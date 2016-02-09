Ticaret yaparken duygular - sayfa 47
Anlamadım!? Daha dün, forumda bir arkadaşın hesabı bir haftada %2500 arttırdığı bir bağlantı verildi - sorunsuz görüntüleniyor !!!
Belki. beklemedim. Bu çok uzun. Başka bir düşüncem var. Ve sonra, anlaşılır bir hesaplama formülü değil. Varsayılan olarak (otomatik olarak) derecelendirme bariz parametrelerden alınır. Ve burada, açıkçası, diğer parametreler dikkate alınır. Örneğin, lider konumda olduğum kaynaklar var (ilk sayfada 7. sırada), ama burada sıralamada bile değilim.
anladım. Peki, bir sinyal var mı? Devleti görmek ilginç ;)
Ah, parçaları buldum. Tamamlanmamış.
bir arkadaşın hesabı bir haftada %2500 arttırdığı bir bağlantı verdi
Aklımın sınırlarını aşıyor.
Bir haftada yapamam.
Numara. Hiçbir şey kaydetmedi. Sadece ganimeti dağıttım ve yeni hesaplar açtım.
Ah, parçaları buldum. Tamamlanmamış.
Yani, geri alma işleminden önce düzeltmeyi başardınız mı? ))
Sadece 10000'e kadar planladığım halde 13794'e yükseldi.
Ve sıfır çekiş ile.
elle yapıldığını kim söyledi Robot tükürme zamanı
Bir robotla rekabet edemem.
Evet, orada anlaşmaların düzensiz olduğunu fark ettim.
Girdileri nasıl doğru bir şekilde belirleyeceğinizi biliyorsanız - neden rekabet etmeyesiniz))
Er ya da geç, geyik yakalanacak.
Robota göre büyük bir avantajı var - en azından orta vadeli bir tahmin. Ve robot sık girişlerle kafa derisine zorlanır.