceğinden daha fazlasını kaybetti ve ardından çağrı vektörü değiştirdi ve yıkımın ana nedeni oldu. Gelecekte, tüm brokerler takası tamamen reddedecek, kârsız olarak kabul edecek ve kullanımını yasaklayacaktır. Pozisyon miktarında kısıtlamalar olacak, tüm bunlar teminat tamamlama vektöründeki bir değişiklikle bağlantılı. Bir yandan, saçma görünüyor ve saçma gibi görünüyor, ancak diğer yandan, 1 doların yarım yılda 100 dolara dönüşmesi ve alım satım kârları nedeniyle değil, bir tahliye nedeniyle. Korkunun onları delip geçeceği yer orası. İşte buna İslami Proje denir.
Dürüst olmak gerekirse, ben de yazılanlara gülüyorum, ama bu olacak, bu yüzden birlikte gülebiliriz, bu değil.
Takassız ve komisyonsuz hesaplar vardır.
ve dengesiz...
ve hiç para yok
Takassız ve komisyonsuz hesaplar vardır.
Muhtemelen her biri hizmet pazarında yeni, ilginç veya alakalı bir şey sağlamaya çalışıyor. Broker sıralamasında Alpari 107 milyar ile ilk sırada ve RoboForex 2 milyar ile zaten altıncı sırada Ancak Alpari örneğin bir VPS sunucusu sunmuyor, ancak Robo sunuyor. Genel olarak, aracılık segmentindeki evrimi gözlemlemek ilginçtir. Onların da bir çeşit rekabeti var. Elbette yine de modern matematiğin harikalarını gösterecekler...
bu yazı için teşekkürler!
Bana neden teşekkür ettiğini anlamıyorum. TAMAM. Sana da teşekkürler.